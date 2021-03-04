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Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Сьогодні, 12:38

Кращі зачіски до 8 Березня з фото

8 Березня – привід не тільки радіти приходу весни, а й причепуритися після сірих зимових буднів. У цей особливий жіночий день душа вимагає кардинальних змін. Тож чому б не почати зі зміни повсякденної зачіски?

Напередодні свят завжди багато справ, і звичайно ж. важливо не забути про подарунки. Щоб не ламати голову над тим, як в цьому році здивувати близьких на 8 березня – пропонуємо подивитися наш календар подарунків. У нас багато цікавих ідей.

Важливо: спочатку визначіть що одягти 8 Березня, а потім підбирайте зачіску, яка вигідно доповнить ваш образ.

Красиві зачіски до 8 Березня для довгого волосся

Фото: Pinterest

Якщо ви хочете зберегти ніжний весняний образ – зробіть просту зачіску і прикрасьте локони аксесуаром. Такий варіант підійде дівчатам з довгим волоссям, в іншому випадку форма зачіски просто не буде триматися. Також волосся можна прикрасити квітами або декоративним обручем.

Фото: Pinterest

Романтична зачіска на 8 Березня 2021: колоски

Фото: Pinterest

Колоски – б'юті-тренд, який вже довгий час не втрачає актуальності. При тому, що заплести можна як великі коси, так і дрібні в датському стилі. Не обов'язково для плетіння використовувати все волосся. Колоски добре виглядають із простим укладанням.

Як зробити укладку на коротке волосся: швидкий варіант

Фото: Pinterest

Якщо 8 Березня у вас немає часу винаходити велосипед – на фото відмінний варіант швидкого укладання на коротке волосся. Просто висушіть феном волосся, заколіть його дрібною шпилькою на потилиці і прикрасьте декоративним обручем.

Зачіска для середньої довжини волосся на 8 Березня: пучок

Фото: Pinterest

8 Березня заброньовано столик у ресторані? Аби локони не розкрутилися і зачіска трималася весь вечір – зробіть пучок. Таку зачіску можна зібрати з середнього і довгого волосся. Все, що вам знадобиться – невидимки та шпильки. Елегантно, ефектно і в той же час ненав'язливо.

Нагадаємо, раніше ми ділилися яскравими ідеями красивого манікюру до 8 Березня. Крім того, розповідали, які модні подарунки на 8 Березня варто звернути увагу.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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