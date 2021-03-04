Як привітати людину зі святом, коли вона далеко

Відстань – не перешкода, щоб влаштувати близькій людині справжнє свято

Іменини, день народження, перший день весни, 8 березня або день вашого знайомства – приводів для привітань безліч. Якщо ви на свято раптом опинилися далеко одне від одного, привітання і теплі слова побажань виявляться ще дорожчими для винуватця торжества. Як привітати близьку людину на відстані? Читайте цікаві ідеї в нашій статті.

До речі, в березні є безліч свят, так що заздалегідь вибирайте подарунки і вітайте дорогих вам людей!

Зателефонуйте

Звичайно ж, обов'язково зателефонуйте і привітайте на словах – постарайтеся обігнати всіх і першими сказати найкращі слова в цей день. Ще краще зробити це за допомогою відеозв'язку, щоб дивитися в очі близькій вам людині – це зближує навіть на найвіддаленіших відстанях!

Подаруйте квіти

Доставка квітів – прекрасне вирішення питання, як привітати кохану людину, якщо ви далеко одне від одного. Крім квітів можете замовити торт, цукерки та інші ласощі.

Напишіть повідомлення

Навіть якщо ви не поет, постарайтеся скласти щось своє власне. Нехай слова йдуть від самого серця, адже не дарма привітання називають сердечними! Ваша дорога і кохана людина обов'язково це відчує. Оформіть своє привітання у вигляді красивого тексту, електронної листівки, підпишіть ваше спільне фото.

Надішліть поштою

Згадайте старий добрий поштовий зв'язок і напишіть дорогій людині справжній паперовий лист. Тільки зробіть це заздалегідь, тому що йти він буде набагато довше, ніж меседж, відправлений натисненням кнопки. Зате це так ретро і так романтично!

Виберіть подарунок

У наше століття розвинених технологій буде зовсім неважко вибрати подарунок близькій людині в інтернет-магазині і замовити доставку. А ще ви можете подарувати сертифікат на відвідування магазинів, салонів, курсів тощо. Нехай сама визначиться, що їй більше хочеться.

Складіть пісню

Можна заспівати, зіграти і навіть станцювати, записати прикольне домашнє відео, красиво оформити і перекинути готовий варіант. Любите імпровізацію? Тоді привітайте свого близького в прямому ефірі – спасибі розвиненим інтернет-технологіям.

Замовте голосове привітання

Якщо ви не впевнені в своїх талантах, тоді делегуйте творчу частину привітання професіоналам. Існує багато сайтів, де ви можете вибрати і замовити улюблену пісню або ж розіграш для винуватця торжества – це будь-кому підніме настрій.

Організуйте флешмоб

Якщо це не суто ваше особисте свято, можете сміливо долучити друзів і навіть незнайомих людей, кинувши клич у соцмережі з проханням допомогти привітати чудову людину зі святом. Хтозна, до привітань може долучитися неординарна і відома особа, і вийде несподівано веселе масове свято.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися