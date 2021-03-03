8 Березня: історія і значення жіночого дня

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8 Березня відзначається всім відоме красиве, ніжне, весняне жіноче свято, наповнене сонцем, квітами, привітаннями та увагою чоловіків до представниць прекрасної статі. А чи знаєте ви, яка історія Міжнародного жіночого дня, які події послужили поштовхом для створення цього свята і чому жіночий день припадає на 8 березня? Дізнайтеся більше про історію і значення свята в нашій статті.

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Насправді 8 Березня має кілька версій своєї появи, кожна цікава по-своєму, і Клара Цеткін, якій приписують авторство цього свята, – далеко не єдина "винуватиця урочистості". День 8 березня безпосередньо пов'язаний з відстоюванням жінками своїх прав, тож початкові передумови були далеко не радісними. Історично Міжнародний жіночий день народився з необхідності солідарності жінок у боротьбі за емансипацію.

Історія виникнення жіночого дня: "каструльна" версія

"Марш порожніх каструль" – гучна в усіх сенсах протестна акція, яка відбулася 8 березня далекого 1857 року в Нью-Йорку. Тоді працівниці текстильних фабрик вперше за багато років непосильної праці провели маніфестацію протесту, метою якої стала боротьба за свої права, скорочення робочого дня, збільшення оплати праці. Внаслідок була створена перша жіноча профспілка. Цей марш називають першою передумовою боротьби жінок за свої права. І дата 8 березня стала знаковою для вибору святкування жіночого дня.

Історія виникнення 8 Березня: американська версія

Через півстоліття після описаної події, наприкінці лютого 1908 року у Нью-Йорку за призовом соціал-демократичної жіночої організації був організований величезний численний мітинг, на якому зібралися близько 15 тисяч жінок. Їх вимоги стосувалися рівноправності нарівні з чоловіками, зокрема скорочення часу робочого дня, оплати жіночої праці і права голосу на виборах. Незабаром Соціалістична партія Америки оголосила національний жіночий день, який спочатку відзначався останньої неділі лютого.

Історія 8 Березня: версія про Клару Цеткін

1910 року в Копенгагені в рамках Восьмого конгресу Другого Інтернаціоналу відбулася Друга Міжнародна конференція жінок-соціалісток. На ній німецька комуністка Клара Цеткін виступила з пропозицією організації міжнародного жіночого дня, на який жінки змогли б влаштовувати мітинги і ходи, привертаючи увагу громадськості до своїх проблем. І вже через кілька років ініціатива проведення демонстрацій 8 березня поширилася в багатьох країнах, вийшовши далеко за межі Америки. Крім Німеччини, до цієї традиції приєдналися Данія, Австрія, Швейцарія, а пізніше – Росія, Нідерланди. Так став відзначатися "Міжнародний день солідарності трудящих жінок у боротьбі за економічне, соціальне та політичне рівноправ'я".

Історія свята 8 Березня: радянська версія

1917 року 23 лютого за старим стилем і, відповідно 8 березня – за новим, було ознаменовано страйком петербурзьких жінок-текстильниць, вимогами рівноправності і хліба, а також найбільшим революційним вибухом, який дав поштовх Лютневій революції, внаслідок якої було повалено царизм і встановлено Тимчасовий уряд. І вже 1921 року, за часів СРСР, було ухвалене рішення приурочити свято Міжнародного жіночого дня до лютневих подій 1917 року. 1966 року свято 8 Березня в СРСР було офіційно визнане вихідним днем.

Міжнародний жіночий день за версією ООН

1975 року на честь оголошеного Міжнародного десятиліття жінок Організація Об'єднаних Націй виступила з пропозицією щорічно проводити Міжнародний жіночий день 8 березня. Таким чином, всі заходи ООН, присвячені Дню боротьби за права жінок і міжнародний мир, відтоді приурочені до 8 березня. Щороку пропонуються різні актуальні теми жіночого дня.

8 Березня: свято в наш час

Поступово Міжнародний жіночий день позбавлявся від політичного та економічного забарвлення і, нарешті, став просто святом всіх жінок, прекрасним весняним днем ​​і відмінним приводом для святкування, вітань і уваги від чоловіків.

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