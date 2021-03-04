Що зробити власноруч на 8 Березня: святкові ідеї з фото

Поради господиням і майстриням, як прикрасити будинок і подарунки до 8 Березня

Підготовка до свята 8 Березня йде повним ходом. Якщо ви вже визначилися з презентами для подружок і знайомих, вибрали для себе святкове вбрання і макіяж, склали меню з найкращих страв, давайте придумаємо, чим зайняти себе у час, що залишився. Що зробити власноруч на 8 Березня, щоб порадувати себе і близьких, прикрасити інтер'єр та ще й заощадити на подарунках? Читайте ідеї в нашій статті.

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Інтер'єр до 8 Березня

Декор на 8 Березня Фото: Pinterest

Якщо за вікном весна ще не відчувається, зробіть її самі у власному будинку. Головне, що для цього знадобиться – гарний настрій і ще трохи найрізноманітніших підручних матеріалів, які напевно знайдуться в кожному будинку. Кольоровий папір, залишки шпалер, гілочки, стрічки, блискітки, помпончики – все це стане в нагоді вам, щоб спорудити справжнє весняне панно на стіні, посадити паперових пташок на підвіконня або прикрасити фіранки яскравими квітами. По-перше, це додасть затишку в домі. По-друге, наблизить відчуття свята. А, по-третє, у вас з'явиться прекрасна фотозона для незабутніх звітів в інстаграм.

Святковий букет

Поробки на 8 Березня Фото: Pinterest

Якщо ви витратите пару годин часу, то крім задоволення від процесу творчості, отримаєте ще ефектний декор або чудовий варіант подарунка для знайомих жінок. Букети з цукерок не втрачають своєї популярності – і не дивно! Адже це 3 в 1: святково, красиво і дуже смачно. Складно буде тільки з першою квіточкою, далі все піде, як по маслу. Запасайтеся різнобарвною гофробумагою і не забудьте купити грам 300 цукерок.

Прикольно оформлений подарунок

Оформлення подарунків на 8 Березня Фото: Pinterest

Зробіть подарунок власноруч, оформивши у вигляді букета або торта, наприклад, кухонний інвентар, ванні приналежності, доглядові засоби. Такі корисні дрібниці завжди знадобляться молодій господині, а жіноче свято – чудова нагода, щоб допомогти поповнити придане доньці, невістці або подружці.

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Ефектна листівка на 8 Березня

Листівка на 8 Березня Фото: Pinterest

Квіллінг, макраме, вишивка, в'язання, ліплення, скрапбукінг, крафт або все разом – якщо вам знайомі ці техніки, то зробити листівку на 8 Березня не завдасть великих труднощів, зате подарує купу задоволення і вам, і тим жінкам, яким ви піднесете таку надзвичайну красу.

Ексклюзивна ваза хенд-мейд

Поробки на 8 Березня Фото: Pinterest

Жіноче свято апріорі передбачає велику кількість квітів. Щоб їх було куди розмістити, зробіть стильні вази, наприклад, із пляшок або банок з-під соусів. Ідеї з прикрашання: обмотати нитками, обв'язати гачком, обклеїти мереживом і гудзиками, прикрасити вітражними фарбами, зліпити прикраси з пластики тощо. Візьміть різні за формою і розмірами ємності – вони матимуть стильний вигляд.

Раніше ми розповідали, що хоче мама на 8 Березня: ідеї практичних подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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