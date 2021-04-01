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Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 12:47

Life Сегодня Сьогодні зібрали для вас найкумедніші розіграші, за допомогою яких можна розвеселити друзів і колег

В Україні, незважаючи на всю складність епідемії коронавірусу і карантину, День сміху-2021 – 1 квітня – ніхто не відміняв!

Life Сегодня зібрали для вас найкумедніші жарти на 1 квітня, за допомогою яких можна здорово розіграти в листуванні або по телефону своїх друзів і колег.

Вже встигли розіграти рідних, друзів і колег 1 квітня? А що якщо зламати цю традицію і до Дня сміху вручити їм подарунки? Ми підготували ідеї найкреативніших та найвеселіших.

Розіграші у дипломатичному листуванні на 1 квітня

  • Шановний абоненте, з вашого рахунку знято суму 10 гривень за зарядку телефону в нічний час. З повагою ЖЕК.
  • У зв'язку з різким похолоданням ваш рахунок заморожений.

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  • Ваш рахунок на дзвінок у службу "Секс по телефону" склав 26 доларів.
  • 1-ша SMS: Я тебе люблю! 2-га SMS: Вибач, я помилився номером!
  • У тебе є щось неймовірне, єдине, незвичайне, дуже ніжне, чарівне, щось, чого немає в інших... В тебе є я. Бережи мене.
  • Купи, будь ласка, туалетний папір і приїжджай додому терміново!
  • Стою тут одна. Сумую і мерзну. Стільки років служила тобі вірою і правдою, а ти навіть в офіс мене з собою не взяла. Твоя машина.

1 квітня – День сміху 2020
1 квітня – День сміху 2020
Фото: Ben White / Unsplash

  • Перестань виляти стегнами, а то мене заколисало. Твій смартфон.
  • Підніміть голову. Мені вас погано видно. Снайпер.
  • Увага! Ваш телефон самознищиться через 30 секунд!
  • Екстрено покиньте зону знаходження! В радіусі ста метрів виявлений звеселяючий газ!
  • Ви оголошені в кримінальний розшук! Ваше місце знаходження визначено по супутнику. Стійте, де стоїте до приїзду оперативників.
  • Доїхав нормально, цілую. Твій дах.

Як пожартувати над друзями по телефону

- Алло, це вас турбують з котельні. Ви знаєте, з сьогоднішнього дня ми відключаємо подачу гарячої і холодної води, тому просимо вас набрати побільше води в каструлі, тазики, і не забудьте про ванну.
- Велике спасибі, що попередили.
- Так ми всім телефонуємо...

Передзвонює через півгодини:

- Алло, ви в ванну води набрали?
- Так.
- Тепер ідіть і пускайте кораблики!

***

Телефонуйте (повинен бути жіночий голос) знайомому, коли його немає вдома.

- Здрастуйте, Васю можна до телефону?
- Його немає вдома.
- А, ну передайте йому, що я на аборт не згодна!

***

- Алло!
- Алло!
- Вітаємо!
- Вітаємо!
- Як справи?
- Дуже добре!!!
- Ой, я напевно номером помилився...

***

- Здрастуйте, а у вас нашого кота Васьки немає? (Сумно)
- Ні!
- Якщо побачите його, погодуйте, будь ласка, котлеткою!

Хвилин через 10-15 дзвонить інший і каже:

- Здрастуйте, я кіт Васька, мене ніхто не шукав?

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***

- Здрастуйте, вам телефонують з телевізійного магазину. Вам телевізор не потрібен?
- Ні! – відповідають розгублено.
- Ну, тоді ми зараз приїдемо.
- Навіщо?!
- За телевізором.

1 квітня обов'язково розіграйте друзів
1 квітня обов'язково розіграйте друзів
Фото: Depositphotos

***

О третій годині ночі телефонний дзвінок:
- Алло! Ви, напевно, вже спали?
- Звичайно, спав!
- Тоді вибачте, я передзвоню вранці.

***

- Алло, Діма, у нас буде дитина!
- Це не Діма.
- Яка різниця!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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