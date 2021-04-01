Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Life Сегодня Сьогодні зібрали для вас найкумедніші розіграші, за допомогою яких можна розвеселити друзів і колег

В Україні, незважаючи на всю складність епідемії коронавірусу і карантину, День сміху-2021 – 1 квітня – ніхто не відміняв!

Life Сегодня зібрали для вас найкумедніші жарти на 1 квітня, за допомогою яких можна здорово розіграти в листуванні або по телефону своїх друзів і колег.

Вже встигли розіграти рідних, друзів і колег 1 квітня? А що якщо зламати цю традицію і до Дня сміху вручити їм подарунки? Ми підготували ідеї найкреативніших та найвеселіших.

Розіграші у дипломатичному листуванні на 1 квітня

Шановний абоненте, з вашого рахунку знято суму 10 гривень за зарядку телефону в нічний час. З повагою ЖЕК.

У зв'язку з різким похолоданням ваш рахунок заморожений.

Ваш рахунок на дзвінок у службу "Секс по телефону" склав 26 доларів.

1-ша SMS: Я тебе люблю! 2-га SMS: Вибач, я помилився номером!

У тебе є щось неймовірне, єдине, незвичайне, дуже ніжне, чарівне, щось, чого немає в інших... В тебе є я. Бережи мене.

Купи, будь ласка, туалетний папір і приїжджай додому терміново!

Стою тут одна. Сумую і мерзну. Стільки років служила тобі вірою і правдою, а ти навіть в офіс мене з собою не взяла. Твоя машина.

1 квітня – День сміху 2020 Фото: Ben White / Unsplash

Перестань виляти стегнами, а то мене заколисало. Твій смартфон.

Підніміть голову. Мені вас погано видно. Снайпер.

Увага! Ваш телефон самознищиться через 30 секунд!

Екстрено покиньте зону знаходження! В радіусі ста метрів виявлений звеселяючий газ!

Ви оголошені в кримінальний розшук! Ваше місце знаходження визначено по супутнику. Стійте, де стоїте до приїзду оперативників.

Доїхав нормально, цілую. Твій дах.

Як пожартувати над друзями по телефону

- Алло, це вас турбують з котельні. Ви знаєте, з сьогоднішнього дня ми відключаємо подачу гарячої і холодної води, тому просимо вас набрати побільше води в каструлі, тазики, і не забудьте про ванну.

- Велике спасибі, що попередили.

- Так ми всім телефонуємо...

Передзвонює через півгодини:

- Алло, ви в ванну води набрали?

- Так.

- Тепер ідіть і пускайте кораблики!

***

Телефонуйте (повинен бути жіночий голос) знайомому, коли його немає вдома.

- Здрастуйте, Васю можна до телефону?

- Його немає вдома.

- А, ну передайте йому, що я на аборт не згодна!

***

- Алло!

- Алло!

- Вітаємо!

- Вітаємо!

- Як справи?

- Дуже добре!!!

- Ой, я напевно номером помилився...

***

- Здрастуйте, а у вас нашого кота Васьки немає? (Сумно)

- Ні!

- Якщо побачите його, погодуйте, будь ласка, котлеткою!

Хвилин через 10-15 дзвонить інший і каже:

- Здрастуйте, я кіт Васька, мене ніхто не шукав?

***

- Здрастуйте, вам телефонують з телевізійного магазину. Вам телевізор не потрібен?

- Ні! – відповідають розгублено.

- Ну, тоді ми зараз приїдемо.

- Навіщо?!

- За телевізором.

1 квітня обов'язково розіграйте друзів Фото: Depositphotos

***

О третій годині ночі телефонний дзвінок:

- Алло! Ви, напевно, вже спали?

- Звичайно, спав!

- Тоді вибачте, я передзвоню вранці.

***

- Алло, Діма, у нас буде дитина!

- Це не Діма.

- Яка різниця!

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