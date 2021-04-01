Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів
Life Сегодня Сьогодні зібрали для вас найкумедніші розіграші, за допомогою яких можна розвеселити друзів і колег
В Україні, незважаючи на всю складність епідемії коронавірусу і карантину, День сміху-2021 – 1 квітня – ніхто не відміняв!
Life Сегодня зібрали для вас найкумедніші жарти на 1 квітня, за допомогою яких можна здорово розіграти в листуванні або по телефону своїх друзів і колег.
Вже встигли розіграти рідних, друзів і колег 1 квітня? А що якщо зламати цю традицію і до Дня сміху вручити їм подарунки? Ми підготували ідеї найкреативніших та найвеселіших.
- Шановний абоненте, з вашого рахунку знято суму 10 гривень за зарядку телефону в нічний час. З повагою ЖЕК.
- У зв'язку з різким похолоданням ваш рахунок заморожений.
- Ваш рахунок на дзвінок у службу "Секс по телефону" склав 26 доларів.
- 1-ша SMS: Я тебе люблю! 2-га SMS: Вибач, я помилився номером!
- У тебе є щось неймовірне, єдине, незвичайне, дуже ніжне, чарівне, щось, чого немає в інших... В тебе є я. Бережи мене.
- Купи, будь ласка, туалетний папір і приїжджай додому терміново!
- Стою тут одна. Сумую і мерзну. Стільки років служила тобі вірою і правдою, а ти навіть в офіс мене з собою не взяла. Твоя машина.
- Перестань виляти стегнами, а то мене заколисало. Твій смартфон.
- Підніміть голову. Мені вас погано видно. Снайпер.
- Увага! Ваш телефон самознищиться через 30 секунд!
- Екстрено покиньте зону знаходження! В радіусі ста метрів виявлений звеселяючий газ!
- Ви оголошені в кримінальний розшук! Ваше місце знаходження визначено по супутнику. Стійте, де стоїте до приїзду оперативників.
- Доїхав нормально, цілую. Твій дах.
- Алло, це вас турбують з котельні. Ви знаєте, з сьогоднішнього дня ми відключаємо подачу гарячої і холодної води, тому просимо вас набрати побільше води в каструлі, тазики, і не забудьте про ванну.
- Велике спасибі, що попередили.
- Так ми всім телефонуємо...
Передзвонює через півгодини:
- Алло, ви в ванну води набрали?
- Так.
- Тепер ідіть і пускайте кораблики!
***
Телефонуйте (повинен бути жіночий голос) знайомому, коли його немає вдома.
- Здрастуйте, Васю можна до телефону?
- Його немає вдома.
- А, ну передайте йому, що я на аборт не згодна!
***
- Алло!
- Алло!
- Вітаємо!
- Вітаємо!
- Як справи?
- Дуже добре!!!
- Ой, я напевно номером помилився...
***
- Здрастуйте, а у вас нашого кота Васьки немає? (Сумно)
- Ні!
- Якщо побачите його, погодуйте, будь ласка, котлеткою!
Хвилин через 10-15 дзвонить інший і каже:
- Здрастуйте, я кіт Васька, мене ніхто не шукав?
***
- Здрастуйте, вам телефонують з телевізійного магазину. Вам телевізор не потрібен?
- Ні! – відповідають розгублено.
- Ну, тоді ми зараз приїдемо.
- Навіщо?!
- За телевізором.
***
О третій годині ночі телефонний дзвінок:
- Алло! Ви, напевно, вже спали?
- Звичайно, спав!
- Тоді вибачте, я передзвоню вранці.
***
- Алло, Діма, у нас буде дитина!
- Це не Діма.
- Яка різниця!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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