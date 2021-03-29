День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Дізнайтеся історію і традиції найвеселішого свята

Щорічно 1 квітня святкують День сміху, або День дурня. У це міжнародне свято заведено розігрувати своїх рідних і друзів та жартувати над ними. Незважаючи на складну обстановку в Україні та світі через епідемію коронавірусу і оголошеного карантину, піднімайте одне одному настрій, відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте друзів по телефону, а ще не забувайте дарувати подарунки на головні весняні свята рідним і близьким.

Звідки з'явилося цей веселе свято і яку історію має 1 квітня – один з найулюбленіших днів веселих і життєрадісних людей, читайте в нашій статті.

Історія свята 1 квітня

Звідки прийшло до нас свято 1 квітня, точно не відомо. За однією з версій, цей день зародився в Стародавньому Римі. Там відзначали свято дурних – вважалося, що тут першоквітневий обман був пов'язаний зі святом на честь божества Сміху.

Згідно з іншими версіями, День сміху з'явився в стародавній Індії, де в останній день березня проводили свято жартів. У країні в цей період святкували день весняного рівнодення, з народними гуляннями, жартами і витівками.

Крім того, є припущення, що 1 квітня раніше відзначали ірландці, і то на честь Нового року.

Є ще одна версія виникнення свята, згідно з якою День сміху пов'язаний з переходом на григоріанський календар, який був введений папою Григорієм XIII у 1582 році.

Раніше Новий рік відзначали наприкінці березня. Тоді новорічний тиждень починався 25 березня, а закінчувався 1 квітня. Пізніше, у середині XVI століття, король Карл IX реформував у Франції календар і переніс Новий рік на 1 січня.

Але звичка була сильнішою, і багато людей продовжували відзначати 1 квітня як свято. Тих, що вітали одне одного в цей день, називали квітневими дурнями. Також було заведено розігрувати всіх. Звідси і пішов День сміху.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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