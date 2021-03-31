Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Як пожартувати над друзями, щоб було не надто жорстоко і в результаті – всім смішно

На свято 1 квітня вам простяться будь-які пустощі. Ну, або майже будь-які, якщо вони не будуть надто жорсткими або відверто дурними. Але на те ж і День дурня, щоб розігрувати оточуючих і веселитися від душі. Life Сьогодні підготували для вас прикольні розіграші і розваги на 1 квітня.

Давайте піднімати одне одному настрій: відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте друзів по телефону, підготуйте листівки і привітання з 1 квітня, даруйте подарунки у весняні свята рідним і близьким.

Корисні тістечка – захист для зубів

Жарти та розіграші на 1 квітня Фото: Unsplash

Друзі ласуни? Візьміть тістечка, приберіть з них крем, а замість нього щедро змастіть бісквіти білою зубною пастою. Дайте пасті підсохнути і запропонуйте друзям. На вигляд тістечка залишаться абсолютно звичайними, але ось на смак... Солодкими, якщо комусь вдасться їх розгризти.

Тюбик під дверима

Жарти та розіграші на 1 квітня Фото: Pinterest

Зубна паста стане в нагоді вам і для іншого розіграшу. Зніміть ковпачок і підкладіть тюбик під двері у бік їхнього відкривання. Для того, хто виходить, буде повною несподіванкою маса, яка потрапила під ноги. Проте майте на увазі, що такий жарт має і зворотній бік – як би вам потім не довелося відмивати підлогу і стіни.

Розіграш з акваріумом

Жарти та розіграші на 1 квітня Фото: Pinterest

Якщо у ваших друзів є акваріум з мечоносцями, вирушаючи до них у гості, підготуйте бутафорію. Вдома з морквини виріжте символічну рибку. А прийшовши до приятелів, демонстративно підійдіть до акваріуму і запустіть у нього руку (з затиснутою в ній морквяною рибкою). Потім дістаньте руку з води, театрально помахайте нею у повітрі і відправляйте рибку в рот. Дивіться, щоб вас не придушили за таке блюзнірство!

Фарширований ананас

Жарти та розіграші на 1 квітня Фото: Pinterest

У багатьох господинь на кухні в запасі є безліч пристосувань для очищення овочів і фруктів. Якщо ви щасливий володар подібного гаджета, то зможете круто і необразливо розіграти сім'ю або гостей, піднісши екзотику в екзотиці. З ананаса заздалегідь вийміть м'якоть, а порожній плід наповніть, наприклад, фаршем або овочами і зубочистками прикріпіть назад капелюшок. А потім дістаньте ананас з пакета, начебто ви його щойно купили в магазині.

Нечисть на підлозі

Жарти та розіграші на 1 квітня Фото: Pinterest

Вмієте гарно малювати або ліпити з пластика? Зобразіть правдоподібного павука, таргана, змію або крокодила і підкиньте на підлогу в кімнату до приятеля, який нічого не підозрює. Особливо ефектно жарт спрацює з тими, хто до смерті боїться всяких гадів.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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