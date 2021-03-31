Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Сьогодні, 21:24

Як пожартувати над друзями, щоб було не надто жорстоко і в результаті – всім смішно

На свято 1 квітня вам простяться будь-які пустощі. Ну, або майже будь-які, якщо вони не будуть надто жорсткими або відверто дурними. Але на те ж і День дурня, щоб розігрувати оточуючих і веселитися від душі. Life Сьогодні підготували для вас прикольні розіграші і розваги на 1 квітня.

Давайте піднімати одне одному настрій: відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте друзів по телефону, підготуйте листівки і привітання з 1 квітня, даруйте подарунки у весняні свята рідним і близьким.

Читайте також:
Цікаві факти про 1 квітня: хто з чого сміється в День сміху

Корисні тістечка – захист для зубів

Жарти та розіграші на 1 квітня
Жарти та розіграші на 1 квітня
Фото: Unsplash

Друзі ласуни? Візьміть тістечка, приберіть з них крем, а замість нього щедро змастіть бісквіти білою зубною пастою. Дайте пасті підсохнути і запропонуйте друзям. На вигляд тістечка залишаться абсолютно звичайними, але ось на смак... Солодкими, якщо комусь вдасться їх розгризти.

Тюбик під дверима

Жарти та розіграші на 1 квітня
Жарти та розіграші на 1 квітня
Фото: Pinterest

Зубна паста стане в нагоді вам і для іншого розіграшу. Зніміть ковпачок і підкладіть тюбик під двері у бік їхнього відкривання. Для того, хто виходить, буде повною несподіванкою маса, яка потрапила під ноги. Проте майте на увазі, що такий жарт має і зворотній бік – як би вам потім не довелося відмивати підлогу і стіни.

Розіграш з акваріумом

Жарти та розіграші на 1 квітня
Жарти та розіграші на 1 квітня
Фото: Pinterest

Якщо у ваших друзів є акваріум з мечоносцями, вирушаючи до них у гості, підготуйте бутафорію. Вдома з морквини виріжте символічну рибку. А прийшовши до приятелів, демонстративно підійдіть до акваріуму і запустіть у нього руку (з затиснутою в ній морквяною рибкою). Потім дістаньте руку з води, театрально помахайте нею у повітрі і відправляйте рибку в рот. Дивіться, щоб вас не придушили за таке блюзнірство!

Фарширований ананас

Жарти та розіграші на 1 квітня
Жарти та розіграші на 1 квітня
Фото: Pinterest

У багатьох господинь на кухні в запасі є безліч пристосувань для очищення овочів і фруктів. Якщо ви щасливий володар подібного гаджета, то зможете круто і необразливо розіграти сім'ю або гостей, піднісши екзотику в екзотиці. З ананаса заздалегідь вийміть м'якоть, а порожній плід наповніть, наприклад, фаршем або овочами і зубочистками прикріпіть назад капелюшок. А потім дістаньте ананас з пакета, начебто ви його щойно купили в магазині.

Нечисть на підлозі

Жарти та розіграші на 1 квітня
Жарти та розіграші на 1 квітня
Фото: Pinterest

Вмієте гарно малювати або ліпити з пластика? Зобразіть правдоподібного павука, таргана, змію або крокодила і підкиньте на підлогу в кімнату до приятеля, який нічого не підозрює. Особливо ефектно жарт спрацює з тими, хто до смерті боїться всяких гадів.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня Цікаві факти про 1 квітня: хто з чого сміється в День сміху День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня
розіграш день гумору 1 квітня жарти приколи
Реклама

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда

Популярні статті

Сьогодні, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Сьогодні, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

Вчора, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Вчора, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Вчора, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

29 березняСмачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

29 березняЗірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

29 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
71-летняя Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде
71-летняя Пугачева появилась на вечеринке в прозрачном наряде
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти