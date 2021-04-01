1 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 1 квітня в історії

Яке сьогодні свято 1 квітня? День сміху, Міжнародний день птахів. Святкування Смоленської ікони Божої Матері "Розчулення", день Дар'ї – в православному календарі. Великий четвер – у західних християн. Дар'я Брудна – в народному календарі. Іменини святкують: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 квітня.

1 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День сміху або День дурня (April Fools' Day) – традиційний і улюблений в народі веселий день, коли прийнято розігрувати рідних, друзів і знайомих, сміятися і веселитися.

– традиційний і улюблений в народі веселий день, коли прийнято розігрувати рідних, друзів і знайомих, сміятися і веселитися. Міжнародний день птахів (International Bird Day) – екологічне свято, що виникло в Америці у 1894 році і швидко завоювало весь світ. Воно проводиться з метою збереження видового різноманіття та чисельності птахів на планеті.

– екологічне свято, що виникло в Америці у 1894 році і швидко завоювало весь світ. Воно проводиться з метою збереження видового різноманіття та чисельності птахів на планеті. День народження коньяку – неофіційне свято професіоналів і любителів цього міцного алкогольного напою. Дата пов'язана з технологічним процесом, оскільки вся заготовлена сировина має бути розлита по бочках до 1 квітня.

– неофіційне свято професіоналів і любителів цього міцного алкогольного напою. Дата пов'язана з технологічним процесом, оскільки вся заготовлена сировина має бути розлита по бочках до 1 квітня. День початку національно-визвольної боротьби проти англійських колонізаторів відзначає Кіпр.

Яке сьогодні свято

1 квітня в православній церкві шанується день пам'яті мученика Хрисанфа і мучениці Дарії і з ними мучеників Клавдія, трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Диодора, пресвітера, і Маріана, диякона, мученика Панхарія. Святкування Смоленської ікони Божої Матері "Розчулення".

У католиків в 2021 році 1 квітня відзначається Великий або Страсний четвер. У цей день згадується Таємна Вечеря і встановлення Ісусом Христом таїнства Євхаристії – Святого Причастя.

У народі 1 квітня шанувалася Дар'я Брудна. Так прозвали святу не тому, що вважали неохайною, а за те, що в о цій порі активно танули сніги, заливаючи водою лани і дороги, так що через бруд бувало ні пройти, ні проїхати. Вважалося, що Дар'я ліпила бруд на людей з брудними і важкими думками. Як не дивно, але на Брудну Дар'ю білили полотна, розстилаючи їх з раннього ранку на сніг під яскраве сонце, щоб вони вигоріли. А ще люди вірили, що цього дня прокидається домовик, якого слід було неодмінно почастувати, задобрити і розвеселити після довгого зимового сну.

Прикмети на 1 квітня

на Дар'яю злу людину видно по брудному одягу;

якщо весняна вода шумить – до густих трав влітку;

багато гною на дорозі – до хорошого врожаю;

яка погода на Дар'ю, такою буде і на 1 жовтня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 квітня

1778 – бізнесмен Олівер Поллок, який придумав знак долара.

1803 – французький уряд заборонив давати дітям імена, яких немає в календарі.

1875 – англійська газета The Times першою в світі опублікувала тижневий прогноз погоди.

1889 – в Чикаго з'явилася в продажу перша в світі посудомийна машина.

1890 – бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1938 – в Швейцарії відбулася перша презентація розчинної кави.

1976 – американці Стів Джобс і Стів Возняк заснували компанію Apple.

1981 – в СРСР введено регулярний перехід на літній час.

Хто народився 1 квітня

1809 – Микола Гоголь, видатний український прозаїк і драматург.

1868 – Надія Забіла-Врубель, українська і російська оперна співачка, дружина художника Михайла Врубеля.

1873 – Сергій Рахманінов, російський композитор, піаніст, диригент.

1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

1974 – Чайна Чоу, британська і американська актриса, модель і телеведуча.

1981 – Тереза Сокирко, канадська співачка українського походження.

1986 – Дмитро Монатік, український співак, танцюрист, хореограф, композитор, автор пісень.

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