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Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 12:47

Life Сегодня собрали для вас самые забавные розыгрыши, с помощью которых можно развеселить друзей и коллег

В Украине, несмотря на всю сложность эпидемии коронавируса и карантина, День смеха-2021 – 1 апреля – никто не отменял!

Life Сегодня собрали для вас самые забавные шутки на 1 апреля, с помощью которых можно здорово разыграть в переписке или по телефону своих друзей и коллег.

Уже успели разыграть родных, друзей и коллег 1 апреля? А что если сломать эту традицию и ко Дню смеха вручить им подарки? Мы подготовили идеи самых креативных и веселых.

Розыгрыши в переписке на 1 апреля

  • Уважаемый абонент, с вашего счета снята сумма 10 гривен за зарядку телефона в ночное время. С уважением ЖЭК.
  • В связи с резким похолоданием ваш счет заморожен.

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  • Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 26 долларов.
  • 1-я SMS: Я тебя люблю! 2-я SMS: Извини, я ошибся номером!
  • У тебя есть что-то невероятное, единственное, необычное, очень нежное, обаятельное, что-то, чего нет у других… У тебя есть я. Береги меня.
  • Купи, пожалуйста, туалетную бумагу и приезжай домой срочно!
  • Стою тут одна. Скучаю и мерзну. Столько лет служила тебе верой и правдой, а ты даже в офис меня с собой не взяла. Твоя машина.

1 апреля – День смеха 2020
1 апреля – День смеха 2020
Фото: Ben White / Unsplash

  • Перестань вилять бедрами, а то меня укачало. Твой смартфон.
  • Поднимите голову. Мне вас плохо видно. Снайпер.
  • Внимание! Ваш телефон самоуничтожится через 30 секунд!
  • Экстренно покиньте зону нахождения! В радиусе ста метров обнаружен веселящий газ!
  • Вы объявлены в уголовный розыск! Ваше место нахождения определено по спутнику. Стойте, где стоите до приезда оперативников.
  • Доехала нормально, целую. Твоя крыша.

Как подшутить над друзьями по телефону

– Алло, это вас беспокоят из котельной. Вы знаете, с сегодняшнего дня мы отключаем подачу горячей и холодной воды, поэтому просим вас набрать побольше воды в кастрюли, тазики, и не забудьте про ванну.
– Большое спасибо, что предупредили.
– Да мы всех обзваниваем...

Перезваниваете через полчаса:

– Алло, вы в ванну воды набрали?
– Да.
– Теперь идите и пускайте кораблики!

***

Звоните (должен быть женский голос) знакомому, когда его нет дома.

– Здравствуйте, Васю можно к телефону?
– Его нет дома.
– А, ну передайте ему, что я на аборт не согласна!

***

– Алло!
– Алло!
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Как дела?
– Отлично!!!
– Ой, я наверно номером ошибся...

***

– Здравствуйте, а у вас нашего кота Васьки нету? (грустно)
– Нет!
– Если увидите его, покормите пожалуйста котлеткой!

Минут через 10-15 звонит другой и говорит:

– Здрасьте, я кот Васька, меня никто не искал?

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***

– Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?
– Нет! – отвечают растерянно.
– Ну, тогда мы сейчас приедем.
– Зачем?!
– За телевизором.

1 апреля обязательно разыграйте друзей
1 апреля обязательно разыграйте друзей
Фото: Depositphotos

***

В третьем часу ночи телефонный звонок:
– Алло! Вы, наверное, уже спали?
– Конечно, спал!
– Тогда извините, я перезвоню утром.

***

– Алло, Дима, у нас будет ребенок!
– Это не Дима.
– Какая разница!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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