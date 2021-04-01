10 найвідоміших розіграшів, які увійшли в історію

Ці жарти без перебільшення можна назвати найкращими

У багатьох країнах світу 1 квітня відзначають День сміху – улюблене свято дітей та дорослих. У цей день прийнято розігрувати рідних, близьких, друзів, колег і знайомих. До речі, від першоквітневих жартів не відмовляються й ЗМІ – будьте уважними, адже сьогодні від телебачення, радіо та преси можна очікувати все що завгодно.

Life Сьогодні пропонує вам згадати 10 найвідоміших жартів, на які "клюнуло" людство 1 квітня.

Руйнування Капітолію

Журналісти газети The Capital Times, що виходила в американському Медісоні, штат Вісконсін, у 1933 році опублікували фотографію зруйнованого Капітолію. Підпис свідчив, що будівля була пошкоджена загадковими вибухами, причина – "велика кількість газів від бурхливих обговорень у Сенаті".

Фото: Reddit

Ремарку дрібними буквами, що це першоквітневий жарт, багато читачів не помітило.

Урожай спагеті

1 квітня 1957 року на BBC вийшов сюжет, в якому розповідалося про урожай спагетті у Швейцарії. Журналісти повідомили, що небувалий урожай вдалося отримати завдяки теплій зимі та знищенню жуків-довгоносиків. Багато глядачів повірило в цю інформацію. Вони навіть почали телефонувати на BBC з питаннями, як виростити своє дерево.





Активний вулкан

50-річний житель Аляски на ім'я Олівер Бікар дуже оригінально розіграв жителів міста Сітка. Вранці 1 квітня 1974 року він підпалив купу старих покришок на вершині вулкана Еджком, що "спить" з XIX століття. Люди у паніці почали збирати речі й готуватися до евакуації, але потім пілоти берегової охорони підлетів до вулкану й з'ясували, що це не виверження.

Фото: Reddit

100-хвилинна година

1 квітня 1975 року головні австралійські телеканали повідомили про введення нової системи обчислення часу: хвилина нібито включала не 60, а 100 секунд, а година – не 60, а 100 хвилин. Глядачі були шоковані.

Фото: Unsplash

Райська країна

Британське видання The Guardian у 1977 році опублікувало вкладку з семи сторінок, де розповідалося про маленьку республіку San Serriffe (насправді вигадану). Країна описувалася як райська: з чудовими пейзажами, привітними жителями.

Фото: Reddit

Читачі масово телефонували у газету, намагаючись дізнатися, як дістатися до San Serriffe і скільки коштує відпочити.

Електронний Біг-Бен

1 квітня 1980 року BBC повідомили, що знаменитий годинник Біг-Бен стане електронним. Ця новина обурила слухачів.

Фото: Unsplash

Браковані бюстгальтери

1 квітня 1982 року в газеті Daily Mail опублікували повідомлення про продаж 10 тисяч бракованих бюстгальтерів, що можуть створювати перешкоди для теле- і радіостанцій.

Фото: Vadofootwear

Демонтаж Ейфелевої вежі

Французька газета Le Parisien в 1986 році заявила про демонтаж Ейфелевої вежі. Визначну споруду нібито мали перевезти, а на її місці побудувати стадіон для Олімпіади. Багато парижани у цей розіграш повірили.

Фото: Etoretro

Час за Гіннесом

Авторитетне видання The Financial Times напередодні 1 квітня 1998 року надрукувало новину про те, що пивоварня Guinnes стала спонсором Королівської обсерваторії у Грінвічі і завдяки цьому на цілий рік "час за Гринвічем" буде перейменовано на "час за Гіннесом". Звичайно, це був жарт!

Фото: Unsplash

Віагра для хом'яків

Видання The Independent 2000 року опублікувало інформацію про створення "Віагри" для сором'язливих хом'ячків та інших гризунів. Дослідники з Флориди начебто вирішили допомогти домашнім вихованцям, які страждали від сексуальної неповноцінності.

Фото: Pikabu

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