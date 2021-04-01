10 найвідоміших розіграшів, які увійшли в історію
Ці жарти без перебільшення можна назвати найкращими
У багатьох країнах світу 1 квітня відзначають День сміху – улюблене свято дітей та дорослих. У цей день прийнято розігрувати рідних, близьких, друзів, колег і знайомих. До речі, від першоквітневих жартів не відмовляються й ЗМІ – будьте уважними, адже сьогодні від телебачення, радіо та преси можна очікувати все що завгодно.
Life Сьогодні пропонує вам згадати 10 найвідоміших жартів, на які "клюнуло" людство 1 квітня.
Руйнування Капітолію
Журналісти газети The Capital Times, що виходила в американському Медісоні, штат Вісконсін, у 1933 році опублікували фотографію зруйнованого Капітолію. Підпис свідчив, що будівля була пошкоджена загадковими вибухами, причина – "велика кількість газів від бурхливих обговорень у Сенаті".
Ремарку дрібними буквами, що це першоквітневий жарт, багато читачів не помітило.
Урожай спагеті
1 квітня 1957 року на BBC вийшов сюжет, в якому розповідалося про урожай спагетті у Швейцарії. Журналісти повідомили, що небувалий урожай вдалося отримати завдяки теплій зимі та знищенню жуків-довгоносиків. Багато глядачів повірило в цю інформацію. Вони навіть почали телефонувати на BBC з питаннями, як виростити своє дерево.
Активний вулкан
50-річний житель Аляски на ім'я Олівер Бікар дуже оригінально розіграв жителів міста Сітка. Вранці 1 квітня 1974 року він підпалив купу старих покришок на вершині вулкана Еджком, що "спить" з XIX століття. Люди у паніці почали збирати речі й готуватися до евакуації, але потім пілоти берегової охорони підлетів до вулкану й з'ясували, що це не виверження.
100-хвилинна година
1 квітня 1975 року головні австралійські телеканали повідомили про введення нової системи обчислення часу: хвилина нібито включала не 60, а 100 секунд, а година – не 60, а 100 хвилин. Глядачі були шоковані.
Райська країна
Британське видання The Guardian у 1977 році опублікувало вкладку з семи сторінок, де розповідалося про маленьку республіку San Serriffe (насправді вигадану). Країна описувалася як райська: з чудовими пейзажами, привітними жителями.
Читачі масово телефонували у газету, намагаючись дізнатися, як дістатися до San Serriffe і скільки коштує відпочити.
Електронний Біг-Бен
1 квітня 1980 року BBC повідомили, що знаменитий годинник Біг-Бен стане електронним. Ця новина обурила слухачів.
Браковані бюстгальтери
1 квітня 1982 року в газеті Daily Mail опублікували повідомлення про продаж 10 тисяч бракованих бюстгальтерів, що можуть створювати перешкоди для теле- і радіостанцій.
Демонтаж Ейфелевої вежі
Французька газета Le Parisien в 1986 році заявила про демонтаж Ейфелевої вежі. Визначну споруду нібито мали перевезти, а на її місці побудувати стадіон для Олімпіади. Багато парижани у цей розіграш повірили.
Час за Гіннесом
Авторитетне видання The Financial Times напередодні 1 квітня 1998 року надрукувало новину про те, що пивоварня Guinnes стала спонсором Королівської обсерваторії у Грінвічі і завдяки цьому на цілий рік "час за Гринвічем" буде перейменовано на "час за Гіннесом". Звичайно, це був жарт!
Віагра для хом'яків
Видання The Independent 2000 року опублікувало інформацію про створення "Віагри" для сором'язливих хом'ячків та інших гризунів. Дослідники з Флориди начебто вирішили допомогти домашнім вихованцям, які страждали від сексуальної неповноцінності.
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