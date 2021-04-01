1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

З першим квітня і Днем сміху: смішні картинки, короткі вірші і прикольні побажання по телефону друзям, колегам і коханим людям

Ось і настало 1 квітня – День приколів, жартів, веселощів і позитиву. А щоб підняти настрій оточуючим вас людям, пожартуйте і розіграйте їх, але будьте готові до дій у відповідь на свою адресу.

А ще робіть приємні сюрпризи і даруйєте подарунки у весняні свята рідним і близьким.

З Днем сміху: позитивне привітання у віршах

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Желаю здоровья, удачи, успеха,

И если морщинок – то только от смеха!

И чтобы не встретились в жизни ненастья,

А если уж слезы – то только от счастья!

З 1 квітня! Фото: bonnycards

Прикольне смс на 1 квітня

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Учитесь смеяться по всякому поводу.

И вовсе без повода – по пустякам.

Назло ураганам, жаре или холоду,

Назло передрягам, назло дуракам!

З 1 квітня! Фото: bonnycards

Розумне побажання в День дурнів

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И в радости, и в горе,

Каким бы ни был стресс,

Держите под контролем

Мозги, язык и вес!

З 1 квітня! Фото: bonnycards

Обман в День 1 квітня для коханого

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Верь или не верь –

Наступил апрель.

Первое апреля –

Никому не верю!

Только не забудь –

Могут обмануть!

Верь или не верь –

Желаю тебе:

Счастья горы,

Смеха реки

И свою любовь

Навеки!

Веселе смс в День дурня

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Как хорош День дурака!

Только парни хмуры.

Девушки ведь не хотят,

Чтоб ввели День Дуры!

З 1 квітня! Фото: Pinterest

Найкраще побажання одному на 1 квітня

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Лови, приятель, поздравление:

Пусть будет лень и невезение,

Унылой, пасмурной погода,

Летящими, как ветер, годы,

И неудачными – свиданья,

И денег – гривен пять в кармане,

Машина – ржавая "девятка",

Пусть будет горько, а не сладко –

Все это для врагов твоих!

А если нет врагов, то зря написан стих.

З 1 квітня! Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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