1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху
З першим квітня і Днем сміху: смішні картинки, короткі вірші і прикольні побажання по телефону друзям, колегам і коханим людям
Ось і настало 1 квітня – День приколів, жартів, веселощів і позитиву. А щоб підняти настрій оточуючим вас людям, пожартуйте і розіграйте їх, але будьте готові до дій у відповідь на свою адресу.
А ще робіть приємні сюрпризи і даруйєте подарунки у весняні свята рідним і близьким.
З Днем сміху: позитивне привітання у віршах
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Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!
Прикольне смс на 1 квітня
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Учитесь смеяться по всякому поводу.
И вовсе без повода – по пустякам.
Назло ураганам, жаре или холоду,
Назло передрягам, назло дуракам!
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Розумне побажання в День дурнів
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И в радости, и в горе,
Каким бы ни был стресс,
Держите под контролем
Мозги, язык и вес!
Обман в День 1 квітня для коханого
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Верь или не верь –
Наступил апрель.
Первое апреля –
Никому не верю!
Только не забудь –
Могут обмануть!
Верь или не верь –
Желаю тебе:
Счастья горы,
Смеха реки
И свою любовь
Навеки!
Веселе смс в День дурня
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Как хорош День дурака!
Только парни хмуры.
Девушки ведь не хотят,
Чтоб ввели День Дуры!
Найкраще побажання одному на 1 квітня
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Лови, приятель, поздравление:
Пусть будет лень и невезение,
Унылой, пасмурной погода,
Летящими, как ветер, годы,
И неудачными – свиданья,
И денег – гривен пять в кармане,
Машина – ржавая "девятка",
Пусть будет горько, а не сладко –
Все это для врагов твоих!
А если нет врагов, то зря написан стих.
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