Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Сьогодні, 05:00

З першим квітня і Днем сміху: смішні картинки, короткі вірші і прикольні побажання по телефону друзям, колегам і коханим людям

Ось і настало 1 квітня – День приколів, жартів, веселощів і позитиву. А щоб підняти настрій оточуючим вас людям, пожартуйте і розіграйте їх, але будьте готові до дій у відповідь на свою адресу.

А ще робіть приємні сюрпризи і даруйєте подарунки у весняні свята рідним і близьким.

Читайте також:
Цікаві факти про 1 квітня: хто з чого сміється в День сміху

З Днем сміху: позитивне привітання у віршах

***

Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!

З 1 квітня!
З 1 квітня!
Фото: bonnycards

Прикольне смс на 1 квітня

***

Учитесь смеяться по всякому поводу.
И вовсе без повода – по пустякам.
Назло ураганам, жаре или холоду,
Назло передрягам, назло дуракам!

Читайте також:
Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

З 1 квітня!
З 1 квітня!
Фото: bonnycards

Розумне побажання в День дурнів

***

И в радости, и в горе,
Каким бы ни был стресс,
Держите под контролем
Мозги, язык и вес!

З 1 квітня!
З 1 квітня!
Фото: bonnycards

Обман в День 1 квітня для коханого

***

Верь или не верь –
Наступил апрель.
Первое апреля –
Никому не верю!
Только не забудь –
Могут обмануть!
Верь или не верь –
Желаю тебе:
Счастья горы,
Смеха реки
И свою любовь
Навеки!

Читайте також:
Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Веселе смс в День дурня

***

Как хорош День дурака!
Только парни хмуры.
Девушки ведь не хотят,
Чтоб ввели День Дуры!

З 1 квітня!
З 1 квітня!
Фото: Pinterest

Найкраще побажання одному на 1 квітня

***

Лови, приятель, поздравление:
Пусть будет лень и невезение,
Унылой, пасмурной погода,
Летящими, как ветер, годы,
И неудачными – свиданья,
И денег – гривен пять в кармане,
Машина – ржавая "девятка",
Пусть будет горько, а не сладко –

Все это для врагов твоих!
А если нет врагов, то зря написан стих.

З 1 квітня!
З 1 квітня!
Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня Цікаві факти про 1 квітня: хто з чого сміється в День сміху День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня
вірші день гумору 1 квітня жарти приколи вітання день дурня
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк

Популярні статті

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

29 березняСмачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

29 березняЗірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

29 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти