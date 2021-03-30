Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Дізнайтеся, як можна смішно пожартувати над домочадцями, рідними і друзями 1 квітня

В країні не вщухає епідемія, коронавірус прогресує, оголошено карантин, важливо за можливістю сидіти вдома. Хтось панікує, хтось злиться, а хтось засмучений. Однак існує таке свято як 1 квітня – це офіційний день сміху, позитиву, веселощів і радості.

Давайте піднімати одне одному настрій: відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте друзів по телефону, підготуйте листівки і привітання з 1 квітня, даруйте подарунки у весняні свята рідним і близьким.

Як розіграти родину, близьких, улюблену подружку по переписці або друга по телефону на 1 квітня, читайте в нашій статті.

1 квітня: жарти починаються зранку

В тюбик зубної пасти можна закачати сметану. А душ у ванній кімнаті направляється на потенційну жертву і змішувач перемикається на душ.

Картинки з 1 квітня Картинки з 1 квітня Фото: Pexels

1 квітня: розіграші з водою

У каструльку наливається вода, закривається зверху листом паперу, перевертається догори дном, ставиться на рівну підлогу або навіть краще стіл, папір витягується. Вода не витікає. Один із членів сім'ї бачить безгоспну каструлю, що заважає, і піднімає із зрозумілим результатом.

Мокрі жарти на 1 квітня

Як варіант замість каструлі береться скляна банка літрів на 3-5 і ставиться там, де це перешкодить потенційній жертві, яка бачить воду і їй просто доводиться сушити голову, як обійтися з найменшими жертвами.

Розіграші на 1 квітня Розіграші на 1 квітня Фото: Pexels

Розіграш з 1 квітня за столом

На родинному обіді покладіть одному з членів сім'ї під скатертину маленький плоский магніт. А на скатертину, як і належить, столові прибори. Смішно вийде, коли людина спробує взяти ложку/виделку/ніж. Головне, щоб біля людини не стояла тарілка з гарячим супом, адже вона легко може вилитися.

Жарти з сім'єю на 1 квітня Жарти з сім'єю на 1 квітня Фото: Pexels

Як пранканути хлопця на 1 квітня по телефону

Телефонуєте приятелеві і просите, щоб не відповідав на телефонні дзвінки протягом десяти хвилин, оскільки на лінії працює телефоніст і його може ударити струмом. Через кілька хвилин передзвонюєте, і якщо піднімають трубку, видаєте несамовитий крик.

Розіграші на 1 квітня Розіграші на 1 квітня Фото: Depositphotos

Як розіграти друзів на 1 квітня по телефону

Телефонуйте приятелеві і монотонним голосом говорите: "Привіт! Ви зателефонували до сервісного центру.

Щоб натиснути один, натисніть один.

Щоб натиснути два, натисніть два.

Щоб натиснути три, натисніть три..."

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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