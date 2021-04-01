Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Надсилайте найприкольніші листівки з 1 квітня друзям і близьким

Сьогодні 1 квітня. Цьогоріч ми святкуємо День сміху не в дуже радісний період для всього світу. В країні прогресує коронавірус, оголошено карантин, через що краще сидіти вдома. Але це не привід сумувати і бути пригніченими. Давайте піднімати одне одному настрій: відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте близьких, підготуйте листівки і привітання з 1 квітня рідним і близьким. У День сміху ми бажаємо побільше усмішок, гарного настрою і пропонуємо вам смішні, добрі, милі листівки, вірші та привітання з 1 квітня.

З 1 квітня: листівки, вірші і прикольні картинки Фото: Pexels

Веселі жарти на 1 квітня

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В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех,

Над народом подшутить,

Чтоб друзей развеселить.



Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Пусть улыбка до ушей –

Хоть завязочки пришей!

Красиві листівки в День 1. квітня Фото: bonnycards

Прикольні привітання з 1 квітня у віршах

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Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Привітання з 1 квітня картинки і вірші Фото: bonnycards

Вітаємо з 1 квітня друзів



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Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

Приколи на 1 квітня: найкращі побажання друзям

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Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Дней позитивных и счастливых,

Друзей надежных, не фальшивых,

Еще — почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

Кращі листівки з 1 квітня: приколи і вірші Фото: bonnycards

Веселі привітання з 1 квітня в SMS

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Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Ефектні листівки з 1 квітня Фото: bonnycards

1 квітня свято: жарти в SMS

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Звенит пусть колокольчиком,

Гремит раскатом грома –

Сегодня можно смех дарить

Друзьям, родным, знакомым.



Задор, здоровье, радость

Пусть всем приносит смех,

И кто смеется, будет тот

Пускай счастливей всех.

Прикольні листівки і картинки з 1 квітня Фото: bonnycards

Добрі розіграші на 1 квітня для близьких

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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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