Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям
Надсилайте найприкольніші листівки з 1 квітня друзям і близьким
Сьогодні 1 квітня. Цьогоріч ми святкуємо День сміху не в дуже радісний період для всього світу. В країні прогресує коронавірус, оголошено карантин, через що краще сидіти вдома. Але це не привід сумувати і бути пригніченими. Давайте піднімати одне одному настрій: відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте близьких, підготуйте листівки і привітання з 1 квітня рідним і близьким. У День сміху ми бажаємо побільше усмішок, гарного настрою і пропонуємо вам смішні, добрі, милі листівки, вірші та привітання з 1 квітня.
Веселі жарти на 1 квітня
***
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!
Прикольні привітання з 1 квітня у віршах
***
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Вітаємо з 1 квітня друзів
***
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
Приколи на 1 квітня: найкращі побажання друзям
***
Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!
Веселі привітання з 1 квітня в SMS
***
Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!
1 квітня свято: жарти в SMS
***
Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.
Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
И кто смеется, будет тот
Пускай счастливей всех.
Добрі розіграші на 1 квітня для близьких
***
Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше