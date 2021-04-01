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Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 06:10

Надсилайте найприкольніші листівки з 1 квітня друзям і близьким

Сьогодні 1 квітня. Цьогоріч ми святкуємо День сміху не в дуже радісний період для всього світу. В країні прогресує коронавірус, оголошено карантин, через що краще сидіти вдома. Але це не привід сумувати і бути пригніченими. Давайте піднімати одне одному настрій: відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте близьких, підготуйте листівки і привітання з 1 квітня рідним і близьким. У День сміху ми бажаємо побільше усмішок, гарного настрою і пропонуємо вам смішні, добрі, милі листівки, вірші та привітання з 1 квітня.

З 1 квітня: листівки, вірші і прикольні картинки
З 1 квітня: листівки, вірші і прикольні картинки
Фото: Pexels

Веселі жарти на 1 квітня

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!

Красиві листівки в День 1. квітня
Красиві листівки в День 1. квітня
Фото: bonnycards

Прикольні привітання з 1 квітня у віршах

***

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!

Привітання з 1 квітня картинки і вірші
Привітання з 1 квітня картинки і вірші
Фото: bonnycards

Вітаємо з 1 квітня друзів

***

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

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Цікаві факти про 1 квітня: хто з чого сміється в День сміху

Приколи на 1 квітня: найкращі побажання друзям

***

Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!

Кращі листівки з 1 квітня: приколи і вірші
Кращі листівки з 1 квітня: приколи і вірші
Фото: bonnycards

Веселі привітання з 1 квітня в SMS

***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

Ефектні листівки з 1 квітня
Ефектні листівки з 1 квітня
Фото: bonnycards

1 квітня свято: жарти в SMS

***

Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.

Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
И кто смеется, будет тот
Пускай счастливей всех.

Прикольні листівки і картинки з 1 квітня
Прикольні листівки і картинки з 1 квітня
Фото: bonnycards

Добрі розіграші на 1 квітня для близьких

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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