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Як якісно розіграти когось в День сміху: найкращі ідеї

Сьогодні, 08:02

Люди з хорошим почуттям гумору обов'язково це оцінять

1 квітня відзначаємо День сміху – найвеселіше та найпозитивніше свято у році. Сьогодні прийнято розігрувати друзів та знайомих, жартувати над ними і дарувати смішні подарунки. Якщо ви ще не визначилися, як саме це зробити, пропонуємо вам кілька цікавих ідей. Люди з хорошим почуттям гумору обов'язково оцінять ваші старання!

Голова у банці

Налийте в банку води, роздрукуйте чиєсь фото і помістить всередину. Банку поставте у холодильник.

Фото: Reddit

Зіпсований ноутбук

Розлийте клей ПВА на скло. Коли воно висохне, акуратно зріжте клей ножем і покладіть його на клавіатуру ноутбука, щоб отримати ефект пролитого молока.

Фото: Reddit

Телекінез за обідом

На сімейному обіді покладіть одному з членів сім'ї під скатертину маленький магніт, а зверху – столові прибори. Буде смішно, коли людина спробує взяти ложку, вилку чи ножа.

Фото: Unsplash

Живий холодильник

Вночі наклейте на продукти іграшкові очі. Когось вранці чекає сюрприз...

Фото: Reddit

Загадкове мило

Покрийте мило прозорим лаком. Заради безпеки подбайте про те, щоб у ванній знайшлась альтернатива. Наприклад, поставте на поличку свіжий флакон з рідким милом або антисептиком.

Фото: Unsplash

Як розіграти колег:

  • надрукуйте розпорядження про звільнення кількох підлеглих, які не планували цього робити, і покладіть на видне місце;
  • поміняйте призначення кнопок миші комп'ютера;
  • встановіть незвичайний інтерфейс робочого столу ПК, перевернувши його догори дригом (за допомогою комбінації простих клавіш Ctrl, Alt та стрілки вниз).

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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