Як якісно розіграти когось в День сміху: найкращі ідеї
Люди з хорошим почуттям гумору обов'язково це оцінять
1 квітня відзначаємо День сміху – найвеселіше та найпозитивніше свято у році. Сьогодні прийнято розігрувати друзів та знайомих, жартувати над ними і дарувати смішні подарунки. Якщо ви ще не визначилися, як саме це зробити, пропонуємо вам кілька цікавих ідей. Люди з хорошим почуттям гумору обов'язково оцінять ваші старання!
Голова у банці
Налийте в банку води, роздрукуйте чиєсь фото і помістить всередину. Банку поставте у холодильник.
Зіпсований ноутбук
Розлийте клей ПВА на скло. Коли воно висохне, акуратно зріжте клей ножем і покладіть його на клавіатуру ноутбука, щоб отримати ефект пролитого молока.
Телекінез за обідом
На сімейному обіді покладіть одному з членів сім'ї під скатертину маленький магніт, а зверху – столові прибори. Буде смішно, коли людина спробує взяти ложку, вилку чи ножа.
Живий холодильник
Вночі наклейте на продукти іграшкові очі. Когось вранці чекає сюрприз...
Загадкове мило
Покрийте мило прозорим лаком. Заради безпеки подбайте про те, щоб у ванній знайшлась альтернатива. Наприклад, поставте на поличку свіжий флакон з рідким милом або антисептиком.
Як розіграти колег:
- надрукуйте розпорядження про звільнення кількох підлеглих, які не планували цього робити, і покладіть на видне місце;
- поміняйте призначення кнопок миші комп'ютера;
- встановіть незвичайний інтерфейс робочого столу ПК, перевернувши його догори дригом (за допомогою комбінації простих клавіш Ctrl, Alt та стрілки вниз).
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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