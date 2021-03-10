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Вихідні дні та свята у квітні 2021 року в Україні

Сьогодні, 15:48

Дізнайтеся, скільки днів українці за законом відпочивають у квітні-2021

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у квітні 2021 року? Коли зустрічаємо Благовіщення, Вербну неділю, День космонавтики, Міжнародний день Землі, День пам'яті Чорнобиля, а також Всесвітні дні спорту, танцю, джазу, книги? Які ще державні свята і значущі дати ми відзначатимемо в середині весни? Детальніше читайте в нашій статті.

А поки не закінчився березень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей у свята першого весняного місяця.

Весна набирає обертів. Незабаром зовсім потеплішає, і природа прокинеться від сну. У такі дні важко всидіти вдома, захочеться свіжого повітря, прогулянок і відпочинку. Саме час спланувати вихідні, а для цього заздалегідь дізнатися, коли і скільки днів українці за законом відпочивають у квітні-2021.

Вихідні дні у квітні
Вихідні дні у квітні
Фото: Unsplash

Вихідні дні в квітні 2021 року

На жаль, квітень 2021 року не порадує нас офіційними державними святами. Дуже часто на квітень випадає свято Воскресіння Христового, яке є вихідним. Однак у 2021 році Великдень пізній і буде відзначатися не в квітні, а в травні, 2-го числа.

Так що для відпочинку та розваг українцям доведеться задовольнятися лише звичайними суботами і неділями. Кількість робочих днів у квітні становить 22 дні. Офіційних вихідних днів в середині весни буде 8.

Свята в квітні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у квітні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.

1 квітня – День сміху, а також Міжнародний день птахів.

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.

4 квітня – Міжнародний день інтернету, День веб-майстра, День геолога, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, а також Міжнародний день бродячих тварин.

5 квітня – Міжнародний день супу.

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Всесвітній день здоров'я.

8 квітня – Міжнародний день циган.

11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, а також Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, а ще Всесвітній день рок-н-ролу. Також у цей день початок Рамадану, який триватиме до 13 травня.

15 квітня – День співробітників карного розшуку України.

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16 квітня – Всесвітній день голосу.

17 квітня – День пожежної охорони.

18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День довкілля, а також День заснування Товариства Червоного Хреста.

22 квітня – Міжнародний день Землі, а також Міжнародний день секретаря.

23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права, Всеукраїнський день психолога.

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді.

25 квітня – Вербна неділя, а ще Міжнародний день ДНК.

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, а також Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці, а ще єврейська Пасха Песах.

29 квітня – Міжнародний день танцю, а ще День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.

30 квітня – Міжнародний день джазу, а також День прикордонника України.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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