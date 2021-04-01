Прикольні розіграші та жарти в День сміху: як розвеселити друзів близько і далеко

Як пожартувати над знайомими і друзями: веселі собаки, ковбасні машини і не тільки

Щоб у День сміху 1 квітня було весело вам і оточуючим, пропонуємо кілька веселих жартів і прикольних розіграшів. Навіть віддалено можна налякати, здивувати і розсмішити своїх друзів.

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Вода-вода, кругом вода

Щоб пожартувати над азартних приятелем чи колегою, вам знадобиться дві склянки, наповнені водою. Підігрійте його пристрасть до авантюризму, візьміть на слабо і побийтеся об заклад, що йому не під силу буде утримати на тильній стороні долонь повні склянки з водою і при цьому залишитися сухим.

На перший погляд, це зовсім нескладно зробити, якщо з вестібуляцією все гаразд. Однак незабаром він зрозуміє, що без вашої допомоги йому не вибратися з цієї пастки: зняти дві склянки з рук, не облившись, так просто не вийде. А рішення тут оригінальне, якщо його знати: потрібно випити хоча б одну склянку води. Тільки не наливайте горілку, а то він відразу здогадається!

Інший варіант мокрого розіграшу приятеля або колеги: посперечатися, що у нього не вийде утримати повну склянку з водою, притиснуту до стелі знизу шваброю. Для цього вам доведеться залізти на стілець, щоб людина зайняла вихідну позицію з палицею в руці. А ось тут без вашої допомоги їй справді не звільнитися.

Заздріть всі – у мене круте авто

Можете похвалитися солідним придбанням автомобіля перед друзями, які далеко від вас. Зніміть відео або поспілкуйтеся в режимі онлайн. Головне в цьому розіграші – правильно підібраний ракурс.

Додайте яскравих фарб або ковбаси

Ваш друг – автомобіліст? Існує безліч способів його розвеселити, особливо в дощову погоду. Покладіть під двірники кілька кульок з фарбою, і коли він їх включить – скло стане кольоровим. Більш жорстокий варіант – прикріпити до двірників сосиски.

Собачників і кошатніків можна порадувати на 1 квітня таким прикольним костюмом для їхнього вихованця. А можна зняти цілий екшн на відео і повеселитися з друзями онлайн.

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