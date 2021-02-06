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Солодкий уїк-енд: 3 рецепти чизкейку без випічки

Сьогодні, 09:00

Тобто ви максимально швидко його приготуєте та із задоволенням з'їсте

Це, напевно, найуніверсальніший десерт у світі. Адже його люблять усі, і навіть ті, хто байдужий до солодкого. Відомо, що прототипом сучасного чизкейку ласували ще давні греки, ну а найвідомішим у світі, мабуть, є чизкейк "Нью-Йорк". Цей смаколик по праву входить до списку всесвітньо відомої випічки, а сучасних його рецептів існує безліч. До вашої уваги 3 рецепти чизкейку без випічки. Це означає, що часу на його приготування знадобиться максимально мало, тобто і спробуєте ви його максимально швидко.

Чизкейк за 20 хвилин

Фото: instagram.com/angelok_malinok/

Інгредієнти

  • 250 г – пісочного печива
  • 70 г – вершкового масла
  • 300 мл – жирних вершків (30-35%)
  • 300 г – сиру
  • 50 г – цукрової пудри
  • 20 г – желатину
  • 60 мл – води

⠀⠀
Спосіб приготування
⠀⠀

  1. Печиво подрібнити в крихту за допомогою блендера. Масло розтопити. Усе перемішати і висипати в форму застеленій фольгою, утрамбувати все склянкою. Можна зробити бортики.
  2. Желатин залити холодною водою на 5 хвилин.
  3. Змішати вершки, сир і пудру. Усе збити міксером упродовж 3-х хвилин. Крем стане повітряним і злегка щільним.
  4. Желатин розтопити і влити в масу тонкою цівкою через сито. Перемішати до однорідності.
  5. Вершковий крем вилити в форму і розрівнять ложкою. Поставити чизкейк на ніч у холодильник.

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Чизкейк "Шоколадний пломбір"

Фото: instagram.com/karinaafoxx/

Інгредієнти

  • 270 г – шоколадного пісочного печива
  • 70 г – вершкового масла
  • 300 г – сиру
  • 300 мл – вершків 33%
  • 300 г – молочного шоколаду

Спосіб приготування

  1. У блендері розмолоти в крихту печиво, додати розтоплене вершкове масло, добре перемішати і викласти в форму, прибрати в морозилку на 40 хв.
  2. Сир використовувати кімнатної температури, шоколад розтопити на водяній бані.
  3. Збити сир з 30 мл вершків, додати шоколад, перемішати міксером.
  4. В окремій мисці збити вершки до щільних піків і додати до шоколадної маси, обережно перемішати.
  5. Вилити в пісочну основу, розрівняти і відправити в холодильник на 6-7 годин.

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Чизкейк низькокалорійний

Фото: .instagram.com/zdreda/

Інгредієнти

  • 30 г – стиглого банана
  • 100 г – хлібців
  • 10 г – какао
  • 320 г – сиру 0,1%
  • 210 мл – молока 2,5%
  • 10 г – желатину
  • 10 г – цукрозамінника
  • ванілін

Спосіб приготування

  1. Банан, хлібці і какао змішати в блендері. Форму застелити харчовою плівкою і викласти основу для чізкейку. Вирівняти основу і зробити бортики.
  2. Желатин залити молоком, розчинити на водяній бані (не кип'ятити).
  3. Змішати сир, желатин, цукрозамінник, ванілін і збити до однорідної маси блендером.
  4. Вилити на основу.
  5. За бажанням можна прикрасити ягодами, кокосовою стружкою або стиглими фруктами.
  6. Поставити в холодильник на 1 годину.

Тут дізнайтеся рецепт неймовірно ніжного баскського чизкейку.

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