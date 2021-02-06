Солодкий уїк-енд: 3 рецепти чизкейку без випічки

Тобто ви максимально швидко його приготуєте та із задоволенням з'їсте

Це, напевно, найуніверсальніший десерт у світі. Адже його люблять усі, і навіть ті, хто байдужий до солодкого. Відомо, що прототипом сучасного чизкейку ласували ще давні греки, ну а найвідомішим у світі, мабуть, є чизкейк "Нью-Йорк". Цей смаколик по праву входить до списку всесвітньо відомої випічки, а сучасних його рецептів існує безліч. До вашої уваги 3 рецепти чизкейку без випічки. Це означає, що часу на його приготування знадобиться максимально мало, тобто і спробуєте ви його максимально швидко.

Чизкейк за 20 хвилин

Фото: instagram.com/angelok_malinok/

Інгредієнти

250 г – пісочного печива

70 г – вершкового масла

300 мл – жирних вершків (30-35%)

300 г – сиру

50 г – цукрової пудри

20 г – желатину

60 мл – води

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Спосіб приготування

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Печиво подрібнити в крихту за допомогою блендера. Масло розтопити. Усе перемішати і висипати в форму застеленій фольгою, утрамбувати все склянкою. Можна зробити бортики. Желатин залити холодною водою на 5 хвилин. Змішати вершки, сир і пудру. Усе збити міксером упродовж 3-х хвилин. Крем стане повітряним і злегка щільним. Желатин розтопити і влити в масу тонкою цівкою через сито. Перемішати до однорідності. Вершковий крем вилити в форму і розрівнять ложкою. Поставити чизкейк на ніч у холодильник.

Чизкейк "Шоколадний пломбір"

Фото: instagram.com/karinaafoxx/

Інгредієнти

270 г – шоколадного пісочного печива

70 г – вершкового масла

300 г – сиру

300 мл – вершків 33%

300 г – молочного шоколаду

Спосіб приготування

У блендері розмолоти в крихту печиво, додати розтоплене вершкове масло, добре перемішати і викласти в форму, прибрати в морозилку на 40 хв. Сир використовувати кімнатної температури, шоколад розтопити на водяній бані. Збити сир з 30 мл вершків, додати шоколад, перемішати міксером. В окремій мисці збити вершки до щільних піків і додати до шоколадної маси, обережно перемішати. Вилити в пісочну основу, розрівняти і відправити в холодильник на 6-7 годин.

Чизкейк низькокалорійний

Фото: .instagram.com/zdreda/

Інгредієнти

30 г – стиглого банана

100 г – хлібців

10 г – какао

320 г – сиру 0,1%

210 мл – молока 2,5%

10 г – желатину

10 г – цукрозамінника

ванілін

Спосіб приготування

Банан, хлібці і какао змішати в блендері. Форму застелити харчовою плівкою і викласти основу для чізкейку. Вирівняти основу і зробити бортики. Желатин залити молоком, розчинити на водяній бані (не кип'ятити). Змішати сир, желатин, цукрозамінник, ванілін і збити до однорідної маси блендером. Вилити на основу. За бажанням можна прикрасити ягодами, кокосовою стружкою або стиглими фруктами. Поставити в холодильник на 1 годину.

Тут дізнайтеся рецепт неймовірно ніжного баскського чизкейку.

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