Солодкий уїк-енд: 3 рецепти чизкейку без випічки
Тобто ви максимально швидко його приготуєте та із задоволенням з'їсте
Це, напевно, найуніверсальніший десерт у світі. Адже його люблять усі, і навіть ті, хто байдужий до солодкого. Відомо, що прототипом сучасного чизкейку ласували ще давні греки, ну а найвідомішим у світі, мабуть, є чизкейк "Нью-Йорк". Цей смаколик по праву входить до списку всесвітньо відомої випічки, а сучасних його рецептів існує безліч. До вашої уваги 3 рецепти чизкейку без випічки. Це означає, що часу на його приготування знадобиться максимально мало, тобто і спробуєте ви його максимально швидко.
Чизкейк за 20 хвилин
Інгредієнти
- 250 г – пісочного печива
- 70 г – вершкового масла
- 300 мл – жирних вершків (30-35%)
- 300 г – сиру
- 50 г – цукрової пудри
- 20 г – желатину
- 60 мл – води
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Спосіб приготування
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- Печиво подрібнити в крихту за допомогою блендера. Масло розтопити. Усе перемішати і висипати в форму застеленій фольгою, утрамбувати все склянкою. Можна зробити бортики.
- Желатин залити холодною водою на 5 хвилин.
- Змішати вершки, сир і пудру. Усе збити міксером упродовж 3-х хвилин. Крем стане повітряним і злегка щільним.
- Желатин розтопити і влити в масу тонкою цівкою через сито. Перемішати до однорідності.
- Вершковий крем вилити в форму і розрівнять ложкою. Поставити чизкейк на ніч у холодильник.
Чизкейк "Шоколадний пломбір"
Інгредієнти
- 270 г – шоколадного пісочного печива
- 70 г – вершкового масла
- 300 г – сиру
- 300 мл – вершків 33%
- 300 г – молочного шоколаду
Спосіб приготування
- У блендері розмолоти в крихту печиво, додати розтоплене вершкове масло, добре перемішати і викласти в форму, прибрати в морозилку на 40 хв.
- Сир використовувати кімнатної температури, шоколад розтопити на водяній бані.
- Збити сир з 30 мл вершків, додати шоколад, перемішати міксером.
- В окремій мисці збити вершки до щільних піків і додати до шоколадної маси, обережно перемішати.
- Вилити в пісочну основу, розрівняти і відправити в холодильник на 6-7 годин.
Чизкейк низькокалорійний
Інгредієнти
- 30 г – стиглого банана
- 100 г – хлібців
- 10 г – какао
- 320 г – сиру 0,1%
- 210 мл – молока 2,5%
- 10 г – желатину
- 10 г – цукрозамінника
- ванілін
Спосіб приготування
- Банан, хлібці і какао змішати в блендері. Форму застелити харчовою плівкою і викласти основу для чізкейку. Вирівняти основу і зробити бортики.
- Желатин залити молоком, розчинити на водяній бані (не кип'ятити).
- Змішати сир, желатин, цукрозамінник, ванілін і збити до однорідної маси блендером.
- Вилити на основу.
- За бажанням можна прикрасити ягодами, кокосовою стружкою або стиглими фруктами.
- Поставити в холодильник на 1 годину.
Тут дізнайтеся рецепт неймовірно ніжного баскського чизкейку.
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