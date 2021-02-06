Сладкий уик-энд: 3 рецепта чизкейка без выпечки

То есть вы максимально быстро его приготовите и с удовольствием съедите

Это, наверное, самый универсальный десерт в мире. Потому что его любят все, и даже те, кто равнодушен к сладкому. Известно, что прототипом современного чизкейка угощались еще древние греки, ну а самым известным в мире, пожалуй, является чизкейк "Нью-Йорк". Это лакомство по праву входит в список всемирно известной выпечки, а современных его рецептов существует множество. К вашему вниманию 3 рецепта чизкейка без выпечки. Это значит, что времени на его приготовления понадобится максимально мало, то есть и попробуете вы его максимально быстро.

Чизкейк за 20 минут

Фото: instagram.com/angelok_malinok/

Ингредиенты

250 г – песочного печенья

70 г – сливочного масла

300 мл – жирных сливок (30-35%)

300 г – творожного сыра

50 г – сахарной пудры

20 г – желатина

60 мл – воды

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Способ приготовления

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Печенье измельчить в крошку при помощи блендера. Масло растопить. Все перемешать и высыпать в форму застеленной фольгой, утрамбовать все стаканом. Можно сделать бортики. Желатин залить холодной водой на 5 минут. Смешать сливки, творожный сыр и пудру. Все взбить миксером в течении 3-х минут. Крем станет воздушным и слегка плотным. Желатин растопить и влить в массу тонкой струйкой через сито. Все перемешать до однородности. Сливочный крем вылить в форму и разравнять ровным слоем ложкой. Отправить чизкейк на ночь в холодильник.

Чизкейк "Шоколадный пломбир"

Фото: instagram.com/karinaafoxx/

Ингредиенты

270 г – шоколадного песочного печенья

70 г – сливочного масла

300 г – творожного сыра

300 мл – сливок 33%

300 г – молочного шоколада

Способ приготовления

В блендере размолоть в крошку печенье, добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешивать и выложить в форму, убрать в морозилку на 40 мин. Сыр использовать комнатной температуры, шоколад растопить на водяной бане. Взбить сыр с 30 мл сливок, добавить шоколад, перемешать миксером. В отдельной миске взбить оставшиеся сливки до плотных пиков и добавить к шоколадной массе, аккуратно перемешать. Вылить в песочную основу, разровнять и отправить в холодильник на 6-7 часов.

Чизкейк низкокалорийный

Фото: .instagram.com/zdreda/

Ингредиенты

30 г – спелого банана

100 г – хлебцев

10 г – какао

320 г – мягкого творога 0,1%

210 мл – молока 2,5%

10 г – желатина

10 г – сахарозаменителя

ванилин

Способ приготовления

Банан, хлебцы и какао смешать в блендере. Форму застелить пищевой пленкой и выложить основу для чизкейка. Выровнять основу и сделать бортики. Желатин залить молоком, растворить на водяной бане (не кипятим). Смешать творог, желатин, сахарозаменитель, ванилин и взбить до однородной массы блендером. Вылить на основу. По желанию можно украсить ягодами, кокосовой стружкой или спелыми фруктами. Поставить в холодильник на 1 час.

Здесь узнайте рецепт невероятно нежного баскского чизкейка.

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