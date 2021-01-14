5 десертів з радянського минулого, якщо "дружите" з цукром

Трубочки або горішки зі згущеним молоком, тістечко "Картопля" – в них багато цукру, та раз на тиждень дозволити можна

Якщо вам трохи менше 30 років, то зрозуміти, яким смачними і довгоочікуваними були домашні десерти за радянських часів, вам буде дещо складно. Ні, солодощів тоді було достатньо. Не можна сказати, що їх доводилося вишукувати по магазинах, як, наприклад, інші дефіцитні продукти. А от радість від домашніх маминих десертів, вірніше, масштаб цієї радості, важко поянити. І якщо раптом у вас з'явиться бажання спекти трубочки зі згущеним молоком або горішки зі згущеним молоком, зробити солодку "ковбасу", то робіть. Робіть сміливо. Не пошкодуєте. Нижче – рецепти цих простих, але таких смачних десертів.

Трубочки зі згущеним молоком

Фото: іnstagram.com/best.russian.food/

Інгредієнти (на 10-15 вафель)

250 г – вершкове масло

по 1 ск. – цукор і борошно

5 штук. – яйця

3 бляшанки – варене згущене молоко

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Спосіб приготування

Знадобиться вафельниця. Вершкове масло порубати кубиками і розтопити, не доводячи до кипіння. Додати цукор і добре все перемішати. Частинами ввести просіяне борошно, добре вимішуючи, щоб не було грудок. Додати яйця і злегка збити тісто міксером. Добре розігріти вафельницю і вилити 1-2 столові ложки тіста на її внутрішню поверхню. Викласти вафлю на серветку або пергамент і швидко згорнути в трубочку (коли вафля охолоне, вона стане крихкою. Начинити за допомогою кулінарного шприца вареним згущеним молоком. Для декору можна присипати горішками.

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Солодка "ковбаска"

Фото: instagram.com/imarket_24/

Інгредієнти

300 г – печиво

0,5 банки – згущене молоко

100 г – масло вершкове

3 ст. л – какао-порошок



Спосіб приготування

Печиво подрібнити в крихту і змішати з какао. З'єднати вершкове масло зі згущеним молоком. Змішати отримані маси і сформувати тістечка. Прибрати в холодильник на кілька годин. Обваляти кожне тістечко в какао.

Горішки зі згущеним молоком

Фото: instagram.com/tori_pteat/

Інгредієнти (на 20 штук)

200 г – борошна

70 г – вершкового масла

2 ст. л – цукру

1 пакетик – ванільного цукру

1 шт. – яйце

1/3 ч. л – розпушувача

сіль

1 бляшанка – вареного згущеного молока



Спосіб приготування

Знадобляться формочки для горішків. Яйце збити з цукром і сіллю, порізати шматочками і викласти в цю масу розм'якшене масло (просто заздалегідь дістаньте необхідну кількість масла з холодильника). Добре перемішати міксером. Частинами ввести борошно і розпушувач. З отриманого тіста скачати невеликі кульки діаметром приблизно 3 см. Розігріти формочки, змастити їх невеликою кількістю масла (тільки перед першою закладкою, далі горішки не прилипатимуть). Випікати до готовності (в середньому 4 хвилини).

Тістечко "Картопля"

Фото: instagram.com/derevianko_ola/

Інгредієнти

300 г – печиво

90 г – масло вершкове 82,5%

4 ст. л – згущене молоко

30 г – волоські горіхи

1 пакетик – ванілін

1 ст. л – коньяк

какао-порошок

Спосіб приготування

Масло кімнатної температури змішати з потовченим печивом (потовкти можна в блендері, м'ясорубці), згущеним молоком, ваніліном, коньяком і рубаними волоськими горіхами. Має бути маса схожа на пластилін. Сформувати тістечко і обваляти в какао. Поставити в холодильник на годину.

Домашній "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Інгредієнти (тісто)

2 шт. – яйця

400 г – вершкове масло

150 мл – крижана вода

1 ст. л – оцет 9%

2 ст. л – горілка

650 г – борошно

0.5 ч. л – сіль

Для крему

700 мл – молоко

2 шт. – яйця

70 г – крохмаль кукурудзяний

200 г – цукор

140 г – вершкове масло 82.5%

Спосіб приготування

Яйця збовтати з сіллю віночком. Влити крижану воду, оцет і горілку. Борошно з підмороженим маслом швидко порубати в крихту. У крихту влити яєчну суміш і швидко зібрати тісто в однорідний шар, намагаючись не вимішувати. Загорнути тісто в плівку і прибрати в холодильник на кілька годин. Поділити тісто на потрібну кількість частин, враховуючи, що під час випікання коржі звужуються на кілька сантиметрів. Шматочки тіста охолодити пів години в холодильнику. Розкачати тісто тонко, обрізати коло потрібного діаметра, зробити проколи вилкою по всій площі коржа. Обрізки випікати разом з коржем, вони підуть для крихти на обсипання торта. Випікати коржі за 230 градусів до золотавого кольору приблизно 5 хвилин. У чаші з'єднати яйця, цукор, крохмаль і збовтати до однорідності. Молоко довести до кипіння, одразу зняти з вогню і влити в яєчну суміш безперервною тонкою цівкою при постійному помішуванні. Отриману суміш вилити назад у сотейник і уварити до загустіння. Зняти крем з вогню і додати вершкове масло, перемішати до повного його розчинення. Накрити крем плівкою і прибрати в холодильник на 3 години. Перед складанням торта перемішати міксером на низькій швидкості. Кожен корж змастити кремом, прибрати торт на ніч у холодильник, покрити крихтами.

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