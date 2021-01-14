5 десертів з радянського минулого, якщо "дружите" з цукром
Трубочки або горішки зі згущеним молоком, тістечко "Картопля" – в них багато цукру, та раз на тиждень дозволити можна
Якщо вам трохи менше 30 років, то зрозуміти, яким смачними і довгоочікуваними були домашні десерти за радянських часів, вам буде дещо складно. Ні, солодощів тоді було достатньо. Не можна сказати, що їх доводилося вишукувати по магазинах, як, наприклад, інші дефіцитні продукти. А от радість від домашніх маминих десертів, вірніше, масштаб цієї радості, важко поянити. І якщо раптом у вас з'явиться бажання спекти трубочки зі згущеним молоком або горішки зі згущеним молоком, зробити солодку "ковбасу", то робіть. Робіть сміливо. Не пошкодуєте. Нижче – рецепти цих простих, але таких смачних десертів.
Трубочки зі згущеним молоком
Інгредієнти (на 10-15 вафель)
- 250 г – вершкове масло
- по 1 ск. – цукор і борошно
- 5 штук. – яйця
- 3 бляшанки – варене згущене молоко
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Спосіб приготування
- Знадобиться вафельниця.
- Вершкове масло порубати кубиками і розтопити, не доводячи до кипіння.
- Додати цукор і добре все перемішати.
- Частинами ввести просіяне борошно, добре вимішуючи, щоб не було грудок.
- Додати яйця і злегка збити тісто міксером.
- Добре розігріти вафельницю і вилити 1-2 столові ложки тіста на її внутрішню поверхню.
- Викласти вафлю на серветку або пергамент і швидко згорнути в трубочку (коли вафля охолоне, вона стане крихкою.
- Начинити за допомогою кулінарного шприца вареним згущеним молоком. Для декору можна присипати горішками.
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Солодка "ковбаска"
Інгредієнти
- 300 г – печиво
- 0,5 банки – згущене молоко
- 100 г – масло вершкове
- 3 ст. л – какао-порошок
Спосіб приготування
- Печиво подрібнити в крихту і змішати з какао.
- З'єднати вершкове масло зі згущеним молоком.
- Змішати отримані маси і сформувати тістечка.
- Прибрати в холодильник на кілька годин. Обваляти кожне тістечко в какао.
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Горішки зі згущеним молоком
Інгредієнти (на 20 штук)
- 200 г – борошна
- 70 г – вершкового масла
- 2 ст. л – цукру
- 1 пакетик – ванільного цукру
- 1 шт. – яйце
- 1/3 ч. л – розпушувача
- сіль
- 1 бляшанка – вареного згущеного молока
Спосіб приготування
- Знадобляться формочки для горішків.
- Яйце збити з цукром і сіллю, порізати шматочками і викласти в цю масу розм'якшене масло (просто заздалегідь дістаньте необхідну кількість масла з холодильника). Добре перемішати міксером.
- Частинами ввести борошно і розпушувач.
- З отриманого тіста скачати невеликі кульки діаметром приблизно 3 см.
- Розігріти формочки, змастити їх невеликою кількістю масла (тільки перед першою закладкою, далі горішки не прилипатимуть).
- Випікати до готовності (в середньому 4 хвилини).
Тістечко "Картопля"
Інгредієнти
- 300 г – печиво
- 90 г – масло вершкове 82,5%
- 4 ст. л – згущене молоко
- 30 г – волоські горіхи
- 1 пакетик – ванілін
- 1 ст. л – коньяк
- какао-порошок
Спосіб приготування
- Масло кімнатної температури змішати з потовченим печивом (потовкти можна в блендері, м'ясорубці), згущеним молоком, ваніліном, коньяком і рубаними волоськими горіхами.
- Має бути маса схожа на пластилін.
- Сформувати тістечко і обваляти в какао.
- Поставити в холодильник на годину.
Домашній "Наполеон"
Інгредієнти (тісто)
- 2 шт. – яйця
- 400 г – вершкове масло
- 150 мл – крижана вода
- 1 ст. л – оцет 9%
- 2 ст. л – горілка
- 650 г – борошно
- 0.5 ч. л – сіль
Для крему
- 700 мл – молоко
- 2 шт. – яйця
- 70 г – крохмаль кукурудзяний
- 200 г – цукор
- 140 г – вершкове масло 82.5%
Спосіб приготування
- Яйця збовтати з сіллю віночком. Влити крижану воду, оцет і горілку.
- Борошно з підмороженим маслом швидко порубати в крихту.
- У крихту влити яєчну суміш і швидко зібрати тісто в однорідний шар, намагаючись не вимішувати.
- Загорнути тісто в плівку і прибрати в холодильник на кілька годин.
- Поділити тісто на потрібну кількість частин, враховуючи, що під час випікання коржі звужуються на кілька сантиметрів. Шматочки тіста охолодити пів години в холодильнику.
- Розкачати тісто тонко, обрізати коло потрібного діаметра, зробити проколи вилкою по всій площі коржа.
- Обрізки випікати разом з коржем, вони підуть для крихти на обсипання торта.
- Випікати коржі за 230 градусів до золотавого кольору приблизно 5 хвилин.
- У чаші з'єднати яйця, цукор, крохмаль і збовтати до однорідності.
- Молоко довести до кипіння, одразу зняти з вогню і влити в яєчну суміш безперервною тонкою цівкою при постійному помішуванні.
- Отриману суміш вилити назад у сотейник і уварити до загустіння.
- Зняти крем з вогню і додати вершкове масло, перемішати до повного його розчинення.
- Накрити крем плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.
- Перед складанням торта перемішати міксером на низькій швидкості.
- Кожен корж змастити кремом, прибрати торт на ніч у холодильник, покрити крихтами.
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