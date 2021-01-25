5 рецептів тертого пирога – із сиром, вишнею, яблуком
Потіште близьких простою, але смачною випічкою
Тертий пиріг – це смачно, красиво та легко. Для того, щоб спекти його не знадобиться багато часу й особливих навичок. І якщо випічка – це ваше хобі і ви любите тішити своїх близьких домашніми оригінальними пирогами – то спечіть тертий. Нижче знайдете 5 різних рецептів тертих пирогів.
Тертий пиріг з вишнею
Інгредієнти
- маргарин (або вершкове масло) – 250 г
- яйце – 3 шт.
- цукор – 1 ст.
- борошно – 4,5 ст.
- сметана – 3 ст. л
- розпушувач – 1 ст. л
- ванілін
- вишня – 450 г
Спосіб приготування
- Маргарин нарізати кубиками, борошно просіяти і змішати з розпушувачем, ваніліном і розтерти з маргарином до стану крихти.
- Яйця збити з цукром і додати до них сметану і перемішати.
- Вилити суміш у борошняну крихту і швидко замісити тісто. Поділити його на дві нерівні частини. Більшу частину покласти в пакет і прибрати в холодильник. Меншу в морозильник – на 1 годину.
- З вишні видалити кісточки, форму змастити маргарином, посипати борошном.
- Дістати з холодильника більшу частину тіста і руками розподілити його у формі.
- Наколоти тісто виделкою і відправити в піч на 10 хвилин.
- Дістати деко з печі, покласти вишню.
- Тісто з холодильника натерти поверх вишні й випікати 25 хвилин за температури 170 градусів.
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Тертий пиріг із сиром
Інгредієнти
- борошно – 200 г
- вершкове масло – 70 г.
- цукор – 50 г
- розпушувач – 1 ч. л
- вершки – 20 мл (можна замінити молоком)
Для начинки
- сир – 200 г
- вершки – 40 мл
- цукор – 50 г
Спосіб приготування
- Вершкове масло натерти на крупній тертці в борошно з розпушувачем і перетерти в дрібну крихту. Потім всипати цукор, вбити яйце і влити вершки. Замісити тісто.
- Перекласти тісто в пакет або харчову плівку і прибрати в морозильну камеру на 40 хвилин.
- Сир змішати з вершками і цукром та пом'яти виделкою. Можна перебити блендером.
- Замерзле тісто розділити на дві половини. Форму 20 см (не більше) змастити маслом і натерти одну половину тіста на крупній тертці. Розподілити виделкою рівномірно по всьому дну. Зверху викласти начинку.
- Потім натерти другу половину тіста і теж розподілити рівномірно виделкою.
- Випікати в розігрітій до 180° печі від 25 до 45 хвилин.
Тертий пиріг з варенням
Інгредієнти
- яйця – 2 шт.
- цукор – 170 г
- сметана 20% – 100 г
- вершкове масло – 220 г
- сода – 3 г
- оцет – 5 г
- борошно – 560 г
- варення (кизил або полуниця) – 500 г
Спосіб приготування
- Яйця, цукор, сметану, м'яке масло збити. Додати соду і оцет, перемішати, просіяти борошно, перемішати.
- Зібрати тісто в кулю, 1/3 відправити в морозильну камеру.
- 2/3 тіста розкачати на деко, зверху розподілити варення і натерти охолоджене тісто (1/3).
- Випікати заи 180° 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Тертий пиріг з яблуками
Інгредієнти
- яблука – 600-650 г
- цукор – 90 г
- кукурудзяний крохмаль – 35 г
- яйце – 2 шт.
- вершкове масло – 200 г
- борошно – 500 г
- мелена кориця, мускатний горіх, сіль – по 1/2 ч. л
Спосіб приготування
- У борошно додати сіль, цукор, вершкове масло і перетерти руками до стану крихти. Додати яйця і замісити тісто. 1/3 частина тіста загорнути в плівку і прибрати в морозилку.
- Решту тіста розкачати качалкою між двома аркушами пергаменту, завтовшки 4 мм. Прибирати на 20 хвилин у морозилку.
- Коли тісто охолоне, викласти у форму.
- З'єднати нарізані кубиком яблука, крохмаль, цукор і прянощі, перемішати і викласти на тісто.
- Тісто з морозилки натерти зверху яблук.
- Випікати при 180° на 50-60 хвилин.
Пиріг тертий (тришаровий)
Інгредієнти
- борошно – 350 г
- цукор – 100 г
- вершкове масло – 120 г
- яйце – 1 шт.
- розпушувач – 1 ч. л
- сіль щіпка
- куркума – 1/3 ч. л
- ванілін – 1 ч. л
- вода холодна 4 ст. л
Для начинки
- сир – 400 г
- яйця – 2 шт.
- цукор – 100 г
- манна крупа – 1.5 ст. л
- ванільний цукор – 1 ч. л
- ягоди – 200 г
- крохмаль або борошно – 1 ст. л
Спосіб приготування
- У миску просіяти борошно, розпушувач, куркуму для кольору, сіль, цукор, ванільний цукор, холодне масло, нарізане на невеликі кубики.
- Швидко все перетерти в крихту.
- Додати яйце і замісити тісто. Якщо вийшло занадто розсипчасте, додайте води.
- Тісто розділити на 2 рівні частини, кожну покласти в пакет і прибрати в морозильну камеру на 1 годину охолоджуватися.
- Для начинки сир пробити блендером, додати ванілін, яйця, цукор, манку, знову пробити до однорідності.
- Форму застелити папером для випічки.
- Натерти на крупній тертці один шматочок тесту, розподілити його рівним шаром.
- На тісто викласти сирну начинку, потім ягоди (чорна смородина, чорниця, брусниця). Перед тим ягоди обваляти в крохмалі або борошні.
- Зверху натерти другу частину тіста, обережно розподіливши по формі, тісто не ущільнювати.
- Випікати пиріг за температури 180 градусів 35-40 хвилин.
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