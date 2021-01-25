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5 рецептів тертого пирога – із сиром, вишнею, яблуком

Сьогодні, 18:39

Потіште близьких простою, але смачною випічкою

Тертий пиріг – це смачно, красиво та легко. Для того, щоб спекти його не знадобиться багато часу й особливих навичок. І якщо випічка – це ваше хобі і ви любите тішити своїх близьких домашніми оригінальними пирогами – то спечіть тертий. Нижче знайдете 5 різних рецептів тертих пирогів.

Тертий пиріг з вишнею

Фото: instagram.com/legko_i_vkysno/

Інгредієнти

  • маргарин (або вершкове масло) – 250 г
  • яйце – 3 шт.
  • цукор – 1 ст.
  • борошно – 4,5 ст.
  • сметана – 3 ст. л
  • розпушувач – 1 ст. л
  • ванілін
  • вишня – 450 г


Спосіб приготування

  1. Маргарин нарізати кубиками, борошно просіяти і змішати з розпушувачем, ваніліном і розтерти з маргарином до стану крихти.
  2. Яйця збити з цукром і додати до них сметану і перемішати.
  3. Вилити суміш у борошняну крихту і швидко замісити тісто. Поділити його на дві нерівні частини. Більшу частину покласти в пакет і прибрати в холодильник. Меншу в морозильник – на 1 годину.
  4. З вишні видалити кісточки, форму змастити маргарином, посипати борошном.
  5. Дістати з холодильника більшу частину тіста і руками розподілити його у формі.
  6. Наколоти тісто виделкою і відправити в піч на 10 хвилин.
  7. Дістати деко з печі, покласти вишню.
  8. Тісто з холодильника натерти поверх вишні й випікати 25 хвилин за температури 170 градусів.

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Тертий пиріг із сиром

Фото: instagram.com/pofeia4im/

Інгредієнти

  • борошно – 200 г
  • вершкове масло – 70 г.
  • цукор – 50 г
  • розпушувач – 1 ч. л
  • вершки – 20 мл (можна замінити молоком)

Для начинки

  • сир – 200 г
  • вершки – 40 мл
  • цукор – 50 г

Спосіб приготування

  1. Вершкове масло натерти на крупній тертці в борошно з розпушувачем і перетерти в дрібну крихту. Потім всипати цукор, вбити яйце і влити вершки. Замісити тісто.
  2. Перекласти тісто в пакет або харчову плівку і прибрати в морозильну камеру на 40 хвилин.
  3. Сир змішати з вершками і цукром та пом'яти виделкою. Можна перебити блендером.
  4. Замерзле тісто розділити на дві половини. Форму 20 см (не більше) змастити маслом і натерти одну половину тіста на крупній тертці. Розподілити виделкою рівномірно по всьому дну. Зверху викласти начинку.
  5. Потім натерти другу половину тіста і теж розподілити рівномірно виделкою.
  6. Випікати в розігрітій до 180° печі від 25 до 45 хвилин.

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Тертий пиріг з варенням

Фото: instagram.com/kr.natali/

Інгредієнти

  • яйця – 2 шт.
  • цукор – 170 г
  • сметана 20% – 100 г
  • вершкове масло – 220 г
  • сода – 3 г
  • оцет – 5 г
  • борошно – 560 г
  • варення (кизил або полуниця) – 500 г

Спосіб приготування

  1. Яйця, цукор, сметану, м'яке масло збити. Додати соду і оцет, перемішати, просіяти борошно, перемішати.
  2. Зібрати тісто в кулю, 1/3 відправити в морозильну камеру.
  3. 2/3 тіста розкачати на деко, зверху розподілити варення і натерти охолоджене тісто (1/3).
  4. Випікати заи 180° 15-20 хвилин до золотистого кольору.

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Тертий пиріг з яблуками

Фото: instagram.com/irina_pro_food/

Інгредієнти

  • яблука – 600-650 г
  • цукор – 90 г
  • кукурудзяний крохмаль – 35 г
  • яйце – 2 шт.
  • вершкове масло – 200 г
  • борошно – 500 г
  • мелена кориця, мускатний горіх, сіль – по 1/2 ч. л

Спосіб приготування

  1. У борошно додати сіль, цукор, вершкове масло і перетерти руками до стану крихти. Додати яйця і замісити тісто. 1/3 частина тіста загорнути в плівку і прибрати в морозилку.
  2. Решту тіста розкачати качалкою між двома аркушами пергаменту, завтовшки 4 мм. Прибирати на 20 хвилин у морозилку.
  3. Коли тісто охолоне, викласти у форму.
  4. З'єднати нарізані кубиком яблука, крохмаль, цукор і прянощі, перемішати і викласти на тісто.
  5. Тісто з морозилки натерти зверху яблук.
  6. Випікати при 180° на 50-60 хвилин.

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Пиріг тертий (тришаровий)

Фото: instagram.com/milamista_sima_eda/

Інгредієнти

  • борошно – 350 г
  • цукор – 100 г
  • вершкове масло – 120 г
  • яйце – 1 шт.
  • розпушувач – 1 ч. л
  • сіль щіпка
  • куркума – 1/3 ч. л
  • ванілін – 1 ч. л
  • вода холодна 4 ст. л

Для начинки

  • сир – 400 г
  • яйця – 2 шт.
  • цукор – 100 г
  • манна крупа – 1.5 ст. л
  • ванільний цукор – 1 ч. л
  • ягоди – 200 г
  • крохмаль або борошно – 1 ст. л

Спосіб приготування

  1. У миску просіяти борошно, розпушувач, куркуму для кольору, сіль, цукор, ванільний цукор, холодне масло, нарізане на невеликі кубики.
  2. Швидко все перетерти в крихту.
  3. Додати яйце і замісити тісто. Якщо вийшло занадто розсипчасте, додайте води.
  4. Тісто розділити на 2 рівні частини, кожну покласти в пакет і прибрати в морозильну камеру на 1 годину охолоджуватися.
  5. Для начинки сир пробити блендером, додати ванілін, яйця, цукор, манку, знову пробити до однорідності.
  6. Форму застелити папером для випічки.
  7. Натерти на крупній тертці один шматочок тесту, розподілити його рівним шаром.
  8. На тісто викласти сирну начинку, потім ягоди (чорна смородина, чорниця, брусниця). Перед тим ягоди обваляти в крохмалі або борошні.
  9. Зверху натерти другу частину тіста, обережно розподіливши по формі, тісто не ущільнювати.
  10. Випікати пиріг за температури 180 градусів 35-40 хвилин.

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