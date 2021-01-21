Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

"Персики", "Мурашник", "Медовик", трубочки з кремом – так, це удар по фігурі, але зрідка це можна спекти

Звісно, ми можемо любити і навіть приготувати щось вишукане з французької кондитерської карти, наприклад, еклери, Можемо спекти незабутній баскський чізкейк і соковитий брауні, а можемо здивувати близьких або гостей особливими десертами. Десертами, на які ми з нетерпінням чекали в дитинстві й забути про які неможливо. Домашні "Медовик" та "Мурашник", красиві тістечка "Персики" і трубочки з ніжним кремом – рецепти цих солодощів знайдете нижче.

Трубочки з кремом

Фото: іnstagram.com/bestfood485/

Інгредієнти

500 г – листкове тісто

1 шт. – жовток

250 г – цукор

75 мл – вода

100 г – білки

лимонна кислота – щіпка

ванілін

олія

Спосіб приготування

Для приготування трубочок нам знадобляться конуси, якщо їх немає, то можна зробити з фольги. Кожен пласт тіста треба розкачати завтовшки близько 3 мм. Нарізати смужки завширшки 2 см. Конуси трохи змастити олією, обгорнути тістом. Деко застелити пергаментним папером, змастити олією. Викласти трубочки, змастити їх жовтком. Відправити в розігріту піч до 180 градусів, випікати 20-25 хвилин. Остудити. Для крему з'єднати цукор з водою, на середньому вогні зварити сироп. У чашу блендера вилити білки, додати ванілін. Коли сироп добре закипить, його охолодити 2 хвилини. Тонкою цівкою додати сироп у чашу блендера, продовжуючи збивати. Додати лимонну кислоту, продовжуючи збивати до стійкої маси 3-5 хвилин. Охолоджені трубочки зняти з форми і наповнити кремом.

Торт "Мурашник"

Фото: instagram.com/apple_pie_289/

Інгредієнти

250 г – вершкове масло

0, 5 ск. – цукор

2 шт. – яйця

450 г – борошно

сода на кінчику ножа

сіль щіпка

Для крему

1 бляшанка – згущене варене молоко

200 г – вершкове масло

Спосіб приготування

Яйця збити виделкою. Масло збити з цукром до отримання пишної маси. Не перестаючи перемішувати дерев'яною ложкою (або звичайною виделкою), додати яйця, попередньо збиті виделкою, соду і сіль. Поступово всипати борошно (всипати борошна стільки, щоб після замісу вийшло досить круте тісто). Помістити тісто в холодильник на 1 годину. Розігріти піч. Охолоджене в холодильнику тісто (60-65 хвилин) пропустити через м'ясорубку або натерти на тертці. Деко застелити пергаментом і змастити маслом. Викласти в один шар розділені джгути тіста на змащене деко і випікати за 150-170 градусів до зарум'янювання (20-25 хвилин). Для крему вершкове масло збити до отримання пишної маси. Не перестаючи збивати, малими порціями додати варене згущене молоко. Охолоджені після випічки джгути поламати на шматочки і добре перемішати з кремом. Викласти у вигляді гірки, за бажанням прикрасити (можна ягодами, горішками, шоколадом, родзинками, маком) і поставити в холодильник. Охолоджений торт можна подавати.

Торт "Медовик"

Фото: instagram.com/gotovim_edi.m/

Інгредієнти

120 г – мед

150 г – цукор

2 шт. – яйця

1 ч. Л. – соди

100 г – вершкове масло

450 г – борошно

дрібка солі

Для крему

500 мл – сметана

350 мл – згущене молоко

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати мед, цукор, яйця і масло. Поставити на вогонь і постійно помішувати доки цукор не розчиниться. Додати дрібку солі й ложку соди, маса почне збільшуватися в розмірі та пінитися, помішувати хвилину, зняти з вогню і трохи остудити. Просіяти борошно і замішати тісто. Одразу все борошно не додавати. Тісто має бутити м'яким і не липнути до рук. Дати розійтися тісту 10 хвилин. Розділити тісто на 8-10 частин, розкачати тонкі коржі. Випікати кожен корж 2-4 хвилини заи 180° до золотистого кольору. Обрізати за допомогою тарілки краї, щоб торт був рівний, крихти будуть потрібні для посипання. Для крему сметану і згущене молоко збити міксером. Кожен корж промазати 3-4 ложками крему, потім – боки і верх, посипати крихтами. Прибрати в холодильник на 4-5 годин.

Тістечка "Персики"

Фото: instagram.com/alena_beze/

Інгредієнти

300 г – борошно

80 г – вершкове масло

2 шт. – яйця

2 ст. л. – сметана

200 г – цукор

1 ч. лЛ. – розпушувач

ванілін – на кінчику ножа

Для начинки

1 бляшанка – варене згущене молоко

8 шт. – мигдаль

Для декору

по 1 шт. – морква, буряк

цукор для обсипання, листя м'яти

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром. Додати сметану, масло кімнатної температури і ванілін. Збити міксером. Додати 1/3 борошна і розпушувач. Збити до однорідності. Додати решту борошна, замісити тісто. Воно має бути м'яким. Застелити пергаментним папером. Розділити тісто на 16 шматочків. Руками зліпити кульки з тіста. Викласти на деко і трохи придавити долонею, щоб вони з одного боку стали плоскими і мали форму півсфери. Розігріти піч до 160-180°C і випікати тістечка 15-20 хвилин. Готові півсфери залишити злегка охолонути. Потім чайною ложкою або ножем вийняти серцевину з тіста, щоб було поглиблення для начинки. Серединки подрібнити і змішати з вареним згущеним молоком. Кожну половинку "персика" заповнити кремом. Змастити кремом і краї тіста, щоб половинки легко було скріпити між собою. На одну з половинок покласти мигдаль. Скріпити половинки персиків між собою. Видавити сік з моркви і сік з буряка, обмазати тістечка. Прикрасити цукром і листям м'яти.

Сирна запіканка

Фото: instagram.com/__julia_konstantinova__/

Інгредієнти

1 кг – сир

2 шт. – яйце

0, 5 ск. – цукор

3 ст. л. – манка

1 ч. л. – розпушувач для тіста

вершкове масло для випікання

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і додати манку. Дати 30 хв настоятися. В отриману масу додати сир і розпушувач. Усе перемішати і викласти в форму змазаним вершковим маслом. Випікати за 180 градусів до утворення рум'яної скоринки. Зверху змастити сметаною.

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