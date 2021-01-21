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Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

Сьогодні, 13:27

"Персики", "Мурашник", "Медовик", трубочки з кремом – так, це удар по фігурі, але зрідка це можна спекти

Звісно, ми можемо любити і навіть приготувати щось вишукане з французької кондитерської карти, наприклад, еклери, Можемо спекти незабутній баскський чізкейк і соковитий брауні, а можемо здивувати близьких або гостей особливими десертами. Десертами, на які ми з нетерпінням чекали в дитинстві й забути про які неможливо. Домашні "Медовик" та "Мурашник", красиві тістечка "Персики" і трубочки з ніжним кремом – рецепти цих солодощів знайдете нижче.

Трубочки з кремом

Фото: іnstagram.com/bestfood485/

Інгредієнти

  • 500 г – листкове тісто
  • 1 шт. – жовток
  • 250 г – цукор
  • 75 мл – вода
  • 100 г – білки
  • лимонна кислота – щіпка
  • ванілін
  • олія

Спосіб приготування

  1. Для приготування трубочок нам знадобляться конуси, якщо їх немає, то можна зробити з фольги.
  2. Кожен пласт тіста треба розкачати завтовшки близько 3 мм. Нарізати смужки завширшки 2 см.
  3. Конуси трохи змастити олією, обгорнути тістом.
  4. Деко застелити пергаментним папером, змастити олією. Викласти трубочки, змастити їх жовтком. Відправити в розігріту піч до 180 градусів, випікати 20-25 хвилин. Остудити.
  5. Для крему з'єднати цукор з водою, на середньому вогні зварити сироп.
  6. У чашу блендера вилити білки, додати ванілін. Коли сироп добре закипить, його охолодити 2 хвилини. Тонкою цівкою додати сироп у чашу блендера, продовжуючи збивати.
  7. Додати лимонну кислоту, продовжуючи збивати до стійкої маси 3-5 хвилин.
  8. Охолоджені трубочки зняти з форми і наповнити кремом.

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Торт "Мурашник"

Фото: instagram.com/apple_pie_289/

Інгредієнти

  • 250 г – вершкове масло
  • 0, 5 ск. – цукор
  • 2 шт. – яйця
  • 450 г – борошно
  • сода на кінчику ножа
  • сіль щіпка

Для крему

  • 1 бляшанка – згущене варене молоко
  • 200 г – вершкове масло

Спосіб приготування

  1. Яйця збити виделкою. Масло збити з цукром до отримання пишної маси.
  2. Не перестаючи перемішувати дерев'яною ложкою (або звичайною виделкою), додати яйця, попередньо збиті виделкою, соду і сіль.
  3. Поступово всипати борошно (всипати борошна стільки, щоб після замісу вийшло досить круте тісто).
  4. Помістити тісто в холодильник на 1 годину. Розігріти піч.
  5. Охолоджене в холодильнику тісто (60-65 хвилин) пропустити через м'ясорубку або натерти на тертці.
  6. Деко застелити пергаментом і змастити маслом.
  7. Викласти в один шар розділені джгути тіста на змащене деко і випікати за 150-170 градусів до зарум'янювання (20-25 хвилин).
  8. Для крему вершкове масло збити до отримання пишної маси.
  9. Не перестаючи збивати, малими порціями додати варене згущене молоко.
  10. Охолоджені після випічки джгути поламати на шматочки і добре перемішати з кремом.
  11. Викласти у вигляді гірки, за бажанням прикрасити (можна ягодами, горішками, шоколадом, родзинками, маком) і поставити в холодильник.
  12. Охолоджений торт можна подавати.

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Торт "Медовик"

Фото: instagram.com/gotovim_edi.m/

Інгредієнти

  • 120 г – мед
  • 150 г – цукор
  • 2 шт. – яйця
  • 1 ч. Л. – соди
  • 100 г – вершкове масло
  • 450 г – борошно
  • дрібка солі

Для крему

  • 500 мл – сметана
  • 350 мл – згущене молоко

Спосіб приготування

  1. У каструлі з товстим дном змішати мед, цукор, яйця і масло. Поставити на вогонь і постійно помішувати доки цукор не розчиниться.
  2. Додати дрібку солі й ложку соди, маса почне збільшуватися в розмірі та пінитися, помішувати хвилину, зняти з вогню і трохи остудити.
  3. Просіяти борошно і замішати тісто. Одразу все борошно не додавати. Тісто має бутити м'яким і не липнути до рук. Дати розійтися тісту 10 хвилин.
  4. Розділити тісто на 8-10 частин, розкачати тонкі коржі. Випікати кожен корж 2-4 хвилини заи 180° до золотистого кольору.
  5. Обрізати за допомогою тарілки краї, щоб торт був рівний, крихти будуть потрібні для посипання.
  6. Для крему сметану і згущене молоко збити міксером.
  7. Кожен корж промазати 3-4 ложками крему, потім – боки і верх, посипати крихтами.
  8. Прибрати в холодильник на 4-5 годин.

Тістечка "Персики"

Фото: instagram.com/alena_beze/

Інгредієнти

  • 300 г – борошно
  • 80 г – вершкове масло
  • 2 шт. – яйця
  • 2 ст. л. – сметана
  • 200 г – цукор
  • 1 ч. лЛ. – розпушувач
  • ванілін – на кінчику ножа

Для начинки

  • 1 бляшанка – варене згущене молоко
  • 8 шт. – мигдаль

Для декору

  • по 1 шт. – морква, буряк
  • цукор для обсипання, листя м'яти

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром. Додати сметану, масло кімнатної температури і ванілін. Збити міксером.
  2. Додати 1/3 борошна і розпушувач. Збити до однорідності. Додати решту борошна, замісити тісто. Воно має бути м'яким.
  3. Застелити пергаментним папером. Розділити тісто на 16 шматочків.
  4. Руками зліпити кульки з тіста. Викласти на деко і трохи придавити долонею, щоб вони з одного боку стали плоскими і мали форму півсфери.
  5. Розігріти піч до 160-180°C і випікати тістечка 15-20 хвилин.
  6. Готові півсфери залишити злегка охолонути. Потім чайною ложкою або ножем вийняти серцевину з тіста, щоб було поглиблення для начинки.
  7. Серединки подрібнити і змішати з вареним згущеним молоком.
  8. Кожну половинку "персика" заповнити кремом. Змастити кремом і краї тіста, щоб половинки легко було скріпити між собою.
  9. На одну з половинок покласти мигдаль. Скріпити половинки персиків між собою.
  10. Видавити сік з моркви і сік з буряка, обмазати тістечка. Прикрасити цукром і листям м'яти.

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Сирна запіканка

Фото: instagram.com/__julia_konstantinova__/

Інгредієнти

  • 1 кг – сир
  • 2 шт. – яйце
  • 0, 5 ск. – цукор
  • 3 ст. л. – манка
  • 1 ч. л. – розпушувач для тіста
  • вершкове масло для випікання

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром і додати манку. Дати 30 хв настоятися.
  2. В отриману масу додати сир і розпушувач. Усе перемішати і викласти в форму змазаним вершковим маслом.
  3. Випікати за 180 градусів до утворення рум'яної скоринки.
  4. Зверху змастити сметаною.

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