Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів
"Персики", "Мурашник", "Медовик", трубочки з кремом – так, це удар по фігурі, але зрідка це можна спекти
Звісно, ми можемо любити і навіть приготувати щось вишукане з французької кондитерської карти, наприклад, еклери, Можемо спекти незабутній баскський чізкейк і соковитий брауні, а можемо здивувати близьких або гостей особливими десертами. Десертами, на які ми з нетерпінням чекали в дитинстві й забути про які неможливо. Домашні "Медовик" та "Мурашник", красиві тістечка "Персики" і трубочки з ніжним кремом – рецепти цих солодощів знайдете нижче.
Трубочки з кремом
Інгредієнти
- 500 г – листкове тісто
- 1 шт. – жовток
- 250 г – цукор
- 75 мл – вода
- 100 г – білки
- лимонна кислота – щіпка
- ванілін
- олія
Спосіб приготування
- Для приготування трубочок нам знадобляться конуси, якщо їх немає, то можна зробити з фольги.
- Кожен пласт тіста треба розкачати завтовшки близько 3 мм. Нарізати смужки завширшки 2 см.
- Конуси трохи змастити олією, обгорнути тістом.
- Деко застелити пергаментним папером, змастити олією. Викласти трубочки, змастити їх жовтком. Відправити в розігріту піч до 180 градусів, випікати 20-25 хвилин. Остудити.
- Для крему з'єднати цукор з водою, на середньому вогні зварити сироп.
- У чашу блендера вилити білки, додати ванілін. Коли сироп добре закипить, його охолодити 2 хвилини. Тонкою цівкою додати сироп у чашу блендера, продовжуючи збивати.
- Додати лимонну кислоту, продовжуючи збивати до стійкої маси 3-5 хвилин.
- Охолоджені трубочки зняти з форми і наповнити кремом.
Торт "Мурашник"
Інгредієнти
- 250 г – вершкове масло
- 0, 5 ск. – цукор
- 2 шт. – яйця
- 450 г – борошно
- сода на кінчику ножа
- сіль щіпка
Для крему
- 1 бляшанка – згущене варене молоко
- 200 г – вершкове масло
Спосіб приготування
- Яйця збити виделкою. Масло збити з цукром до отримання пишної маси.
- Не перестаючи перемішувати дерев'яною ложкою (або звичайною виделкою), додати яйця, попередньо збиті виделкою, соду і сіль.
- Поступово всипати борошно (всипати борошна стільки, щоб після замісу вийшло досить круте тісто).
- Помістити тісто в холодильник на 1 годину. Розігріти піч.
- Охолоджене в холодильнику тісто (60-65 хвилин) пропустити через м'ясорубку або натерти на тертці.
- Деко застелити пергаментом і змастити маслом.
- Викласти в один шар розділені джгути тіста на змащене деко і випікати за 150-170 градусів до зарум'янювання (20-25 хвилин).
- Для крему вершкове масло збити до отримання пишної маси.
- Не перестаючи збивати, малими порціями додати варене згущене молоко.
- Охолоджені після випічки джгути поламати на шматочки і добре перемішати з кремом.
- Викласти у вигляді гірки, за бажанням прикрасити (можна ягодами, горішками, шоколадом, родзинками, маком) і поставити в холодильник.
- Охолоджений торт можна подавати.
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Торт "Медовик"
Інгредієнти
- 120 г – мед
- 150 г – цукор
- 2 шт. – яйця
- 1 ч. Л. – соди
- 100 г – вершкове масло
- 450 г – борошно
- дрібка солі
Для крему
- 500 мл – сметана
- 350 мл – згущене молоко
Спосіб приготування
- У каструлі з товстим дном змішати мед, цукор, яйця і масло. Поставити на вогонь і постійно помішувати доки цукор не розчиниться.
- Додати дрібку солі й ложку соди, маса почне збільшуватися в розмірі та пінитися, помішувати хвилину, зняти з вогню і трохи остудити.
- Просіяти борошно і замішати тісто. Одразу все борошно не додавати. Тісто має бутити м'яким і не липнути до рук. Дати розійтися тісту 10 хвилин.
- Розділити тісто на 8-10 частин, розкачати тонкі коржі. Випікати кожен корж 2-4 хвилини заи 180° до золотистого кольору.
- Обрізати за допомогою тарілки краї, щоб торт був рівний, крихти будуть потрібні для посипання.
- Для крему сметану і згущене молоко збити міксером.
- Кожен корж промазати 3-4 ложками крему, потім – боки і верх, посипати крихтами.
- Прибрати в холодильник на 4-5 годин.
Тістечка "Персики"
Інгредієнти
- 300 г – борошно
- 80 г – вершкове масло
- 2 шт. – яйця
- 2 ст. л. – сметана
- 200 г – цукор
- 1 ч. лЛ. – розпушувач
- ванілін – на кінчику ножа
Для начинки
- 1 бляшанка – варене згущене молоко
- 8 шт. – мигдаль
Для декору
- по 1 шт. – морква, буряк
- цукор для обсипання, листя м'яти
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром. Додати сметану, масло кімнатної температури і ванілін. Збити міксером.
- Додати 1/3 борошна і розпушувач. Збити до однорідності. Додати решту борошна, замісити тісто. Воно має бути м'яким.
- Застелити пергаментним папером. Розділити тісто на 16 шматочків.
- Руками зліпити кульки з тіста. Викласти на деко і трохи придавити долонею, щоб вони з одного боку стали плоскими і мали форму півсфери.
- Розігріти піч до 160-180°C і випікати тістечка 15-20 хвилин.
- Готові півсфери залишити злегка охолонути. Потім чайною ложкою або ножем вийняти серцевину з тіста, щоб було поглиблення для начинки.
- Серединки подрібнити і змішати з вареним згущеним молоком.
- Кожну половинку "персика" заповнити кремом. Змастити кремом і краї тіста, щоб половинки легко було скріпити між собою.
- На одну з половинок покласти мигдаль. Скріпити половинки персиків між собою.
- Видавити сік з моркви і сік з буряка, обмазати тістечка. Прикрасити цукром і листям м'яти.
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Сирна запіканка
Інгредієнти
- 1 кг – сир
- 2 шт. – яйце
- 0, 5 ск. – цукор
- 3 ст. л. – манка
- 1 ч. л. – розпушувач для тіста
- вершкове масло для випікання
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром і додати манку. Дати 30 хв настоятися.
- В отриману масу додати сир і розпушувач. Усе перемішати і викласти в форму змазаним вершковим маслом.
- Випікати за 180 градусів до утворення рум'яної скоринки.
- Зверху змастити сметаною.
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