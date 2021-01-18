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Баскський чизкейк: у чому його особливість і секрет приготування

Сьогодні, 14:23

Ті, хто спробував його, точно не забудуть

Це коли з невеликим зусиллям натискати виделкою, щоби впоратися з твердістю скоринки. Потім ця виделка врізається в начинку, оголюючи її ніжну кремову текстуру. У роті це перетворюється на вибух сирно-вершкового смаку. Не солодкого. Повірте, це неймовірно. Забути про те, що ви спробували баскський чизкейк або обпалений, як його називають через техніку приготування, неможливо. Дізнаємося, в чому особливість десерту і запишемо його рецепт.

Наймолодший з усіх відомих чизкейків

Фото: instagram.com/takefumi.hamada/

Вік, мабуть, одного з найвідоміших подібних чизкейків – чизкейку "Нью-Йорк" – 90 років. Баскський чизкейк набагато молодший. Його автор, іспанський шеф-кухар Сантьяго Рівера, винайшов його 30 років тому. Коли це диво сталося й обпалений чизкейк завоював мало не всі бари та кафе Країни Басків, Сантьяго не став ухилятися, як це часто буває, і охоче розкрив секрет приготування свого сирно-кремового дітища.

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Мета Сантьяго – мінімум інгредієнтів максимум задоволення

За основу свого десерту Сантьяго взяв відомий в Іспанії десерт "запечене молоко", це щось на кшталт пана коти. Тобто він прагнув перетворити щільну текстуру чизкейка "Нью-Йорк", зробити її ніжнішою. Кажуть, що результат не змусив на себе чекати. А от непогано заробити на баскському чизкейку кав'ярні La Viña, де працював Сантьяго Рівера, вдалося ще швидше.

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Усе геніальне просте, або Обпалена ніжність

Фото: instagram.com/dcberan/

І в цій фразі абсолютно немає заїждженості. Адже щоб отримати це неймовірний десерт не треба володіти особливими навичками та якимись неймовірними продуктами. Це лише 5 інгредієнтів і максимум 30-40 хвилин вашого часу. Але є деталі, які можуть налякати. Перша, що випікати цей десерт треба за температури 250 градусів. Друга, це начинка після випікання. Складається таке відчуття, що чізкейк от-от лусне і все, що всередині, розіллється по формі. Звісно, це все просто врегулювати – дати вашому десерту трохи охолонути, зміцнитися, так би мовити.

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Баскський чизкейк: рецепт і секрети приготування

Фото: instagram.com/_mi_view/

Ігредієнти

  • 680 г – крем-сир
  • 430 г – вершки 30%
  • 5 шт. – великі яйця
  • 160 г – цукор
  • 30 г – борошно
  • 1 ст. л – ванільний екстракт (рідкий)

Спосіб приготування

  1. Розігріти піч до максимальної температури (якщо вона у вас на 250 градусів, додайте конвекцію).
  2. Дно рознімної форми викласти пекарським папером так, щоб лист був вище країв форми на 3-4 см.
  3. У чаші міксера на невеликій швидкості змішати всі інгредієнти, збивати не треба.
  4. Перелити у форму і випікати 25 хвилин.
  5. За бажанням прикрасити свіжими ягодами.

Секрети приготування баскського чизкейку

  • нарізати його потрібно гострим ножем, змочивши його в окропі
  • чизкейк (скоринка) має майже згоріти. Не можна перевіряти його готовність зубочисткою
  • після випікання його начинка рідка, тому чизкейк має добре охолонути

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