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3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

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На День пирога готуємо французький фламіш, грецьку тіропіту і тірольський пиріг з вишнею

Що може бути краще суботнього ранку, коли можна нікуди не поспішати і присвятити себе близьким? Напевно, це може бути натхнення спекти щось оригінальне. Тим паче 23 січня – неофіційний День пирога. Можна зануритися в минуле і приготувати улюблені десерти дитинства, а можна зазирнути в світову пекарську карту і спекти або французький фламіш, або грецьку тіропіту, або тірольський пиріг з вишнею. Нижче знайдете рецепти цієї смачної випічки.

Французький пиріг фламіш

Фото: instagram.com/silaevaks/

Інгредієнти

  • 1 ст. л. – оливкової олії
  • 30 г – вершкового масла
  • 1 кг – порею
  • 2-3 ст. л. – борошна
  • 150 мл – густої сметани
  • морська сіль
  • подрібнений чорний перець
  • дрібка тертого мускатного горіха
  • 2 рулони – листкового тіста
  • 1 шт. – жовток

Спосіб приготування

  1. Розігріти піч до 200 градусів. У каструлі розігріти олію та вершкове масло і підрум'янити на ньому порей.
  2. Зняти каструлю з вогню, додати борошно і добре перемішати. Поставити на вогонь, дати підрум'янитися, зняти з плити.
  3. Додати сметану, сіль, перець і мускатний горіх. Варити до загустіння. Дати охолонути.
  4. Розкачати тісто. Розкласти на ньому порей, залишивши по краях 2 см. Змастити краї жовтком.
  5. З іншого рулону тіста вирізати тонкі смужки і навскіс розкласти поверх начинки.
  6. Змастити тісто жовтком і 30 хв. випікати на деко, покритому пекарським папером.

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Грецький пиріг Тіропіта

Фото: instagram.com/victoria_derhachova/

Інгредієнти

  • 1 упаковка – тісто філо
  • по 300 г – сир, моцарела
  • 100 г – твердий сир
  • 2 шт. – яйця
  • 100 г – розтоплене вершкове масло
  • зубчик часничку
  • зелень, кунжут для прикраси

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, натертий твердий сир, моцарелу, яйця, часник, зелень, можна трохи посолити.
  2. Розморозити тісто.
  3. У форму вистилати тісто, змастити вершковим маслом, викласти начинку.
  4. Зверху знову тісто, масло, начинка. І так доти, доки не закінчиться сирна маса.
  5. Останній шар накрити тістом, змастити маслом і посипати кунжутом.
  6. Випікати за 200 градусів 15 хвилин.

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Тірольський пиріг

Фото: instagram.com/darya_na_kuxne/

Інгредієнти

  • по 1,5 ск. – пшеничне борошно, цукор
  • 4 шт. – курячі яйця
  • 1 ст. л. – крохмаль
  • 1 ск. – молоко
  • 150 г – вершкове масло
  • 350 г – вишня
  • 1 ст. л. – желатин
  • 30 мл – коньяк


Спосіб приготування

  1. Очистити від кісточок вишні і засипати ягоди цукром, залити алкоголем. Відставити.
  2. Для тіста холодне вершкове масло нарізати на кубики, змішати з 1 яйцем і 1/3 склянки цукру до однорідної консистенції.
  3. В отриману суміш просіяти борошно і замісити тісто – воно не має прилипати до рук; за необхідності додати борошна, також не давати тісту нагрітися. Після прибрати тісто в холодильник на 30-40 хвилин.
  4. Укласти розкачане тісто в форму і проколоти його виделкою в декількох місцях; також, щоб тісто не втратило форму в печі, треба притиснути його, наприклад, формою ідентичного розміру.
  5. Випікати основу за 220 градусів 15 хвилин.
  6. Для крему покласти в сотейник 4 столові ложки цукру, крохмаль, 3 яйця – все збити вінчиком. Додати молоко і на невеликому вогні довести майже до кипіння. Крем має почати схоплюватися.
  7. Взяти основу, вилити теплий крем і поставити в холодильник до повного охолодження.
  8. Тепер треба розчинити желатин в 0,5 склянки води. Додати желатин до підготовлених вишень.
  9. Дістати з холодильника корж з кремом. Викласти зверху крему вишні, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Зверху залити соком від вишні. Поставити пиріг у холодильник до повного застигання верхнього вишневого шару.
  10. Подавати з кулькою вершкового морозива.

Тут знайдете рецепти домашньої шаурми.

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