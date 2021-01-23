3 рецепти всесвітньо відомих пирогів
На День пирога готуємо французький фламіш, грецьку тіропіту і тірольський пиріг з вишнею
Що може бути краще суботнього ранку, коли можна нікуди не поспішати і присвятити себе близьким? Напевно, це може бути натхнення спекти щось оригінальне. Тим паче 23 січня – неофіційний День пирога. Можна зануритися в минуле і приготувати улюблені десерти дитинства, а можна зазирнути в світову пекарську карту і спекти або французький фламіш, або грецьку тіропіту, або тірольський пиріг з вишнею. Нижче знайдете рецепти цієї смачної випічки.
Французький пиріг фламіш
Інгредієнти
- 1 ст. л. – оливкової олії
- 30 г – вершкового масла
- 1 кг – порею
- 2-3 ст. л. – борошна
- 150 мл – густої сметани
- морська сіль
- подрібнений чорний перець
- дрібка тертого мускатного горіха
- 2 рулони – листкового тіста
- 1 шт. – жовток
Спосіб приготування
- Розігріти піч до 200 градусів. У каструлі розігріти олію та вершкове масло і підрум'янити на ньому порей.
- Зняти каструлю з вогню, додати борошно і добре перемішати. Поставити на вогонь, дати підрум'янитися, зняти з плити.
- Додати сметану, сіль, перець і мускатний горіх. Варити до загустіння. Дати охолонути.
- Розкачати тісто. Розкласти на ньому порей, залишивши по краях 2 см. Змастити краї жовтком.
- З іншого рулону тіста вирізати тонкі смужки і навскіс розкласти поверх начинки.
- Змастити тісто жовтком і 30 хв. випікати на деко, покритому пекарським папером.
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Грецький пиріг Тіропіта
Інгредієнти
- 1 упаковка – тісто філо
- по 300 г – сир, моцарела
- 100 г – твердий сир
- 2 шт. – яйця
- 100 г – розтоплене вершкове масло
- зубчик часничку
- зелень, кунжут для прикраси
⠀ Спосіб приготування
- Змішати сир, натертий твердий сир, моцарелу, яйця, часник, зелень, можна трохи посолити.
- Розморозити тісто.
- У форму вистилати тісто, змастити вершковим маслом, викласти начинку.
- Зверху знову тісто, масло, начинка. І так доти, доки не закінчиться сирна маса.
- Останній шар накрити тістом, змастити маслом і посипати кунжутом.
- Випікати за 200 градусів 15 хвилин.
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Тірольський пиріг
Інгредієнти
- по 1,5 ск. – пшеничне борошно, цукор
- 4 шт. – курячі яйця
- 1 ст. л. – крохмаль
- 1 ск. – молоко
- 150 г – вершкове масло
- 350 г – вишня
- 1 ст. л. – желатин
- 30 мл – коньяк
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Спосіб приготування
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- Очистити від кісточок вишні і засипати ягоди цукром, залити алкоголем. Відставити.
- Для тіста холодне вершкове масло нарізати на кубики, змішати з 1 яйцем і 1/3 склянки цукру до однорідної консистенції.
- В отриману суміш просіяти борошно і замісити тісто – воно не має прилипати до рук; за необхідності додати борошна, також не давати тісту нагрітися. Після прибрати тісто в холодильник на 30-40 хвилин.
- Укласти розкачане тісто в форму і проколоти його виделкою в декількох місцях; також, щоб тісто не втратило форму в печі, треба притиснути його, наприклад, формою ідентичного розміру.
- Випікати основу за 220 градусів 15 хвилин.
- Для крему покласти в сотейник 4 столові ложки цукру, крохмаль, 3 яйця – все збити вінчиком. Додати молоко і на невеликому вогні довести майже до кипіння. Крем має почати схоплюватися.
- Взяти основу, вилити теплий крем і поставити в холодильник до повного охолодження.
- Тепер треба розчинити желатин в 0,5 склянки води. Додати желатин до підготовлених вишень.
- Дістати з холодильника корж з кремом. Викласти зверху крему вишні, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Зверху залити соком від вишні. Поставити пиріг у холодильник до повного застигання верхнього вишневого шару.
- Подавати з кулькою вершкового морозива.
Тут знайдете рецепти домашньої шаурми.
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