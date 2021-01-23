3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

На День пирога готуємо французький фламіш, грецьку тіропіту і тірольський пиріг з вишнею

Що може бути краще суботнього ранку, коли можна нікуди не поспішати і присвятити себе близьким? Напевно, це може бути натхнення спекти щось оригінальне. Тим паче 23 січня – неофіційний День пирога. Можна зануритися в минуле і приготувати улюблені десерти дитинства, а можна зазирнути в світову пекарську карту і спекти або французький фламіш, або грецьку тіропіту, або тірольський пиріг з вишнею. Нижче знайдете рецепти цієї смачної випічки.

Французький пиріг фламіш

Фото: instagram.com/silaevaks/

Інгредієнти

1 ст. л. – оливкової олії

30 г – вершкового масла

1 кг – порею

2-3 ст. л. – борошна

150 мл – густої сметани

морська сіль

подрібнений чорний перець

дрібка тертого мускатного горіха

2 рулони – листкового тіста

1 шт. – жовток

Спосіб приготування

Розігріти піч до 200 градусів. У каструлі розігріти олію та вершкове масло і підрум'янити на ньому порей. Зняти каструлю з вогню, додати борошно і добре перемішати. Поставити на вогонь, дати підрум'янитися, зняти з плити. Додати сметану, сіль, перець і мускатний горіх. Варити до загустіння. Дати охолонути. Розкачати тісто. Розкласти на ньому порей, залишивши по краях 2 см. Змастити краї жовтком. З іншого рулону тіста вирізати тонкі смужки і навскіс розкласти поверх начинки. Змастити тісто жовтком і 30 хв. випікати на деко, покритому пекарським папером.

Грецький пиріг Тіропіта

Фото: instagram.com/victoria_derhachova/

Інгредієнти

1 упаковка – тісто філо

по 300 г – сир, моцарела

100 г – твердий сир

2 шт. – яйця

100 г – розтоплене вершкове масло

зубчик часничку

зелень, кунжут для прикраси

⠀ Спосіб приготування

Змішати сир, натертий твердий сир, моцарелу, яйця, часник, зелень, можна трохи посолити. Розморозити тісто. У форму вистилати тісто, змастити вершковим маслом, викласти начинку. Зверху знову тісто, масло, начинка. І так доти, доки не закінчиться сирна маса. Останній шар накрити тістом, змастити маслом і посипати кунжутом. Випікати за 200 градусів 15 хвилин.

Тірольський пиріг

Фото: instagram.com/darya_na_kuxne/

Інгредієнти

по 1,5 ск. – пшеничне борошно, цукор

4 шт. – курячі яйця

1 ст. л. – крохмаль

1 ск. – молоко

150 г – вершкове масло

350 г – вишня

1 ст. л. – желатин

30 мл – коньяк

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Спосіб приготування

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Очистити від кісточок вишні і засипати ягоди цукром, залити алкоголем. Відставити. Для тіста холодне вершкове масло нарізати на кубики, змішати з 1 яйцем і 1/3 склянки цукру до однорідної консистенції. В отриману суміш просіяти борошно і замісити тісто – воно не має прилипати до рук; за необхідності додати борошна, також не давати тісту нагрітися. Після прибрати тісто в холодильник на 30-40 хвилин. Укласти розкачане тісто в форму і проколоти його виделкою в декількох місцях; також, щоб тісто не втратило форму в печі, треба притиснути його, наприклад, формою ідентичного розміру. Випікати основу за 220 градусів 15 хвилин. Для крему покласти в сотейник 4 столові ложки цукру, крохмаль, 3 яйця – все збити вінчиком. Додати молоко і на невеликому вогні довести майже до кипіння. Крем має почати схоплюватися. Взяти основу, вилити теплий крем і поставити в холодильник до повного охолодження. Тепер треба розчинити желатин в 0,5 склянки води. Додати желатин до підготовлених вишень. Дістати з холодильника корж з кремом. Викласти зверху крему вишні, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Зверху залити соком від вишні. Поставити пиріг у холодильник до повного застигання верхнього вишневого шару. Подавати з кулькою вершкового морозива.

Тут знайдете рецепти домашньої шаурми.

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