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Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

Сьогодні, 13:58

Не втрачаймо можливості спробувати те, що не встигли приготувати 31 грудня

Старий Новий рік – чудова нагода приготувати смачні частування, до яких так і не дійшли руки 31 грудня. Крім вареників з оригінальними начинками, вареників із сюрпризом і щедрої куті, можна приготувати те, що давно хотіли, але так і не встигли.

Салат "Уолдорф" з язиком

Фото: instagram.com/garderobstola/

Інгредієнти

  • 1/2 шт. – невеликого качана салату Романо
  • 2 шт. – стебла селери
  • 1 шт. – зелене яблуко
  • 50 г – винограду без кісточок
  • 30 – волоського горіха
  • 150 г – відвареного яловичого язика


Для соусу

  • 70 г – грецького йогурту
  • 1 ч. л.- гірчиці із зернами
  • 1/3 сік з одного лимона

⠀ Спосіб приготування

  1. Салат очистити від товстих стебел, нарізати невеликими прямокутниками. Язик нарізати смужками.
  2. Яблуко і волоські горіхи – на невеликі шматочки, виноградинки – навпіл.
  3. Волоський горіх трохи підсмажити на сковороді без олії.
  4. Усі інгредієнти перемішати, посолити, заправити соусом з йогурту, гірчиці та лимонного соку.

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"Шуба" з червоною рибою

Фото: instagram.com/nikulina_marusya/

Інгредієнти

  • 300 г – кета в олії
  • 2 шт. – картопля
  • по 1 шт. – невеликі морква, буряк, цибулина
  • 3 шт. – яйця
  • майонез, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Овочі та яйця, відварити, почистити, кету дрібно нарізати.
  2. Цибулю дрібно нарізати і залити окропом на кілька хвилин.
  3. Овочі та яйця натерти на крупній тертці.
  4. Збираємо салат у кільці: половина картоплі, кету, цибуля, майонез (тонким шаром), яйця, майонез, морква, майонез, картопля, майонез, буряк.
  5. Зняти кільце і поставити салат в холодильник на 3-4 години.

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Салат з тунцем і авокадо

Фото: instagram.com/yulia__dianova/

Інгредієнти

  • 1 бляшанка – тунець без олії
  • по 1 шт. – яблуко та авокадо
  • 2 шт. – яйця
  • 0,5 бляшанки- кукурудза
  • кріп
  • майонез, сметана, гірчиця за смаком


Спосіб приготування

  1. Яйця зварити, остудити, порізати.
  2. Яблуко почистити, дрібно порізати. Авокадо розім'яти руками.
  3. Кріп порізати, тунець розім'яти виделкою.
  4. Майонез, сметану і гірчицю змішати в пропорціях за смаком. Заправити салат.

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Печінка в сирному соусі

Фото: instagram.com/pp_hudeem.pravilno.nl/

Інгредієнти

  • 0,5 кг – печінка яловича
  • 150 г – сир
  • 1 шт. – цибулина, морква
  • 1 ст. л. – вівсяне борошно
  • 30 г – зелень
  • спеції за смаком


Спосіб приготування

  1. Цибулю очистити і дрібно нарізати, моркву натерти на дрібній тертці.
  2. Печінку акуратно промити, видалити зайві плівки та нарізати на невеликі шматочки.
  3. Цибулю, моркву і печінку викласти на сковороду і, постійно помішуючи, обсмажити на середньому вогні приблизно 8-10 хвилин.
  4. Додати сіль, спеції, столову ложку борошна і добре перемішати, а потім влити склянку води.
  5. Коли вода закипить, викласти шматочки сиру і, не забуваючи помішувати, дочекатися його повного розчинення.
  6. Готову печінку посипати свіжою зеленню і подавати до столу.

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Сирний штоллен

Фото: instagram.com/marusia_mom/

Інгредієнти

  • 100 г – вершкове масло
  • 75 г – цукор
  • 150 г – цукати і родзинки
  • по 2 ст. л. – коньяк або ром, апельсиновий сік
  • 2 ч. л. – розпушувач
  • 150 г – м'який сир/рікота
  • 60 г – мигдаль рубаний
  • 150-300 г – борошно (залежить від вологості сиру)
  • по 1/2 ч. л. – кориця, кардамон
  • дрібка мускатного горіха
  • цедра одного апельсина


Спосіб приготування

  1. Родзинки та цукати змішати з ромом/коньяком, трохи нагріти, зняти з вогню, додати апельсиновий сік, залишити на 10 хвилин.
  2. Масло змішати з цукром до однорідної кремової консистенції, додати сир, цедру і ретельно перемішати.
  3. Поступово всипати борошно зі спеціями і розпушувачем. Має вийти м'яке тісто. Додати цукати з родзинками і рубаний мигдаль.
  4. Розкачати тісто завтовшки приблизно 1,5 см і нарізати на невеликі квадратики.
  5. Випікати 10-15 хвилин за 180 градусів до золотистого кольору.
  6. Дістати з печі та одразу змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою.

Тут зібрані рецепти небанальних закусок на свята.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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