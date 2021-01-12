Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото
Не втрачаймо можливості спробувати те, що не встигли приготувати 31 грудня
Старий Новий рік – чудова нагода приготувати смачні частування, до яких так і не дійшли руки 31 грудня. Крім вареників з оригінальними начинками, вареників із сюрпризом і щедрої куті, можна приготувати те, що давно хотіли, але так і не встигли.
Салат "Уолдорф" з язиком
Інгредієнти
- 1/2 шт. – невеликого качана салату Романо
- 2 шт. – стебла селери
- 1 шт. – зелене яблуко
- 50 г – винограду без кісточок
- 30 – волоського горіха
- 150 г – відвареного яловичого язика
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Для соусу
- 70 г – грецького йогурту
- 1 ч. л.- гірчиці із зернами
- 1/3 сік з одного лимона
⠀ Спосіб приготування
- Салат очистити від товстих стебел, нарізати невеликими прямокутниками. Язик нарізати смужками.
- Яблуко і волоські горіхи – на невеликі шматочки, виноградинки – навпіл.
- Волоський горіх трохи підсмажити на сковороді без олії.
- Усі інгредієнти перемішати, посолити, заправити соусом з йогурту, гірчиці та лимонного соку.
"Шуба" з червоною рибою
Інгредієнти
- 300 г – кета в олії
- 2 шт. – картопля
- по 1 шт. – невеликі морква, буряк, цибулина
- 3 шт. – яйця
- майонез, сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Овочі та яйця, відварити, почистити, кету дрібно нарізати.
- Цибулю дрібно нарізати і залити окропом на кілька хвилин.
- Овочі та яйця натерти на крупній тертці.
- Збираємо салат у кільці: половина картоплі, кету, цибуля, майонез (тонким шаром), яйця, майонез, морква, майонез, картопля, майонез, буряк.
- Зняти кільце і поставити салат в холодильник на 3-4 години.
Салат з тунцем і авокадо
Інгредієнти
- 1 бляшанка – тунець без олії
- по 1 шт. – яблуко та авокадо
- 2 шт. – яйця
- 0,5 бляшанки- кукурудза
- кріп
- майонез, сметана, гірчиця за смаком
⠀
Спосіб приготування
- Яйця зварити, остудити, порізати.
- Яблуко почистити, дрібно порізати. Авокадо розім'яти руками.
- Кріп порізати, тунець розім'яти виделкою.
- Майонез, сметану і гірчицю змішати в пропорціях за смаком. Заправити салат.
Печінка в сирному соусі
Інгредієнти
- 0,5 кг – печінка яловича
- 150 г – сир
- 1 шт. – цибулина, морква
- 1 ст. л. – вівсяне борошно
- 30 г – зелень
- спеції за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю очистити і дрібно нарізати, моркву натерти на дрібній тертці.
- Печінку акуратно промити, видалити зайві плівки та нарізати на невеликі шматочки.
- Цибулю, моркву і печінку викласти на сковороду і, постійно помішуючи, обсмажити на середньому вогні приблизно 8-10 хвилин.
- Додати сіль, спеції, столову ложку борошна і добре перемішати, а потім влити склянку води.
- Коли вода закипить, викласти шматочки сиру і, не забуваючи помішувати, дочекатися його повного розчинення.
- Готову печінку посипати свіжою зеленню і подавати до столу.
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Сирний штоллен
Інгредієнти
- 100 г – вершкове масло
- 75 г – цукор
- 150 г – цукати і родзинки
- по 2 ст. л. – коньяк або ром, апельсиновий сік
- 2 ч. л. – розпушувач
- 150 г – м'який сир/рікота
- 60 г – мигдаль рубаний
- 150-300 г – борошно (залежить від вологості сиру)
- по 1/2 ч. л. – кориця, кардамон
- дрібка мускатного горіха
- цедра одного апельсина
⠀
Спосіб приготування
- Родзинки та цукати змішати з ромом/коньяком, трохи нагріти, зняти з вогню, додати апельсиновий сік, залишити на 10 хвилин.
- Масло змішати з цукром до однорідної кремової консистенції, додати сир, цедру і ретельно перемішати.
- Поступово всипати борошно зі спеціями і розпушувачем. Має вийти м'яке тісто. Додати цукати з родзинками і рубаний мигдаль.
- Розкачати тісто завтовшки приблизно 1,5 см і нарізати на невеликі квадратики.
- Випікати 10-15 хвилин за 180 градусів до золотистого кольору.
- Дістати з печі та одразу змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою.
Тут зібрані рецепти небанальних закусок на свята.
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