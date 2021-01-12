Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

Не втрачаймо можливості спробувати те, що не встигли приготувати 31 грудня

Старий Новий рік – чудова нагода приготувати смачні частування, до яких так і не дійшли руки 31 грудня. Крім вареників з оригінальними начинками, вареників із сюрпризом і щедрої куті, можна приготувати те, що давно хотіли, але так і не встигли.

Салат "Уолдорф" з язиком

Фото: instagram.com/garderobstola/

Інгредієнти

1/2 шт. – невеликого качана салату Романо

2 шт. – стебла селери

1 шт. – зелене яблуко

50 г – винограду без кісточок

30 – волоського горіха

150 г – відвареного яловичого язика

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Для соусу

70 г – грецького йогурту

1 ч. л.- гірчиці із зернами

1/3 сік з одного лимона

⠀ Спосіб приготування

Салат очистити від товстих стебел, нарізати невеликими прямокутниками. Язик нарізати смужками. Яблуко і волоські горіхи – на невеликі шматочки, виноградинки – навпіл. Волоський горіх трохи підсмажити на сковороді без олії. Усі інгредієнти перемішати, посолити, заправити соусом з йогурту, гірчиці та лимонного соку.

"Шуба" з червоною рибою

Фото: instagram.com/nikulina_marusya/

Інгредієнти

300 г – кета в олії

2 шт. – картопля

по 1 шт. – невеликі морква, буряк, цибулина

3 шт. – яйця

майонез, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Овочі та яйця, відварити, почистити, кету дрібно нарізати. Цибулю дрібно нарізати і залити окропом на кілька хвилин. Овочі та яйця натерти на крупній тертці. Збираємо салат у кільці: половина картоплі, кету, цибуля, майонез (тонким шаром), яйця, майонез, морква, майонез, картопля, майонез, буряк. Зняти кільце і поставити салат в холодильник на 3-4 години.

Салат з тунцем і авокадо

Фото: instagram.com/yulia__dianova/

Інгредієнти

1 бляшанка – тунець без олії

по 1 шт. – яблуко та авокадо

2 шт. – яйця

0,5 бляшанки- кукурудза

кріп

майонез, сметана, гірчиця за смаком

⠀

Спосіб приготування

Яйця зварити, остудити, порізати. Яблуко почистити, дрібно порізати. Авокадо розім'яти руками. Кріп порізати, тунець розім'яти виделкою. Майонез, сметану і гірчицю змішати в пропорціях за смаком. Заправити салат.

Печінка в сирному соусі

Фото: instagram.com/pp_hudeem.pravilno.nl/

Інгредієнти

0,5 кг – печінка яловича

150 г – сир

1 шт. – цибулина, морква

1 ст. л. – вівсяне борошно

30 г – зелень

спеції за смаком



Спосіб приготування

Цибулю очистити і дрібно нарізати, моркву натерти на дрібній тертці. Печінку акуратно промити, видалити зайві плівки та нарізати на невеликі шматочки. Цибулю, моркву і печінку викласти на сковороду і, постійно помішуючи, обсмажити на середньому вогні приблизно 8-10 хвилин. Додати сіль, спеції, столову ложку борошна і добре перемішати, а потім влити склянку води. Коли вода закипить, викласти шматочки сиру і, не забуваючи помішувати, дочекатися його повного розчинення. Готову печінку посипати свіжою зеленню і подавати до столу.

Сирний штоллен

Фото: instagram.com/marusia_mom/

Інгредієнти

100 г – вершкове масло

75 г – цукор

150 г – цукати і родзинки

по 2 ст. л. – коньяк або ром, апельсиновий сік

2 ч. л. – розпушувач

150 г – м'який сир/рікота

60 г – мигдаль рубаний

150-300 г – борошно (залежить від вологості сиру)

по 1/2 ч. л. – кориця, кардамон

дрібка мускатного горіха

цедра одного апельсина

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Спосіб приготування

Родзинки та цукати змішати з ромом/коньяком, трохи нагріти, зняти з вогню, додати апельсиновий сік, залишити на 10 хвилин. Масло змішати з цукром до однорідної кремової консистенції, додати сир, цедру і ретельно перемішати. Поступово всипати борошно зі спеціями і розпушувачем. Має вийти м'яке тісто. Додати цукати з родзинками і рубаний мигдаль. Розкачати тісто завтовшки приблизно 1,5 см і нарізати на невеликі квадратики. Випікати 10-15 хвилин за 180 градусів до золотистого кольору. Дістати з печі та одразу змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою.

Тут зібрані рецепти небанальних закусок на свята.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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