Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

Не упускаем возможность попробовать то, что не успели приготовить 31 декабря

Старый Новый год – прекрасная возможность приготовить замечательные угощения, до которых так и не дошли руки 31 декабря. Помимо вареников с оригинальными начинками, вареников с сюрпризом и щедрой кутьи, можно приготовить то, что давно хотели, но так и не успели.

Салат "Уолдорф" с языком

Фото: instagram.com/garderobstola/

Ингредиенты

1/2 шт. – небольшого кочана салата Романо

2 шт. – стебля сельдерея

1 шт. – зеленое яблоко

50 г – винограда без косточек

30 – грецкого ореха

150 г – отваренного говяжьего языка

⠀

Для соуса

70 г – греческого йогурта

1 ч. л.- горчицы с зернами

1/3 сок с одного лимона

⠀Способ приготовления

Салат очистить от толстых стеблей, нарезать небольшими прямоугольниками. Язык нарезать полосками. Яблоко и грецкий – на небольшие кусочки, виноградинки – пополам. Грецкий орех немного поджарить на сковороде без масла. Все ингредиенты перемешать, посолить, заправить соусом из йогурта, горчицы и лимонного сока.

"Шуба" с красной рыбой

Фото: instagram.com/nikulina_marusya/

Ингредиенты

300 г – кета в масле

2 шт. – картофель

по 1 шт. – небольшие морковь, свекла, луковица

3 шт. – яйца

майонез, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Овощи и яйца, отварить, почистить, кету мелко нарезать. Лук мелко нарезать и залить кипятком на несколько минут. Овощи и яйца натереть на крупной терке. Собираем салат в кольце: половина картофеля, кету, лук, майонез (тонким слоем), яйца, майонез, морковь, майонез, картофель, майонез, свекла. Снять кольцо и убрать салат в холодильник на 3-4 часа.

Салат с тунцом и авокадо

Фото: instagram.com/yulia__dianova/

Ингредиенты

1 банка – тунец без масла

по 1 шт. – яблоко и авокадо

2 шт. – яйца

0,5 банки – кукуруза

укроп

майонез, сметана, горчица по вкусу

⠀

Способ приготовления

Яйца сварить, остудить, порезать. Яблоко почистить, мелко порезать. Авокадо размять руками. Укроп порезать, тунец размять вилкой. Майонез, сметану и горчицу смешать в пропорциях по вкусу. Заправить салат.

Печень в сырном соусе

Фото: instagram.com/pp_hudeem.pravilno.nl/

Ингредиенты

0,5 кг – печень говяжья

150 г – сыр

1 шт. – луковица, морковь

1 ст. л. – овсяная мука

30 г – зелень

специи по вкусу



Способ приготовления

Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке. Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки. Лук, морковь и печень выложить на сковороду и, постоянно помешивая, обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут. Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошенько перемешать, а затем влить стакан воды. Когда вода закипит, выложить кусочки сыра и, не забывая помешивать, дождаться его полного растворения. Готовую печенку посыпать свежей зеленью и подавать к столу.

Творожный штоллен

Фото: instagram.com/marusia_mom/

Ингредиенты

100 г – сливочное масло

75 г – сахар

150 г – цукаты и изюм

по 2 ст. л. – коньяк или ром, апельсиновый сок

2 ч. л. – разрыхлитель

150 г – мягкий творог/рикотта

60 г – миндаль рубленый

150-300 г – мука (зависит от влажности творога)

по 1/2 ч. л. – корица, кардамон

щепотка мускатного ореха

цедра одного апельсина

⠀

Способ приготовления

Изюм и цукаты смешать с ромом/коньяком, немного нагреть, снять с огня, добавить апельсиновый сок, оставить на 10 минут. Масло смешать с сахаром до однородной кремовой консистенции, добавить творог, цедру и тщательно перемешать. Постепенно всыпать муку со специями и разрыхлителем. Должно получиться мягкое тесто. Добавить цукаты с изюмом и рубленый миндаль. Раскатать тесто толщиной примерно 1,5см и нарезать на небольшие квадратики. Выпекать в духовке 10-15 минут при 180 градусах до золотистого цвета. Достать из духовки и сразу смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой.

Здесь собраны рецепты небанальных закусок на праздники.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться