Що купувати на ринку в січні
Особливу увагу звертаємо на вибір і покупку оселедця
Якщо ви думали, що закупівлі сезонних продуктів закінчуються в листопаді-грудні, то поспішаємо переконати вас. У січні теж можна купити найкращі фрукти-овочі. До того ж цього періоду дуже корисна всіляка риба, а саме – оселедець. І на ній ми сфокусуємось обов'язково. А саме: на що потрібно звертати увагу, коли ви купуєте її в магазині і на ринку.
Разом з дієтологом Альоною Черніковою ми розібралися, що треба купувати в січні, де це робити і яку користь принесуть січневі фрукти/овочі.
Насправді неважливо де. Адже якість продуктів залежить не від погодних умов певної пори року на ринку або кліматичних умов у магазині.
У великих торгових мережах за правилами зберігання стежать. У них же обсяги великі, і в їхніх інтересах зберегти якість продуктів якнайдовше та якнайбільше.
Єдиний виняток – переїзні ярмарки. Більшість реалізаторів зберігають товар у машині і взимку, і влітку.
На вигляд продукт ніби непоганий, а приносиш додому – або переспів, або перемерз, від цього менше смаку і корисних властивостей.
Цитрусові: апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон.
Крім підвищення імунітету і вітаміну С, цитрусові допоможуть вам легше перенести святкові застілля та полегшать нестачу вітамінів у лютому.
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Фрукти ягоди: авокадо, груші, яблука, журавлина, калина обліпиха, шипшина.
Авокадо джерело омега-3 жирних кислот. Журавлина, калина, обліпиха, шипшина допомагають при застудах, підвищують імунітет, заповнюють брак вітамінів. Груші і яблука є хорошим джерелом дієтичних рослинних волокон, вітаміну С і К, органічних кислот, мікроелементів – міді, магнію, заліза, цинку, марганцю, фосфору і йоду.
Овочі: коренеплоди, всі види капусти, водорості, бобові, імбир, цикорій, ріпа.
Коренеплоди (картопля, буряк, морква, ріпа) багаті клітковиною, мінералами, вітамінами А і С, антиоксидантами.
Капуста підтримує роботу печінки за рахунок мікроелементів і клітковини, що містяться в ній. Водорості корисні для нервової системи, головного мозку, серця, підшлункової залози, сечостатевої системи. Бобові стабілізують рівень цукру в крові, дають насичення та енергію.
Риба: оселедець, форель, лосось, нерка.
Жирна морська риба найорисніша великим вмістом омега-3 жирними кислотами. Омега-3 кислоти сприяють зміцненню імунної системи і зменшують запальні процеси в суглобах.
Якщо купуєте оселедець у магазині в упаковці, то
- уважно читайте термін придатності
- надлишок прянощів і спецій має насторожити – можливо виробник таким чином "ховає" неякісний продукт
Якщо купуєте оселедець (солоний, не в упаковці) в магазині і на ринку, то
- м'ясо риби має бути щільним, а не в'ялим
- шкірка теж має бути без пошкоджень
- зябра мають бути темно-червоного кольору, пружними і не мають розвалюватися
- хороший оселедець не матиме запах гіркоти і гнилі
- узимку може здатися, що оселедець не досолений, але це хибне відчуття. Влітку його пересолюють що б збільшити термін придатності
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