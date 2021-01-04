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Що купувати на ринку в січні

4 січня, 12:55

Особливу увагу звертаємо на вибір і покупку оселедця

Якщо ви думали, що закупівлі сезонних продуктів закінчуються в листопаді-грудні, то поспішаємо переконати вас. У січні теж можна купити найкращі фрукти-овочі. До того ж цього періоду дуже корисна всіляка риба, а саме – оселедець. І на ній ми сфокусуємось обов'язково. А саме: на що потрібно звертати увагу, коли ви купуєте її в магазині і на ринку.

Разом з дієтологом Альоною Черніковою ми розібралися, що треба купувати в січні, де це робити і яку користь принесуть січневі фрукти/овочі.

Фото: Альона Чернікова, дієтолог

Де купувати – на ринку або в магазині

Насправді неважливо де. Адже якість продуктів залежить не від погодних умов певної пори року на ринку або кліматичних умов у магазині.

У великих торгових мережах за правилами зберігання стежать. У них же обсяги великі, і в їхніх інтересах зберегти якість продуктів якнайдовше та якнайбільше.

Єдиний виняток – переїзні ярмарки. Більшість реалізаторів зберігають товар у машині і взимку, і влітку.

На вигляд продукт ніби непоганий, а приносиш додому – або переспів, або перемерз, від цього менше смаку і корисних властивостей.

Збираємо в кошик найкорисніші фрукти і овочі грудня

Цитрусові зміцнюють імунітет
Цитрусові зміцнюють імунітет
Фото: Pixabay

Цитрусові: апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон.

Крім підвищення імунітету і вітаміну С, цитрусові допоможуть вам легше перенести святкові застілля та полегшать нестачу вітамінів у лютому.

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Фрукти ягоди: авокадо, груші, яблука, журавлина, калина обліпиха, шипшина.

Авокадо джерело омега-3 жирних кислот. Журавлина, калина, обліпиха, шипшина допомагають при застудах, підвищують імунітет, заповнюють брак вітамінів. Груші і яблука є хорошим джерелом дієтичних рослинних волокон, вітаміну С і К, органічних кислот, мікроелементів – міді, магнію, заліза, цинку, марганцю, фосфору і йоду.

Овочі: коренеплоди, всі види капусти, водорості, бобові, імбир, цикорій, ріпа.

Брюссельска капуста містить антиоксиданти
Брюссельска капуста містить антиоксиданти
Фото: Pixabay

Коренеплоди (картопля, буряк, морква, ріпа) багаті клітковиною, мінералами, вітамінами А і С, антиоксидантами.
Капуста підтримує роботу печінки за рахунок мікроелементів і клітковини, що містяться в ній. Водорості корисні для нервової системи, головного мозку, серця, підшлункової залози, сечостатевої системи. Бобові стабілізують рівень цукру в крові, дають насичення та енергію.

Риба: оселедець, форель, лосось, нерка.

Фото: Flickr

Жирна морська риба найорисніша великим вмістом омега-3 жирними кислотами. Омега-3 кислоти сприяють зміцненню імунної системи і зменшують запальні процеси в суглобах.

На що треба звертати увагу при купівлі оселедця

Оселедець не повинен мати прогірклий запах
Оселедець не повинен мати прогірклий запах
Фото: freepik.com

Якщо купуєте оселедець у магазині в упаковці, то

  • уважно читайте термін придатності
  • надлишок прянощів і спецій має насторожити – можливо виробник таким чином "ховає" неякісний продукт

Якщо купуєте оселедець (солоний, не в упаковці) в магазині і на ринку, то

  • м'ясо риби має бути щільним, а не в'ялим
  • шкірка теж має бути без пошкоджень
  • зябра мають бути темно-червоного кольору, пружними і не мають розвалюватися
  • хороший оселедець не матиме запах гіркоти і гнилі
  • узимку може здатися, що оселедець не досолений, але це хибне відчуття. Влітку його пересолюють що б збільшити термін придатності

А тут дізнаєтеся, від яких продуктів треба відмовитися на сніданок і чому.

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