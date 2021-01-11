Оригінальні начинки для вареників на старий Новий рік – рецепт з фото
Замість традиційних картоплі, сиру та капусти – гарбуз, цвітна капуста і сир рікота
Продовжуємо готуватися до зустрічі старого Нового року, який прийде до нас з 13 на 14 січня. Цього дня заведено готувати вареники із сюрпризами – вони мають напророкувати нам щасливе майбутнє. У цій добірці рецептів ви дізнаєтеся, що начинка для вареників може бути дуже несподіваною і, звісно, смачною.
Вареники з начинкою з цвітної капусти
Інгредієнти (тісто)
- 500 г – пшеничного борошна
- 150 мл – теплої води
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Для начинки ⠀
- 1 шт. – середня цвітна капуста, розділити на суцвіття
- 2 зуб. – часнику
- 1 ч. л. – тертий імбир
- 4-5 шт. – зеленої цибулі
- 200 г – грибів
- 2-3 ч. л. – місо пасти
- 2 ст. л. – соєвого соусу
- 1 ст. л. – кунжутної олії
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⠀ Спосіб приготування
- Розігріти кунжутну олію на середньому вогні, додати суцвіття цвітної капусти і смажити 3 хвилини.
- Додати часник і смажити ще хвилину.
- Додати зелену цибулю, гриби, імбир і місо пасту, смажити близько 1 хвилини.
- Додати соєвий соус, усе перемішати.
- Подрібнити начинку в блендері після охолодження.
- Замісити тісто, вимішувати вручну.
- Накрити злегка вологою тканиною і залишити на 1 годину.
- Підготувати заготовки для вареників і наповнити начинкою.
- Варити до готовності в підсоленій воді.
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Вареники з гарбузом
Інгредієнти (начинка)
- 200 г – сирого гарбуза
- пучок кропу
- 1-1,5 ст. л. – олії
- дрібка солі і перцю
Для тіста
- 100 мл – води
- 100 мл – молока
- ¼ ч. л. – солі
- 1 яйце
- 2,5-3 склянки – борошна
- 2 ст. л. – олії
Спосіб приготування
- З'єднати теплу воду і тепле молоко, розчинити в них сіль і влити до борошна, змішаного з яйцем.
- Додати олію та ретельно вимішати тісто.
- Залишити тісто на 40 хвилин під рушником.
- Гарбуз очистити від шкірки і натерти на тертці для корейської моркви.
- Обсмажити тертий гарбуз на олії.
- Додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець і перемішати.
- Тісто розкачати, зліпити вареники.
- Варити до готовності в підсоленій воді.
Вареники з рікотою
Інгредієнти (начинка)
- 400 г – сир рікота
- 3 ст. л – цукор
Для тіста
- 1 шт. – яйце
- 1 склянка – молока
- 0, 5 ч. л – солі
- 2 склянки – борошна
Спосіб приготування
- Вимісити тісто і дати йому "відпочити" 30 хвилин.
- Рікотту перетерти з цукром.
- Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружальця, викласти начинку, заліпити. Варити до готовності в підсоленій воді.
Тут зібрані рецепти страв на старий Новий рік.
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