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Оригінальні начинки для вареників на старий Новий рік – рецепт з фото

Сьогодні, 18:03

Замість традиційних картоплі, сиру та капусти – гарбуз, цвітна капуста і сир рікота

Продовжуємо готуватися до зустрічі старого Нового року, який прийде до нас з 13 на 14 січня. Цього дня заведено готувати вареники із сюрпризами – вони мають напророкувати нам щасливе майбутнє. У цій добірці рецептів ви дізнаєтеся, що начинка для вареників може бути дуже несподіваною і, звісно, смачною.

Вареники з начинкою з цвітної капусти

Фото: instagram.com/kus_nyam/

Інгредієнти (тісто)

  • 500 г – пшеничного борошна
  • 150 мл – теплої води


Для начинки ⠀

  • 1 шт. – середня цвітна капуста, розділити на суцвіття
  • 2 зуб. – часнику
  • 1 ч. л. – тертий імбир
  • 4-5 шт. – зеленої цибулі
  • 200 г – грибів
  • 2-3 ч. л. – місо пасти
  • 2 ст. л. – соєвого соусу
  • 1 ст. л. – кунжутної олії


⠀ Спосіб приготування

  1. Розігріти кунжутну олію на середньому вогні, додати суцвіття цвітної капусти і смажити 3 хвилини.
  2. Додати часник і смажити ще хвилину.
  3. Додати зелену цибулю, гриби, імбир і місо пасту, смажити близько 1 хвилини.
  4. Додати соєвий соус, усе перемішати.
  5. Подрібнити начинку в блендері після охолодження.
  6. Замісити тісто, вимішувати вручну.
  7. Накрити злегка вологою тканиною і залишити на 1 годину.
  8. Підготувати заготовки для вареників і наповнити начинкою.
  9. Варити до готовності в підсоленій воді.

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Вареники з гарбузом

Фото: instagram.com/lilyhomefood/

Інгредієнти (начинка)

  • 200 г – сирого гарбуза
  • пучок кропу
  • 1-1,5 ст. л. – олії
  • дрібка солі і перцю

Для тіста

  • 100 мл – води
  • 100 мл – молока
  • ¼ ч. л. – солі
  • 1 яйце
  • 2,5-3 склянки – борошна
  • 2 ст. л. – олії

Спосіб приготування

  1. З'єднати теплу воду і тепле молоко, розчинити в них сіль і влити до борошна, змішаного з яйцем.
  2. Додати олію та ретельно вимішати тісто.
  3. Залишити тісто на 40 хвилин під рушником.
  4. Гарбуз очистити від шкірки і натерти на тертці для корейської моркви.
  5. Обсмажити тертий гарбуз на олії.
  6. Додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець і перемішати.
  7. Тісто розкачати, зліпити вареники.
  8. Варити до готовності в підсоленій воді.

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Вареники з рікотою

Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Інгредієнти (начинка)

  • 400 г – сир рікота
  • 3 ст. л – цукор

Для тіста

  • 1 шт. – яйце
  • 1 склянка – молока
  • 0, 5 ч. л – солі
  • 2 склянки – борошна

Спосіб приготування

  1. Вимісити тісто і дати йому "відпочити" 30 хвилин.
  2. Рікотту перетерти з цукром.
  3. Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружальця, викласти начинку, заліпити. Варити до готовності в підсоленій воді.

Тут зібрані рецепти страв на старий Новий рік.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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