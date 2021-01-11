Оригінальні начинки для вареників на старий Новий рік – рецепт з фото

Замість традиційних картоплі, сиру та капусти – гарбуз, цвітна капуста і сир рікота

Продовжуємо готуватися до зустрічі старого Нового року, який прийде до нас з 13 на 14 січня. Цього дня заведено готувати вареники із сюрпризами – вони мають напророкувати нам щасливе майбутнє. У цій добірці рецептів ви дізнаєтеся, що начинка для вареників може бути дуже несподіваною і, звісно, смачною.

Вареники з начинкою з цвітної капусти

Фото: instagram.com/kus_nyam/

Інгредієнти (тісто)

500 г – пшеничного борошна

150 мл – теплої води

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Для начинки ⠀

1 шт. – середня цвітна капуста, розділити на суцвіття

2 зуб. – часнику

1 ч. л. – тертий імбир

4-5 шт. – зеленої цибулі

200 г – грибів

2-3 ч. л. – місо пасти

2 ст. л. – соєвого соусу

1 ст. л. – кунжутної олії

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⠀ Спосіб приготування

Розігріти кунжутну олію на середньому вогні, додати суцвіття цвітної капусти і смажити 3 хвилини. Додати часник і смажити ще хвилину. Додати зелену цибулю, гриби, імбир і місо пасту, смажити близько 1 хвилини. Додати соєвий соус, усе перемішати. Подрібнити начинку в блендері після охолодження. Замісити тісто, вимішувати вручну. Накрити злегка вологою тканиною і залишити на 1 годину. Підготувати заготовки для вареників і наповнити начинкою. Варити до готовності в підсоленій воді.

Вареники з гарбузом

Фото: instagram.com/lilyhomefood/

Інгредієнти (начинка)

200 г – сирого гарбуза

пучок кропу

1-1,5 ст. л. – олії

дрібка солі і перцю

Для тіста

100 мл – води

100 мл – молока

¼ ч. л. – солі

1 яйце

2,5-3 склянки – борошна

2 ст. л. – олії

Спосіб приготування

З'єднати теплу воду і тепле молоко, розчинити в них сіль і влити до борошна, змішаного з яйцем. Додати олію та ретельно вимішати тісто. Залишити тісто на 40 хвилин під рушником. Гарбуз очистити від шкірки і натерти на тертці для корейської моркви. Обсмажити тертий гарбуз на олії. Додати дрібно нарізану зелень, сіль, перець і перемішати. Тісто розкачати, зліпити вареники. Варити до готовності в підсоленій воді.

Вареники з рікотою

Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Інгредієнти (начинка)

400 г – сир рікота

3 ст. л – цукор

Для тіста

1 шт. – яйце

1 склянка – молока

0, 5 ч. л – солі

2 склянки – борошна

Спосіб приготування

Вимісити тісто і дати йому "відпочити" 30 хвилин. Рікотту перетерти з цукром. Тісто розкачати в тонкий пласт, вирізати кружальця, викласти начинку, заліпити. Варити до готовності в підсоленій воді.

Тут зібрані рецепти страв на старий Новий рік.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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