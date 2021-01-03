Ароматне і солодке Різдво: рецепти святкової випічки
Запасіться сухофруктами і горіхами – це головні інгредієнти різдвяних смаколиків
Різдво – чарівне свято, до якого хочеться готуватися і готувати з особливим трепетом. У країнах Європи обожнюють пригощати друзів і близьких марципаном, у нас – випікають всілякі кекси і печиво. До вашої кулінарної уваги 5 рецептів випічки, яка просто зобов'язана бути на вашому різдвяному столі.
Пиріг на червоному вині з карамелізованими горіхами, родзинками і яблуками
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Інгредієнти для начинки
- 50 г – мигдалю
- 50 г – волоського горіха
- 100 г – світлого родзинок
- цедра 1/2 апельсина
- 30 г – вершкового масла 82,5%
- 1 ст. л – цукру
- 100 мл – червоного сухого вина
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Інгредієнти для тіста
- 200 г – цукру
- 200 мл – олії без запаху
- 2 шт. – яйця
- 200 г – борошна
- 10 г – розпушувача
- 1,5 ч. л – кориці
- 1 ч. л – ванільного екстракту
- дрібка солі
- 1 шт. – тверде зелене яблуко
Спосіб приготування
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- Усі інгредієнти кімнатної температури.
- У сотейнику підігріти вершкове масло і цукор. Додати подрібнені горіхи, обсмажити 1 хвилину.
- Залити масу вином, додати цедру, випарувати рідину.
- Піч розігріти до 180 градусів.
- Збити масло і цукор, збиваючи додати яйця.
- В окремій ємності змішати борошно, розпушувач, корицю і сіль. Додати в рідку масу і змішати.
- Потім додати ванільний екстракт і начинку з горіхів.
- На дно форми покласти слайси яблук, зверху – тісто. Випікати 50 хв. Якщо верх підгорає, накрити його фольгою.
Арахісове печиво
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Інгредієнти
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- 100 г – арахісова паста ⠀
- 100 г – вершкове масло
- 50 г – коричневий цукор ⠀
- 1 шт. – яйце
- 180 г – борошно ⠀
- 1 пакетик – ванільний цукор
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Спосіб приготування
- М'яке вершкове масло збити міксером з цукром і ваніліном. Додати пасту і яйце, добре перемішати.
- Додати просіяне борошно. Змушують тісто і скачати з нього "ковбаску". Поставити в холодильник мінімум на 2 години. Нарізати кружечки з тіста, приблизно 0,5 см або розкачати тісто і вирізати фігурки.
- Викласти на деко з пергаментом і випікати арахісове печиво в розігрітій печі за 180 градусів 15 хвилин. ⠀
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Мандариново-лимонний кекс з мигдалем
Інгредієнти
- 3 шт. – яйця
- 220 г – борошна
- 100 мл – 30% вершків
- 1 ч. л – розпушувача
- сік 3-х мандаринів для просочення
- 70 г – мигдалю
- 110 г – цукру
- 2 ст. л – оливкова олія
- цедра 1 лимона
- 100 г – білого шоколаду
Спосіб приготування
- Цукор і яйця збити міксером 2 хвилини, додати мандариновий сік (2 мандарина), цедру лимона.
- Влити 2 ст. ложки олії і збивати ще 1 хв. Додати вершки, борошно, розпушувач, горіхи (подрібнені) і збивати міксером 1 хвилину.
- Наповнити форму тестом і випікати в розігрітій духовці 45 хвилин при 180 градусах.
- Готуємо суміш для просочення.
- Змішати сік одного мандарина додати 1 ст. л цукру. Поставити на вогонь, розтопити цукор.
- Гарячий кекс поливаємо сумішшю для просочення.
- Білий шоколад розтопити на водяній бані, полити кекс, зверху посипати горіхами.
Яблучний штолен
Інгредієнти
- 40 г – свіжі дріжджі
- 100 г – цукор
- 250 г – яблучне пюре
- 400 г – борошно
- 150 г – вершкове масло
- дрібка солі
- кориця, ванільний цукор, мускатний горіх – за смаком
Для начинки
- 3 шт. – яблука
- родзинки, цукати – за смаком
- 20 г – вершкове масло
- 1 ст. л – манка
- кориця – до смаку
Для просочення
- по 100 г – вершкове масло, цукрова пудра
Спосіб приготування
- За добу до приготування штолена залити родзинки і цукати алкоголем (коньяк)
- Дріжджі розтерти з чайною ложкою цукру, додати яблучне пюре, 2 ст. л борошна, добре перемішати.
- Залишити в теплому місці на 15 хвилин.
- Додати цукор, що залишився, ванільний цукор, порізане шматочками м'яке вершкове масло, сіль, борошно і добре вимісити.
- Додати цукати, родзинки, корицю, мускатний горіх і добре перемішати. Залишити на годину в теплому місці.
- Для начинки яблука очистити від шкірки, натерти на крупній тертці.
- У сотейнику розтопити вершкове масло, додати яблука і сухофрукти.
- Остудити, додати манку, корицю і мускатний горіх. Добре перемішати.
- Тісто розкачати і викласти яблучну начинку, рівномірно розподіляючи по всій поверхні.
- Згорнути штолен у рулет і викласти на деко, застелене пекарським папером. Накрити його рушником на 1 годину.
- Піч розігріти до 180-200 градусів і випікати штоллен 45-60 хвилин.
- Розтопити м'яке вершкове масло, просочити готовий штолен і рясно посипати цукровою пудрою.
Кекс Данді
Інгредієнти
- 250 г – пшеничне борошно
- 200 г – вершкове масло
- 4 шт. – яйця
- 200 г – цукор
- 150 г – мигдаль
- 1 ч. Л – лимонна цедра
- 3 ст. л – лимонний сік
- 0.5 ч. Л – розпушувач
- 200 г – родзинки
- по 100 г – цукати, журавлина
- 50 г – коньяк
- 1ч. л – ванільний екстракт
Спосіб приготування
- Помити сухофрукти, просушити на паперових рушниках, замочити в коньяку і ванільній настоянці, залишити на 2 години.
- З лимона зняти цедру і вичавити 3 ст. л. соку. 50 г мигдалю подрібнити в муку.
- Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром (цукор додавати невеликими порціями).
- У масло додати по одному 4 яйця, ретельно збиваючи після кожного.
- Додати цедру і сік лимона, мелений мигдаль. Перемішати. Борошно з розпушувачем ввести частинами в масляну суміш, перемішати до однорідності.
- Додати сухофрукти. Акуратно перемішати, розподіляючи сухофрукти по тісту.
- Викласти суміш у підготовлену форму, розрівняти.
- Зверху по колу викласти очищений мигдаль.
- Випікати в розігрітій духовці за 160 градусів півтори години.
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