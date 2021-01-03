Ароматне і солодке Різдво: рецепти святкової випічки

Запасіться сухофруктами і горіхами – це головні інгредієнти різдвяних смаколиків

Різдво – чарівне свято, до якого хочеться готуватися і готувати з особливим трепетом. У країнах Європи обожнюють пригощати друзів і близьких марципаном, у нас – випікають всілякі кекси і печиво. До вашої кулінарної уваги 5 рецептів випічки, яка просто зобов'язана бути на вашому різдвяному столі.

Пиріг на червоному вині з карамелізованими горіхами, родзинками і яблуками

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Фото: instagram.com/veraishna



Інгредієнти для начинки

50 г – мигдалю

50 г – волоського горіха

100 г – світлого родзинок

цедра 1/2 апельсина

30 г – вершкового масла 82,5%

1 ст. л – цукру

100 мл – червоного сухого вина

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Інгредієнти для тіста

200 г – цукру

200 мл – олії без запаху

2 шт. – яйця

200 г – борошна

10 г – розпушувача

1,5 ч. л – кориці

1 ч. л – ванільного екстракту

дрібка солі

1 шт. – тверде зелене яблуко

Спосіб приготування

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Усі інгредієнти кімнатної температури. У сотейнику підігріти вершкове масло і цукор. Додати подрібнені горіхи, обсмажити 1 хвилину. Залити масу вином, додати цедру, випарувати рідину. Піч розігріти до 180 градусів. Збити масло і цукор, збиваючи додати яйця. В окремій ємності змішати борошно, розпушувач, корицю і сіль. Додати в рідку масу і змішати. Потім додати ванільний екстракт і начинку з горіхів. На дно форми покласти слайси яблук, зверху – тісто. Випікати 50 хв. Якщо верх підгорає, накрити його фольгою.

Арахісове печиво

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Фото: instagram.com/p/CJK9D9Mj0Yh/



Інгредієнти

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100 г – арахісова паста ⠀

100 г – вершкове масло

50 г – коричневий цукор ⠀

1 шт. – яйце

180 г – борошно ⠀

1 пакетик – ванільний цукор

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Спосіб приготування

М'яке вершкове масло збити міксером з цукром і ваніліном. Додати пасту і яйце, добре перемішати. Додати просіяне борошно. Змушують тісто і скачати з нього "ковбаску". Поставити в холодильник мінімум на 2 години. Нарізати кружечки з тіста, приблизно 0,5 см або розкачати тісто і вирізати фігурки. Викласти на деко з пергаментом і випікати арахісове печиво в розігрітій печі за 180 градусів 15 хвилин. ⠀

Мандариново-лимонний кекс з мигдалем

Фото: іnstagram.com/christie_godij/

Інгредієнти

3 шт. – яйця

220 г – борошна

100 мл – 30% вершків

1 ч. л – розпушувача

сік 3-х мандаринів для просочення

70 г – мигдалю

110 г – цукру

2 ст. л – оливкова олія

цедра 1 лимона

100 г – білого шоколаду

Спосіб приготування

Цукор і яйця збити міксером 2 хвилини, додати мандариновий сік (2 мандарина), цедру лимона. Влити 2 ст. ложки олії і збивати ще 1 хв. Додати вершки, борошно, розпушувач, горіхи (подрібнені) і збивати міксером 1 хвилину. Наповнити форму тестом і випікати в розігрітій духовці 45 хвилин при 180 градусах. Готуємо суміш для просочення. Змішати сік одного мандарина додати 1 ст. л цукру. Поставити на вогонь, розтопити цукор. Гарячий кекс поливаємо сумішшю для просочення. Білий шоколад розтопити на водяній бані, полити кекс, зверху посипати горіхами.

Яблучний штолен

Фото: instagram.com/is.alisik/

Інгредієнти

40 г – свіжі дріжджі

100 г – цукор

250 г – яблучне пюре

400 г – борошно

150 г – вершкове масло

дрібка солі

кориця, ванільний цукор, мускатний горіх – за смаком



Для начинки

3 шт. – яблука

родзинки, цукати – за смаком

20 г – вершкове масло

1 ст. л – манка

кориця – до смаку



Для просочення

по 100 г – вершкове масло, цукрова пудра



Спосіб приготування

За добу до приготування штолена залити родзинки і цукати алкоголем (коньяк) Дріжджі розтерти з чайною ложкою цукру, додати яблучне пюре, 2 ст. л борошна, добре перемішати. Залишити в теплому місці на 15 хвилин. Додати цукор, що залишився, ванільний цукор, порізане шматочками м'яке вершкове масло, сіль, борошно і добре вимісити. Додати цукати, родзинки, корицю, мускатний горіх і добре перемішати. Залишити на годину в теплому місці. Для начинки яблука очистити від шкірки, натерти на крупній тертці. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати яблука і сухофрукти. Остудити, додати манку, корицю і мускатний горіх. Добре перемішати. Тісто розкачати і викласти яблучну начинку, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Згорнути штолен у рулет і викласти на деко, застелене пекарським папером. Накрити його рушником на 1 годину. Піч розігріти до 180-200 градусів і випікати штоллен 45-60 хвилин. Розтопити м'яке вершкове масло, просочити готовий штолен і рясно посипати цукровою пудрою.

Кекс Данді

Фото: instagram.com/tmz1948/

Інгредієнти

250 г – пшеничне борошно

200 г – вершкове масло

4 шт. – яйця

200 г – цукор

150 г – мигдаль

1 ч. Л – лимонна цедра

3 ст. л – лимонний сік

0.5 ч. Л – розпушувач

200 г – родзинки

по 100 г – цукати, журавлина

50 г – коньяк

1ч. л – ванільний екстракт



Спосіб приготування

Помити сухофрукти, просушити на паперових рушниках, замочити в коньяку і ванільній настоянці, залишити на 2 години. З лимона зняти цедру і вичавити 3 ст. л. соку. 50 г мигдалю подрібнити в муку. Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром (цукор додавати невеликими порціями). У масло додати по одному 4 яйця, ретельно збиваючи після кожного. Додати цедру і сік лимона, мелений мигдаль. Перемішати. Борошно з розпушувачем ввести частинами в масляну суміш, перемішати до однорідності. Додати сухофрукти. Акуратно перемішати, розподіляючи сухофрукти по тісту. Викласти суміш у підготовлену форму, розрівняти. Зверху по колу викласти очищений мигдаль. Випікати в розігрітій духовці за 160 градусів півтори години.

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