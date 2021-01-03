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Ароматне і солодке Різдво: рецепти святкової випічки

3 січня, 15:00

Запасіться сухофруктами і горіхами – це головні інгредієнти різдвяних смаколиків

Різдво – чарівне свято, до якого хочеться готуватися і готувати з особливим трепетом. У країнах Європи обожнюють пригощати друзів і близьких марципаном, у нас – випікають всілякі кекси і печиво. До вашої кулінарної уваги 5 рецептів випічки, яка просто зобов'язана бути на вашому різдвяному столі.

Пиріг на червоному вині з карамелізованими горіхами, родзинками і яблуками

Фото: instagram.com/veraishna


Інгредієнти для начинки

  • 50 г – мигдалю
  • 50 г – волоського горіха
  • 100 г – світлого родзинок
  • цедра 1/2 апельсина
  • 30 г – вершкового масла 82,5%
  • 1 ст. л – цукру
  • 100 мл – червоного сухого вина


Інгредієнти для тіста

  • 200 г – цукру
  • 200 мл – олії без запаху
  • 2 шт. – яйця
  • 200 г – борошна
  • 10 г – розпушувача
  • 1,5 ч. л – кориці
  • 1 ч. л – ванільного екстракту
  • дрібка солі
  • 1 шт. – тверде зелене яблуко

Спосіб приготування

  1. Усі інгредієнти кімнатної температури.
  2. У сотейнику підігріти вершкове масло і цукор. Додати подрібнені горіхи, обсмажити 1 хвилину.
  3. Залити масу вином, додати цедру, випарувати рідину.
  4. Піч розігріти до 180 градусів.
  5. Збити масло і цукор, збиваючи додати яйця.
  6. В окремій ємності змішати борошно, розпушувач, корицю і сіль. Додати в рідку масу і змішати.
  7. Потім додати ванільний екстракт і начинку з горіхів.
  8. На дно форми покласти слайси яблук, зверху – тісто. Випікати 50 хв. Якщо верх підгорає, накрити його фольгою.

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Арахісове печиво

Фото: instagram.com/p/CJK9D9Mj0Yh/


Інгредієнти

  • 100 г – арахісова паста ⠀
  • 100 г – вершкове масло
  • 50 г – коричневий цукор ⠀
  • 1 шт. – яйце
  • 180 г – борошно ⠀
  • 1 пакетик – ванільний цукор


Спосіб приготування

  1. М'яке вершкове масло збити міксером з цукром і ваніліном. Додати пасту і яйце, добре перемішати.
  2. Додати просіяне борошно. Змушують тісто і скачати з нього "ковбаску". Поставити в холодильник мінімум на 2 години. Нарізати кружечки з тіста, приблизно 0,5 см або розкачати тісто і вирізати фігурки.
  3. Викласти на деко з пергаментом і випікати арахісове печиво в розігрітій печі за 180 градусів 15 хвилин. ⠀

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Мандариново-лимонний кекс з мигдалем

Фото: іnstagram.com/christie_godij/

Інгредієнти

  • 3 шт. – яйця
  • 220 г – борошна
  • 100 мл – 30% вершків
  • 1 ч. л – розпушувача
  • сік 3-х мандаринів для просочення
  • 70 г – мигдалю
  • 110 г – цукру
  • 2 ст. л – оливкова олія
  • цедра 1 лимона
  • 100 г – білого шоколаду

Спосіб приготування

  1. Цукор і яйця збити міксером 2 хвилини, додати мандариновий сік (2 мандарина), цедру лимона.
  2. Влити 2 ст. ложки олії і збивати ще 1 хв. Додати вершки, борошно, розпушувач, горіхи (подрібнені) і збивати міксером 1 хвилину.
  3. Наповнити форму тестом і випікати в розігрітій духовці 45 хвилин при 180 градусах.
  4. Готуємо суміш для просочення.
  5. Змішати сік одного мандарина додати 1 ст. л цукру. Поставити на вогонь, розтопити цукор.
  6. Гарячий кекс поливаємо сумішшю для просочення.
  7. Білий шоколад розтопити на водяній бані, полити кекс, зверху посипати горіхами.

Яблучний штолен

Фото: instagram.com/is.alisik/

Інгредієнти

  • 40 г – свіжі дріжджі
  • 100 г – цукор
  • 250 г – яблучне пюре
  • 400 г – борошно
  • 150 г – вершкове масло
  • дрібка солі
  • кориця, ванільний цукор, мускатний горіх – за смаком


Для начинки

  • 3 шт. – яблука
  • родзинки, цукати – за смаком
  • 20 г – вершкове масло
  • 1 ст. л – манка
  • кориця – до смаку


Для просочення

  • по 100 г – вершкове масло, цукрова пудра


Спосіб приготування

  1. За добу до приготування штолена залити родзинки і цукати алкоголем (коньяк)
  2. Дріжджі розтерти з чайною ложкою цукру, додати яблучне пюре, 2 ст. л борошна, добре перемішати.
  3. Залишити в теплому місці на 15 хвилин.
  4. Додати цукор, що залишився, ванільний цукор, порізане шматочками м'яке вершкове масло, сіль, борошно і добре вимісити.
  5. Додати цукати, родзинки, корицю, мускатний горіх і добре перемішати. Залишити на годину в теплому місці.
  6. Для начинки яблука очистити від шкірки, натерти на крупній тертці.
  7. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати яблука і сухофрукти.
  8. Остудити, додати манку, корицю і мускатний горіх. Добре перемішати.
  9. Тісто розкачати і викласти яблучну начинку, рівномірно розподіляючи по всій поверхні.
  10. Згорнути штолен у рулет і викласти на деко, застелене пекарським папером. Накрити його рушником на 1 годину.
  11. Піч розігріти до 180-200 градусів і випікати штоллен 45-60 хвилин.
  12. Розтопити м'яке вершкове масло, просочити готовий штолен і рясно посипати цукровою пудрою.

Кекс Данді

Фото: instagram.com/tmz1948/

Інгредієнти

  • 250 г – пшеничне борошно
  • 200 г – вершкове масло
  • 4 шт. – яйця
  • 200 г – цукор
  • 150 г – мигдаль
  • 1 ч. Л – лимонна цедра
  • 3 ст. л – лимонний сік
  • 0.5 ч. Л – розпушувач
  • 200 г – родзинки
  • по 100 г – цукати, журавлина
  • 50 г – коньяк
  • 1ч. л – ванільний екстракт


Спосіб приготування

  1. Помити сухофрукти, просушити на паперових рушниках, замочити в коньяку і ванільній настоянці, залишити на 2 години.
  2. З лимона зняти цедру і вичавити 3 ст. л. соку. 50 г мигдалю подрібнити в муку.
  3. Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром (цукор додавати невеликими порціями).
  4. У масло додати по одному 4 яйця, ретельно збиваючи після кожного.
  5. Додати цедру і сік лимона, мелений мигдаль. Перемішати. Борошно з розпушувачем ввести частинами в масляну суміш, перемішати до однорідності.
  6. Додати сухофрукти. Акуратно перемішати, розподіляючи сухофрукти по тісту.
  7. Викласти суміш у підготовлену форму, розрівняти.
  8. Зверху по колу викласти очищений мигдаль.
  9. Випікати в розігрітій духовці за 160 градусів півтори години.

Тут дізнаєтеся, які солодощі можна їсти і не гладшати.

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