Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути
Вони прості в приготуванні та містять мінімум інгредієнтів
Вважаймо, що основні січневі свята ми вже відгуляли. Після багатих столів, алкоголю та за відсутності рухів наш організм не те що просить, а навіть вимагає – дайте мені легкої їжі, мені треба відпочити, отямитеся. І якщо ви вже задумалися про те, як позбутися наїдених за свята кілограмів, почніть з харчування. А саме – детокс-супів.
Суп із селери, яблук і моркви
Інгредієнти
- 2 стебла селери
- 1 яблуко
- 2 моркви
- 1/2 дрібно нарізаної цибулі
- 1 ст. л. очищеного і тертого імбиру
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- 600 мл води
- 1 ст. л. оливкової олії
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Нагрійте оливкову олію, потім підсмажте цибулю і часник упродовж 3 хвилин.
- Додайте селеру, яблуко, нарізану моркву, тертий імбир і варіть 3 хвилини. Додайте воду, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин.
- Приправте і подавайте.
Суп з капустою броколі та імбиром
Інгредієнти
- 2 ст. л. імбиру (очищеного, дрібно нарізаного) ⠀
- 1 ч. л. часнику (дрібно порізаного) ⠀
- 1 червона цибулина (очищена, дрібно порізана) ⠀
- 1 стебло цибулі-порей (порізаної тонкими кружальцями) ⠀
- 2-3 середні морквини
- 2-3 ч. л. куркуми ⠀
- дрібка гвоздики ⠀
- 150-200 г. броколі (розділеної на суцвіття) ⠀
- 100 г печериць (порізаних уздовж) ⠀
- оливкова олія ⠀
- морська сіль, мелений чорний перець за смаком
- за бажанням можна додати гострий червоний перець ⠀
Спосіб приготування ⠀
- У каструлі, з невеликою кількістю олії потушкувати цибулю, моркву, імбир, часник, шампіньйони. Додати куркуму, гвоздику. Залити 1 л води і варити на невеликому вогні протягом 20-30 хвилин.
- Додати брокколі і варити ще 5-7 хвилин. Посолити, поперчити. ⠀
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Суп з болгарським перцем і капустою
Інгредієнти
- 1 солодкий перець
- ¼ капустини
- 4-5 черешків селери
- 3-4 невеликі морквини
- 3 шт. ріпчастої цибулі середніх розмірів
- 4 помідори
- 1 зубчик часнику, пучок петрушки
Спосіб приготування
- Наріжте овочі та зелень. Закип'ятіть в каструлі 1,5 л води, покладіть туди всі інгредієнти і варіть на маленькому вогні під кришкою 40 хвилин.
Суп-пюре з кабачком і броколі
Інгредієнти
- 1 шт. цибуля
- 2 зубчики – часник
- 1 шт. кабачок
- по 200 г броколі та цвітної капусти
- 2 жмені шпинат свіжий
- 1 л вода
- 1 ч. л. тертий свіжий імбир
- 0,5 ч. л. куркума
- сік половини лимона
- сіль, перець, петрушка
⠀
Спосіб приготування
⠀
- Цибулю дрібно нарізати і обсмажити прямо в каструлі в невеликій кількості олії до прозорості.
- Додати подрібнений часник, імбир, куркуму, сіль, перець і обсмажити все кілька хвилин.
- Додати броколі, цвітну капусту, розділені на дрібні суцвіття, і нарізаний кубиками кабачок. Закрити кришкою і залишити на 10 хвилин.
- Залити водою, довести до кипіння. Додати нарізаний шпинат, петрушку і сік лимона.
- Варити 5 хвилин і подрібнити блендером.
- Приправити, подавати.
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Суп з картоплею і броколі
Інгредієнти
⠀
- 1 велика цибулина
- 1 велика картоплина
- 1 качан броколі (зі стеблом)
- 1 пучок базиліку (зі стеблами) або 2 ст. л. сушеного
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. оливкова олія
- 500 мл вода
- сіль, перець
Спосіб приготування
⠀
- Цибулю і часник дрібно порізати і посмажити до прозорості на оливковій олії в глибокій каструлі. Якщо ви використовуєте сушений базилік, то кладіть його разом з цибулею і часником і обсмажуйте.
- Через хвилини 3-4 залити все водою, довести до кипіння.
- Додати порізану та очищену картоплю і броколі (порізану разом зі стеблом).
- Варити до готовності овочів.
- За 5 хвилин до готовності посолити, додати порізаний базилік (зі стеблами).
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