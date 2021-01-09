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Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

Сьогодні, 12:00

Вони прості в приготуванні та містять мінімум інгредієнтів

Вважаймо, що основні січневі свята ми вже відгуляли. Після багатих столів, алкоголю та за відсутності рухів наш організм не те що просить, а навіть вимагає – дайте мені легкої їжі, мені треба відпочити, отямитеся. І якщо ви вже задумалися про те, як позбутися наїдених за свята кілограмів, почніть з харчування. А саме – детокс-супів.

Суп із селери, яблук і моркви

Фото: instagram.com/janekk7610/

Інгредієнти

  • 2 стебла селери
  • 1 яблуко
  • 2 моркви
  • 1/2 дрібно нарізаної цибулі
  • 1 ст. л. очищеного і тертого імбиру
  • 1 зубчик часнику, подрібнений
  • 600 мл води
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Нагрійте оливкову олію, потім підсмажте цибулю і часник упродовж 3 хвилин.
  2. Додайте селеру, яблуко, нарізану моркву, тертий імбир і варіть 3 хвилини. Додайте воду, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин.
  3. Приправте і подавайте.

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Суп з капустою броколі та імбиром

Фото: instagram.com/food.english.kids/

Інгредієнти

  • 2 ст. л. імбиру (очищеного, дрібно нарізаного) ⠀
  • 1 ч. л. часнику (дрібно порізаного) ⠀
  • 1 червона цибулина (очищена, дрібно порізана) ⠀
  • 1 стебло цибулі-порей (порізаної тонкими кружальцями) ⠀
  • 2-3 середні морквини
  • 2-3 ч. л. куркуми ⠀
  • дрібка гвоздики ⠀
  • 150-200 г. броколі (розділеної на суцвіття) ⠀
  • 100 г печериць (порізаних уздовж) ⠀
  • оливкова олія ⠀
  • морська сіль, мелений чорний перець за смаком
  • за бажанням можна додати гострий червоний перець ⠀


Спосіб приготування ⠀

  1. У каструлі, з невеликою кількістю олії потушкувати цибулю, моркву, імбир, часник, шампіньйони. Додати куркуму, гвоздику. Залити 1 л води і варити на невеликому вогні протягом 20-30 хвилин.
  2. Додати брокколі і варити ще 5-7 хвилин. Посолити, поперчити. ⠀

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Суп з болгарським перцем і капустою

Фото: instagram.com/alexey_massage_krd/

Інгредієнти

  • 1 солодкий перець
  • ¼ капустини
  • 4-5 черешків селери
  • 3-4 невеликі морквини
  • 3 шт. ріпчастої цибулі середніх розмірів
  • 4 помідори
  • 1 зубчик часнику, пучок петрушки


Спосіб приготування

  1. Наріжте овочі та зелень. Закип'ятіть в каструлі 1,5 л води, покладіть туди всі інгредієнти і варіть на маленькому вогні під кришкою 40 хвилин.

Суп-пюре з кабачком і броколі

Фото: instagram.com/vegan_woman_code

Інгредієнти

  • 1 шт. цибуля
  • 2 зубчики – часник
  • 1 шт. кабачок
  • по 200 г броколі та цвітної капусти
  • 2 жмені шпинат свіжий
  • 1 л вода
  • 1 ч. л. тертий свіжий імбир
  • 0,5 ч. л. куркума
  • сік половини лимона
  • сіль, перець, петрушка


Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити прямо в каструлі в невеликій кількості олії до прозорості.
  2. Додати подрібнений часник, імбир, куркуму, сіль, перець і обсмажити все кілька хвилин.
  3. Додати броколі, цвітну капусту, розділені на дрібні суцвіття, і нарізаний кубиками кабачок. Закрити кришкою і залишити на 10 хвилин.
  4. Залити водою, довести до кипіння. Додати нарізаний шпинат, петрушку і сік лимона.
  5. Варити 5 хвилин і подрібнити блендером.
  6. Приправити, подавати.

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Суп з картоплею і броколі

Фото: instagram.com/dr.zhiboreva/

Інгредієнти

  • 1 велика цибулина
  • 1 велика картоплина
  • 1 качан броколі (зі стеблом)
  • 1 пучок базиліку (зі стеблами) або 2 ст. л. сушеного
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. оливкова олія
  • 500 мл вода
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Цибулю і часник дрібно порізати і посмажити до прозорості на оливковій олії в глибокій каструлі. Якщо ви використовуєте сушений базилік, то кладіть його разом з цибулею і часником і обсмажуйте.
  2. Через хвилини 3-4 залити все водою, довести до кипіння.
  3. Додати порізану та очищену картоплю і броколі (порізану разом зі стеблом).
  4. Варити до готовності овочів.
  5. За 5 хвилин до готовності посолити, додати порізаний базилік (зі стеблами).

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