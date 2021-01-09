Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

Вони прості в приготуванні та містять мінімум інгредієнтів

Вважаймо, що основні січневі свята ми вже відгуляли. Після багатих столів, алкоголю та за відсутності рухів наш організм не те що просить, а навіть вимагає – дайте мені легкої їжі, мені треба відпочити, отямитеся. І якщо ви вже задумалися про те, як позбутися наїдених за свята кілограмів, почніть з харчування. А саме – детокс-супів.

Суп із селери, яблук і моркви

Фото: instagram.com/janekk7610/

Інгредієнти

2 стебла селери

1 яблуко

2 моркви

1/2 дрібно нарізаної цибулі

1 ст. л. очищеного і тертого імбиру

1 зубчик часнику, подрібнений

600 мл води

1 ст. л. оливкової олії

сіль, перець

Спосіб приготування

Нагрійте оливкову олію, потім підсмажте цибулю і часник упродовж 3 хвилин. Додайте селеру, яблуко, нарізану моркву, тертий імбир і варіть 3 хвилини. Додайте воду, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Приправте і подавайте.

Суп з капустою броколі та імбиром

Фото: instagram.com/food.english.kids/

Інгредієнти

2 ст. л. імбиру (очищеного, дрібно нарізаного) ⠀

1 ч. л. часнику (дрібно порізаного) ⠀

1 червона цибулина (очищена, дрібно порізана) ⠀

1 стебло цибулі-порей (порізаної тонкими кружальцями) ⠀

2-3 середні морквини

2-3 ч. л. куркуми ⠀

дрібка гвоздики ⠀

150-200 г. броколі (розділеної на суцвіття) ⠀

100 г печериць (порізаних уздовж) ⠀

оливкова олія ⠀

морська сіль, мелений чорний перець за смаком

за бажанням можна додати гострий червоний перець ⠀



Спосіб приготування ⠀

У каструлі, з невеликою кількістю олії потушкувати цибулю, моркву, імбир, часник, шампіньйони. Додати куркуму, гвоздику. Залити 1 л води і варити на невеликому вогні протягом 20-30 хвилин. Додати брокколі і варити ще 5-7 хвилин. Посолити, поперчити. ⠀

Суп з болгарським перцем і капустою

Фото: instagram.com/alexey_massage_krd/

Інгредієнти

1 солодкий перець

¼ капустини

4-5 черешків селери

3-4 невеликі морквини

3 шт. ріпчастої цибулі середніх розмірів

4 помідори

1 зубчик часнику, пучок петрушки



Спосіб приготування

Наріжте овочі та зелень. Закип'ятіть в каструлі 1,5 л води, покладіть туди всі інгредієнти і варіть на маленькому вогні під кришкою 40 хвилин.

Суп-пюре з кабачком і броколі

Фото: instagram.com/vegan_woman_code

Інгредієнти

1 шт. цибуля

2 зубчики – часник

1 шт. кабачок

по 200 г броколі та цвітної капусти

2 жмені шпинат свіжий

1 л вода

1 ч. л. тертий свіжий імбир

0,5 ч. л. куркума

сік половини лимона

сіль, перець, петрушка

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Спосіб приготування

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Цибулю дрібно нарізати і обсмажити прямо в каструлі в невеликій кількості олії до прозорості. Додати подрібнений часник, імбир, куркуму, сіль, перець і обсмажити все кілька хвилин. Додати броколі, цвітну капусту, розділені на дрібні суцвіття, і нарізаний кубиками кабачок. Закрити кришкою і залишити на 10 хвилин. Залити водою, довести до кипіння. Додати нарізаний шпинат, петрушку і сік лимона. Варити 5 хвилин і подрібнити блендером. Приправити, подавати.

Суп з картоплею і броколі

Фото: instagram.com/dr.zhiboreva/

Інгредієнти

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1 велика цибулина

1 велика картоплина

1 качан броколі (зі стеблом)

1 пучок базиліку (зі стеблами) або 2 ст. л. сушеного

2 зубчики часнику

2 ст. л. оливкова олія

500 мл вода

сіль, перець

Спосіб приготування

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Цибулю і часник дрібно порізати і посмажити до прозорості на оливковій олії в глибокій каструлі. Якщо ви використовуєте сушений базилік, то кладіть його разом з цибулею і часником і обсмажуйте. Через хвилини 3-4 залити все водою, довести до кипіння. Додати порізану та очищену картоплю і броколі (порізану разом зі стеблом). Варити до готовності овочів. За 5 хвилин до готовності посолити, додати порізаний базилік (зі стеблами).

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