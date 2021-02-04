Як приготувати традиційний морквяний пиріг: рецепт Григорія Германа
Його важко назвати дієтичним, але це смачно неймовірно
Кулінар і ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман – поділився рецептом морквяного пирога. І хоча його важко назвати дієтичним, а от нереально смачним – стовідсотково. Це один з найпопулярніших американських десертів і він вїодить до списку всесвітньо відомої випічки. Рецепт дуже простий, складається з трьох дій: змішати, залити, запекти.
Тісто
- Борошно – 350 г
- Морква – 4 шт.
- Олія – 230 мл
- Цукор – 200 г
- Волоські горіхи – 180 г
- Яйця – 4 шт.
- Розпушувач – 2 ч.л.
- Цедра апельсина – 1 ч.л.
- Сіль, кориця, мелений імбир
Крем
- Сметана – 150 г
- Цукрова пудра – 70 г
- Ваніль
Джем
- Лимон – 2 шт.
- Цукор – 300 г
- Сіль
Спосіб приготування
- У велику миску вбити 4 яйця і змішати з цукром.
- Очищену моркву натерти на дрібній тертці і додати до яєчної суміші. За допомогою ножа трохи подрібнити горіхи, зняти цедру з апельсина, подрібнити і відправити все в миску.
- Борошно змішати з розпушувачем і додати в тісто, також всипати ваніль, корицю, сіль, сушений імбир і олію. Замісити тісто.
- Перелити тісто у форму для запікання і відправити в духовку на 35-40 хвилин за температури 170 градусів.
- Поки печеться пиріг, можна приготувати кілька чудових доповнень до нього.
- Для крему треба змішати сметану із цукровою пудрою. Для лимонного джему – порізати лимони часточками, помістити їх у сотейник на середньому вогні, засипати цукром і перемішати.
- Коли лимони випустять сік, а суміш сильно закипить, зняти з вогню на 5 хвилин, а потім знову довести до кипіння – все готово.
- Дістати пиріг з духовки, дати охолонути. Залити сметанним кремом і джемом.
Тут знайдете десерти та їхні рецепти, які ми любимо з дитинства.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше