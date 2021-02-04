Як приготувати традиційний морквяний пиріг: рецепт Григорія Германа

Його важко назвати дієтичним, але це смачно неймовірно

Кулінар і ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман – поділився рецептом морквяного пирога. І хоча його важко назвати дієтичним, а от нереально смачним – стовідсотково. Це один з найпопулярніших американських десертів і він вїодить до списку всесвітньо відомої випічки. Рецепт дуже простий, складається з трьох дій: змішати, залити, запекти.

Морквяний пиріг з лимонним джемом від Григорія Германа

Фото: instagram.com/kukhnyasovkusom/

Тісто

Борошно – 350 г

Морква – 4 шт.

Олія – 230 мл

Цукор – 200 г

Волоські горіхи – 180 г

Яйця – 4 шт.

Розпушувач – 2 ч.л.

Цедра апельсина – 1 ч.л.

Сіль, кориця, мелений імбир

Крем

Сметана – 150 г

Цукрова пудра – 70 г

Ваніль

Джем

Лимон – 2 шт.

Цукор – 300 г

Сіль

Спосіб приготування

У велику миску вбити 4 яйця і змішати з цукром. Очищену моркву натерти на дрібній тертці і додати до яєчної суміші. За допомогою ножа трохи подрібнити горіхи, зняти цедру з апельсина, подрібнити і відправити все в миску. Борошно змішати з розпушувачем і додати в тісто, також всипати ваніль, корицю, сіль, сушений імбир і олію. Замісити тісто. Перелити тісто у форму для запікання і відправити в духовку на 35-40 хвилин за температури 170 градусів. Поки печеться пиріг, можна приготувати кілька чудових доповнень до нього. Для крему треба змішати сметану із цукровою пудрою. Для лимонного джему – порізати лимони часточками, помістити їх у сотейник на середньому вогні, засипати цукром і перемішати. Коли лимони випустять сік, а суміш сильно закипить, зняти з вогню на 5 хвилин, а потім знову довести до кипіння – все готово. Дістати пиріг з духовки, дати охолонути. Залити сметанним кремом і джемом.

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