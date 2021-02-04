Как приготовить традиционный морковный пирог: рецепт Григория Германа

Его сложно назвать диетическим, но это вкусно невероятно

Кулинар и ведущий программы "Ранок з Україною" – Григорий Герман – поделился рецептом морковного пирога. И хотя его сложно назвать диетическим, а вот нереально вкусным – стопроцентно. Это один из самых популярных американских десертов и он входит в список всемирно известной выпечки. Рецепт очень простой, состоит из трех действий: смешать, залить, запечь.

Морковный пирог с лимонным джемом от Григория Германа

Фото: instagram.com/kukhnyasovkusom/

Тесто

Мука – 350 г

Морковь – 4 шт.

Растительное масло – 230 мл

Сахар – 200 г

Грецкие орехи – 180 г

Яйца – 4 шт.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Цедра апельсина – 1 ч.л.

Соль, корица, молотый имбирь

Крем

Сметана – 150 г

Сахарная пудра – 70 г

Ваниль

Джем

Лимон – 2 шт.

Сахар – 300 г

Соль

Способ приготовления

В большую миску вбить 4 яйца и смешать с сахаром. Очищенную морковь натереть на мелкой терке и добавить к яичной смеси. С помощью ножа немного измельчить орехи, снять цедру с апельсина, измельчить и отправить все в миску. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в тесто, также всыпать ваниль, корицу, соль, сушеный имбирь и растительное масло. Замесить тесто. Перелить тесто в форму для запекания и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 170 градусов. Пока печется пирог, можно приготовить несколько замечательных дополнений к нему. Для крема нужно смешать сметану с сахарной пудрой. Для лимонного джема – порезать лимоны дольками, поместить их в сотейник на среднем огне, засыпать сахаром и перемешать. Когда лимоны выпустят сок, а смесь сильно закипит, снять с огня на 5 минут, а затем снова довести до кипения – все готово. Достать пирог из духовки, дать остыть. Залить сметанным кремом и джемом.

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