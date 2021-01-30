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Круасани вихідного дня: 5 рецептів у домашніх умовах

Сьогодні, 09:00

Потіште себе смачною випічкою

Справжній круасан "живе" недовго – якщо він пролежить більше двох годин, то втратить свою легкість, свій особливий смак. Круасани завоювали міцне місце поряд з іншою улюбленою домашньою випічкою. У нас круасан набув нових рис – дедалі частіше їх можна зустріти із солодкими та солоними начинками. Дізнаємося, де вперше почали випікати хрусткі півмісяці, й ознайомимося з рецептами круасанів із шоколадом, зі згущеним молоком, з бездріжджового тіста та інших.

Не зовсім французькі, а скоріше австрійські

Чому, адже французька випічка у нас насамперед асоціюється з круасанами? І так, і ні. Першими їх стали випікати австрійці. Ці ніжні півмісяці до Франції привезла Марія-Антуанетта, коли стала дружиною Людовика XVI. А от саме у Франції круасани вкоренилися і поширилися по всьому світу.

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Круасани із шоколадом

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 листи листкового тіста
  • 240 г тертого шоколаду
  • 1 яйце
  • 50 г цукрової пудри
  • Борошно – для розкатування

Спосіб приготування

  1. Розморожене тісто розкатати на присипаній борошном поверхні завтовшки 5 мм.
  2. Розрізати на трикутники. Покласти шоколадну крихту або шматочки шоколаду, потім згорнути круасани в трубочку.
  3. Зверху змастити збитим яйцем.
  4. Духовку розігріти до 220 °С. Випікати круасани 20 хвилин до золотистого кольору.
  5. Дати охолонути п'ять хвилин, потім посипати цукровою пудрою і подавати теплими.

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Круасани із шоколадною пастою

Фото: instagram.com/kukhnyasovkusom/

Інгредієнти

  • Листкове дріжджове тісто
  • Шоколадна паста
  • 1 яйце
  • 20 мл води


Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити в холодильнику, перед готуванням розгорнути, посипати борошном.
  2. Акуратно розкачати, розрізати на трикутники, викласти начинку і загорнути.
  3. Збити яйце і додати 20 мл води, змастити круасани.
  4. Духовку розігріти до 200 градусів, через 10 хвилин знизити температуру до 165 градусів.
  5. Випікати до готовності.

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Круасани з листкового бездріжджового тіста

Фото: instagram.com/_mnogo.mama_/

Інгредієнти

  • 500 г тісто листкове бездріжджове
  • 1 шт. жовток
  • 1 ст. л. цукор


Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, розкачати. Поверхню присипати борошном. Нарізати тісто на довгі трикутники.
  2. Згорнути трикутники до меншого краю, ніби намотуючи тісто.
  3. Деко або форму для запікання застелити пергаментом. Викласти круасани.
  4. Збити жовток з цукром (до однорідності). Змастити круасани.
  5. Випікати до золотистої скоринки при 180 градусах.

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Круасани з листкового тіста

Фото: instagram.com/nikasweets_msc/

Інгредієнти

  • 350 г борошна
  • 150 мл теплої води
  • 15 г сухих дріжджів
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ст. л. розтопленого масла кімнатної температури
  • Дрібка солі
  • 1 яйце (30 г)
  • 140 г – масло для тіста

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти, крім води, у великій мисці. Додати води і замісити тісто упродовж 5-7 хвилин.
  2. Прибрати в тепле місце на 1,5-2 години.
  3. З масла для тіста сформувати прямокутник. Прибрати в морозилку на 15 хвилин.
  4. Розкачати тісто, в центр покласти масло і ще раз розкачати. Потім прибрати в холодильник на 15 хвилин. Треба повторити цю процедуру кілька разів.
  5. Розкачати тісто й нарізати на трикутники. Скрутити круасани.
  6. Залишити за кімнатної температури на 2 години.
  7. Змастити сумішшю з яйця і молока. Випікати при 170 градусах 15-20 хвилин.

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Круасани зі згущеним молоком

Фото: instagram.com/v.i.k.o.s.k/

Інгредієнти

  • 1 лист листкового тіста
  • Згущене молоко за смаком
  • 1 шт. яйце
  • Кунжут або горіхи за смаком


Спосіб приготування

  1. Тісто нарізати на трикутники, покласти начинку. Багато не треба, щоб не витікала. Скрутити круасани.
  2. Викласти на деко, застелене пергаментом, обмазати яйцем, посипати кунжутом і випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 25 хвилин до золотистого кольору.

Тут зібрані рецепти 3 всесвітньо відомих пирогів.

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