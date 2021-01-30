Круасани вихідного дня: 5 рецептів у домашніх умовах
Потіште себе смачною випічкою
Справжній круасан "живе" недовго – якщо він пролежить більше двох годин, то втратить свою легкість, свій особливий смак. Круасани завоювали міцне місце поряд з іншою улюбленою домашньою випічкою. У нас круасан набув нових рис – дедалі частіше їх можна зустріти із солодкими та солоними начинками. Дізнаємося, де вперше почали випікати хрусткі півмісяці, й ознайомимося з рецептами круасанів із шоколадом, зі згущеним молоком, з бездріжджового тіста та інших.
Не зовсім французькі, а скоріше австрійські
Чому, адже французька випічка у нас насамперед асоціюється з круасанами? І так, і ні. Першими їх стали випікати австрійці. Ці ніжні півмісяці до Франції привезла Марія-Антуанетта, коли стала дружиною Людовика XVI. А от саме у Франції круасани вкоренилися і поширилися по всьому світу.
Круасани із шоколадом
Інгредієнти
- 2 листи листкового тіста
- 240 г тертого шоколаду
- 1 яйце
- 50 г цукрової пудри
- Борошно – для розкатування
Спосіб приготування
- Розморожене тісто розкатати на присипаній борошном поверхні завтовшки 5 мм.
- Розрізати на трикутники. Покласти шоколадну крихту або шматочки шоколаду, потім згорнути круасани в трубочку.
- Зверху змастити збитим яйцем.
- Духовку розігріти до 220 °С. Випікати круасани 20 хвилин до золотистого кольору.
- Дати охолонути п'ять хвилин, потім посипати цукровою пудрою і подавати теплими.
Круасани із шоколадною пастою
Інгредієнти
- Листкове дріжджове тісто
- Шоколадна паста
- 1 яйце
- 20 мл води
Спосіб приготування
- Тісто розморозити в холодильнику, перед готуванням розгорнути, посипати борошном.
- Акуратно розкачати, розрізати на трикутники, викласти начинку і загорнути.
- Збити яйце і додати 20 мл води, змастити круасани.
- Духовку розігріти до 200 градусів, через 10 хвилин знизити температуру до 165 градусів.
- Випікати до готовності.
Круасани з листкового бездріжджового тіста
Інгредієнти
- 500 г тісто листкове бездріжджове
- 1 шт. жовток
- 1 ст. л. цукор
Спосіб приготування
- Тісто розморозити, розкачати. Поверхню присипати борошном. Нарізати тісто на довгі трикутники.
- Згорнути трикутники до меншого краю, ніби намотуючи тісто.
- Деко або форму для запікання застелити пергаментом. Викласти круасани.
- Збити жовток з цукром (до однорідності). Змастити круасани.
- Випікати до золотистої скоринки при 180 градусах.
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Круасани з листкового тіста
Інгредієнти
- 350 г борошна
- 150 мл теплої води
- 15 г сухих дріжджів
- 1 ст. л. меду
- 1 ст. л. розтопленого масла кімнатної температури
- Дрібка солі
- 1 яйце (30 г)
- 140 г – масло для тіста
Спосіб приготування
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- Змішати всі інгредієнти, крім води, у великій мисці. Додати води і замісити тісто упродовж 5-7 хвилин.
- Прибрати в тепле місце на 1,5-2 години.
- З масла для тіста сформувати прямокутник. Прибрати в морозилку на 15 хвилин.
- Розкачати тісто, в центр покласти масло і ще раз розкачати. Потім прибрати в холодильник на 15 хвилин. Треба повторити цю процедуру кілька разів.
- Розкачати тісто й нарізати на трикутники. Скрутити круасани.
- Залишити за кімнатної температури на 2 години.
- Змастити сумішшю з яйця і молока. Випікати при 170 градусах 15-20 хвилин.
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Круасани зі згущеним молоком
Інгредієнти
- 1 лист листкового тіста
- Згущене молоко за смаком
- 1 шт. яйце
- Кунжут або горіхи за смаком
Спосіб приготування
- Тісто нарізати на трикутники, покласти начинку. Багато не треба, щоб не витікала. Скрутити круасани.
- Викласти на деко, застелене пергаментом, обмазати яйцем, посипати кунжутом і випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 25 хвилин до золотистого кольору.
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