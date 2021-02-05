Їжа і цвіль: що можна їсти, а що треба терміново викинути

Врятувати вийде шинку і коренеплоди, попрощатися доведеться із сиром і горіхами

Існує безліч лайфхаків, як правильно зберігати продукти. Наприклад, як продовжити життя купленим бананам і як правильно зберігати імбир. А якщо на їжі з'явилася цвіль? Ми зрізаємо чи прибираємо ложкою уражену ділянку і використовуємо ці продукти за призначенням. Іноді це безпечно. Але найчастіше, ми викидаємо зіпсовані продукти в відро. І часто даремно. Усе пояснюється просто: існує низка продуктів, які можна їсти, навіть якщо на них з'явилася цвіль.

Спочатку кілька лайфхаків:

Ще в магазині або на ринку уважно вивчайте продукт. Крім терміну придатності, звертайте увагу на зовнішній вигляд овочів, фруктів, коренеплодів. Вони не мають бути м'якими, з пошкодженнями на поверхні

Куплені овочі мають бути сухими, інші продукти – запакованими. Адже волога сприяє зростанню цвілі.

Що можна їсти, коли з'явилася цвіль

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Деякі види твердих сирів – горгонзола, пармезан, стилтон. Цвіль для цих сирів – нормально, з її допомогою вони виробляються. Коли ви побачили на сирі білу скоринку, то її можна обрізати 2 см завглибшки. Важливо, щоб ніж не торкався цвілі.

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Салямі, шинка

Часто буває так, що на шинці та на твердій салямі з'являється білий наліт, навіть якщо вони правильно зберігаються в холодильнику. Це теж виробничий процес. Салямі та шинку покривають дріжджами, щоб захистити м'ясо від бактерій. Рекомендується витерти цвіль серветкою або змити водою і протерти насухо – і їсти.

Тверді продукти та овочі

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Капуста, картопля, болгарський перець, морква, ріпа, груші, яблука – вони стійкі до швидкого пошкодження цвіллю. Коли ви бачите, що на цих продуктах цвіль з'явилася, змийте її та обріжте ножем. Звісно, якщо ви бачите, що сильно пошкоджена середина того ж яблука або перцю, то краще не ризикувати і викинути.

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Що треба викинути, коли з'явилася цвіль

Фото: Pixabay

Сир, вершковий сир, куплений у магазині нарізаний сир, деякі види м'яких сирів (камамбер, брі) – найчастіше цвілі, яка на них утворилася, не видно. До того ж ці продукти псуються дуже швидко. Тому не варто пояснювати: навіть якщо ви побачили ділянку з цвіллю у пачці сиру, ви маєте знати, що сир уражений нею весь.

Хліб, випічка (куплена і домашня)

Ці продукти псуються доволі швидко. Причина – пориста структура, тому цвіль легко потрапляє всередину. Якщо ви побачили пухнасті плями на хлібі та випічці, їх треба викинути. Якщо хліб, то всю буханку, якщо ваша випічка (наприклад, кекси) лежали разом, на жаль, вони теж мають бути у відрі.

Варення, джеми

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Що ми робимо з цвіллю на варенні зазвичай? Беремо ложку та прибираємо її. Тепер знатимете, що цвіль, яка росте у вареннях і джемах, виробляє отруйні мітотоксини. Вони швидко "захоплюють" територію, а прибрати їх неможливо.

Горіхи

Мигдаль, фісташки та інші горіхи теж можуть пліснявіти. Правда, в солоних і смажених горіхах з меншою ймовірністю розвинеться цвіль. Але з іншого боку, в таких горіхах чимало консервантів. Отже, в свіжому арахісі, фісташках, волоських горіхах, мигдалі та фундуку можуть з'явиться мітотоксіни. Не треба купувати горіхи про запас, вони справді швидко псуються.

За матеріалами Мashed.com.

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