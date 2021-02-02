Що краде наш сон: 5 причин, які має знати кожен

От деякі з них – гостра їжа і міцний чай на ніч

Немає міцного здорового сну – не буде ні настрою вранці, ні бадьорості, ні бажання щось робити. Тому важливо не тільки знати, що не можна їсти на ніч, а й дотримуватись певних правил перед тим, як лягати в ліжко. Виконувати ці рекомендації не важко, головне – добре їх запам'ятати.

Правило №1. Відмовтеся від гострої їжі за 3 години до сну

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Прийом їжі може підвищити температуру вашого тіла. Адже ви витрачаєте енергію на їжу, хоча й мінімально. Нормальній людині може знадобитися 3 години, щоб перетравити всю свою їжу. Отже, плануйте прийоми їжі обов'язково, і те, що ви їстимете, має бути легким і корисним. Гостра їжа, до того ж, спричиняє печію, а це точно не дасть вам спокійно спати.

Правило №2. Не пийте післяобідньої кави

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Намагайтеся уникати вживання кофеїну після обіду. Кофеїн – це протидія хімічній речовині під назвою аденозин. Аденозин – побічний продукт роботи мозку. Коли він накопичується в доволі великій кількості, ми починаємо відчувати втому. З великою кількістю кави ми втоми просто не відчуємо, заснемо пізно й не міцно.

Правило №3. Не їжте шоколад на ніч, будь-який

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Хоч і невелика кількість кофеїну, але в шоколаді він теж присутній за рахунок какао. Спробуйте відмовитися від шоколаду ввечері і якщо відчуєте, що так ви міцніше спите, то не їжте його на ніч.

Правило №4. Не пийте міцний чай, ромашковий можна

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Не так багато конкретних продуктів, які допоможуть вам заснути, але деякі продукти можуть допомогти більше, ніж інші. Наприклад, ромашковий чай має заспокійливий ефект. Він трохи розслабить вас і, як наслідок, допоможе заснути.

Правило № 5. Відмовтеся від алкоголю

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Алкоголь змусить вас заснути, але він може порушити ваш сон вночі, тому його не рекомендується використовувати в якості снодійного. Немає жодних конкретних рекомендацій стосовно кількості алкоголю, яку можна вживати, не впливаючи на якість сну, адже кожна людина індивідуальна. Якщо ви зрозумієте, що постійно прокидаєтеся посеред ночі, можливо, варто спробувати відмовитися від свого нічного келиха вина.

За матеріалами Еatthis.com.

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