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8 найкорисніших фруктів зими

Сьогодні, 19:01

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У кожного сезону є свій особливий набір фруктів і овочів, тому цим варто скористатися і "поставляти" в свій організм вітаміни. У матеріалі зібрані корисні зимові фрукти, які необхідно включити в раціон. Допомагала обирати нутриціологиня Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

"Попри користь, що мають зимові фрукти, ними не варто захоплюватися, адже там багато фруктози, а вона підвищує інсуліновий індекс і не сприяє схудненню. Фрукти не варто їсти одразу після їжі, бо це може спричинити газоутворення, і вони в принципі не засвояться нормально", – каже Яна Легеза.

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Яблука (Україна)

Яблука голден
Яблука голден
Фото: Pixabay

Взимку, звісно, краще вибирати зимові сорти яблук. Це симиренко, лігол, фуджі, голден. Вони зберігають свої властивості до пізньої весни. А саме: в яблуках вистачає пектину та клітковини, вони нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Мінерали і вітаміни, що містяться в яблуках, прекрасно підтримують імунітет.

Груші (Україна)

Фото: Pixabay

Це прекрасне джерело дієтичних рослинних волокон, вітаміну С, К, органічних кислот, мікроелементів – міді, магнію, заліза, цинку, марганцю, фосфору і йоду. У грушах міститься велика кількість фолієвої кислоти. Ця кислота підтримує роботу судин і серця, добре впливає на нервову систему.

Гранат (Азербайджан)

Фото: Depositphotos

Фрукт багатий на вітаміни Р, С, А, вітаміни групи В. А ще на танін та органічні солі. Плід ефективно підвищує рівень гемоглобіну, нормалізує кров'яний тиск, покращує еластичність судин. З гранатами, а саме з 100 мл соку, отримаємо 36% добової норми вітаміну K, 30% вітаміну C, 16% фолієвої кислоти.

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Хурма (шарон Грузія, корольок Азербайджан)

Фото: Depositphotos

Хурма – джерело провітаміну А (бета-каротину), вітаміну С. Вона також містить значну кількість вітаміну B6, вітаміну E, вітаміну K, міді, марганцю і калію. Фрукт знижує ризик серцево-судинних захворювань і запалення, підтримує зір. Завдяки вмісту флавоноїдних антиоксидантів хурма покращує роботу серця, знижує артеріальний тиск.

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Мандарини (Туреччина)

Фото: freepik.com

Мають потужну протизапальну дію, допомагають засвоювати залізо з їжі. Знижують рівень холестерину і покращують травлення, полегшують роботу кишечника. Вітамін B12, який є в мандаринах, зменшує випадіння волосся. Корисна не тільки м'якоть, а й шкірка, в ній міститься багато антиоксидантів. Допомагає бронхам і легеням швидше позбутися мокротиння.

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Фейхоа (Азербайджан)

Фото: Depositphotos

За вмістом йоду ця ягода цілком може конкурувати з морепродуктами, тому вона така цінна для профілактики захворювань щитовидної залози та йододефіциту. Насамперед у нас, де свіжі морепродукти не доступні. Вітаміну С у фейхоа міститься 20-22 мг на 100 грамів. Фейхоа також багата на фолієву кислоту, яка дуже важлива для кровотворення та запобігання анемії.

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Ківі (Греція)

Фото: freepik.com

Цей маленький фрукт багатий на калій, бета-каротин і фосфор та інші корисні мінерали й вітаміни. Ківі добре підтримує імунітет і запобігає хронічним захворюванням, що дуже актуально в зимовий період. Адже в двох ківі більше вітаміну С, ніж в апельсині середнього розміру. Крім того, фрукт сприяє хорошому травленню завдяки клітковині. Підтримує серцево-судинну систему завдяки високому вмісту калію. Допомагає схудненню. Ківі низькокалорійний, але клітковини в ньому предостатньо, тому з'ївши його ви непогано насититеся.

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Банани (Еквадор)

Фото: freepik.com

Завдяки вмісту калію і магнію банани позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, живлять і насичують киснем клітини мозку, приводять у норму водно-сольовий баланс. А вітаміни групи В і триптофан допомагають подолати нервове напруження, зняти стрес.

А тут дізнаєтеся, як правильно зберігати банани, щоб вони довше залишалися свіжими.

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