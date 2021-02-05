Що купувати на ринку в лютому

Особливу увагу звертаємо на коренеплоди

Якщо ви думали, що лютий – це "найбідніший" місяць у плані закупівлі сезонних продуктів, то це зовсім не так. Наприклад, у лютому дуже корисні сезонні фрукти. А ще на особливу увагу заслуговують коренеплоди, які, по-перше, вирощуються у нас, а по-друге, дуже необхідні нашому організму. Разом з дієтологом Альоною Черніковою ми розібралися, що треба купувати в лютому, де це робити і яку користь принесуть лютневі фрукти/овочі.

Фото: Альона Чернікова, дієтолог

Де купувати – на ринку або в магазині?

Насправді неважливо де. Якість продуктів залежить не від погодних умов певної пори року на ринку або кліматичних умов у магазині. У великих торгових мережах за правилами зберігання стежать. У них великі обсяги і в їх інтересах зберегти якість продуктів як можна довше і більше.

Єдиний виняток – переїзні ярмарки. Більшість реалізаторів зберігають товар у машині і взимку, і влітку.

На вигляд продукт ніби непоганий, а приносиш додому – або переспів, або перемерз, від цього менше смаку і корисних властивостей.

Корисні овочі лютого

Фото: freepik.com

Капуста (брюссельська, білокачанна, червонокачанна)

Усі види капусти підтримують роботу печінки за рахунок мікроелементів і клітковини, що містяться в капусті.

Коренеплоди (картопля, морква, буряк)

Коренеплоди (картопля, буряк, морква, ріпа) багаті клітковиною, мінералами, вітамінами А і С, антиоксидантами.

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Лук-порей, цибуля ріпчаста



Лук-порей корисний при порушеннях травлення, підвищеному тиску, захворюваннях очей, артриті та подагрі. Цей продукт практично не має протипоказань, але вживати цибулю-порей у сирому вигляді не рекомендується людям, у яких є захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки.

Пастернак

Корінь пастернаку багатий вуглеводами і клітковиною, що легко засвоюються. Пастернак особливо багатий калієм, фосфором і кремнієм, вітамінами С і В, залізом, цинком і марганцем. Прекрасно покращує імунітет і здатність організму протистояти вірусам і бактеріям.

Редька

Вона має корисні органічні кислоти, мінеральні солі, вітаміни, ферменти, що сприяють правильному обміну речовин, а також фітонциди і ефірні олії, що додають їй гострий смак.

Ріпа

До хімічного складу ріпи входять вітаміни, вуглеводи, мікроелементи, а також особливий рідкісний елемент – глюкорафанін – рослинний "попередник" сульфорафана, що має сильні протираковими та антидіабетичні властивості.

Топінамбур

Як природний пребиотик допомагає зростанню корисної мікрофлори та поліпшенню процесів травлення.

Турнепс

Корисною для людини також є клітковина та комплекс вітамінів групи В, а також вітаміни А, Е, К та інші, що містить турнепс.

Селера

Містить вітаміни А, B1, B2, B9, C, E, PP, а також залізо, калій, фосфор і кальцій. Позитивно впливає на серцево-судинну, травну і нервову системи. Покращує обмін речовин, збуджує апетит. Сприяє виведенню з організму сечової кислоти, покращує водно-сольовий обмін. Вважається, корисні речовини, що містяться в селері уповільнюють старіння організму.

Цикорій



Найбільше корисних речовин міститься саме в корені цикорію. Це інулін – природний замінник цукру і крохмалю. Вітамінно-мінеральний комплекс цикорію має вітаміни А, Е, В1, В2, В3, С, РР, крім того, екстракт кореня багатий на кальцій, калій і магній. Відповідно, чашка напою з цикорію буде корисна всім тим, хто прагне підтримати не тільки здоров'я, а й красу – велика частина цих речовин відповідає за тонус шкіри та швидкість відновлення колагенових волокон.

Корисні фрукти лютого

Фото: Pixabay

Авокадо

Авокадо – джерело омега-3 жирних кислот.

Ананас

У цьому фрукті міститься вітамін В1, який відповідає за обмін вуглеводів. Тому допомагає швидше втрачати зайву вагу.

Апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон

Крім підвищення імунітету і вітаміну С, цитрусові полегшать нестачу вітамінів.

Банан

Завдяки вмісту калію і магнію банани позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, живлять і насичують киснем клітини мозку, приводять у норму водно-сольовий баланс.

Гранат

З гранатами, а саме зі 100 мл соку, отримаємо 36% добової норми вітаміну K, 30% вітаміну C, 16% фолієвої кислоти.

Груша, яблуко

Груші і яблука є хорошим джерелом дієтичних рослинних волокон, вітаміну С і К, органічних кислот, мікроелементів – міді, магнію, заліза, цинку, марганцю, фосфору і йоду.

Ківі

У ківі входять вітаміни A (бетакаротін і інші каротиноїди), групи B (також фолієва кислота), вітамін C (добова норма), D, E, K, а також органічні фруктові кислоти, клітковина, рослинний білок – фермент актінідін , моно- і дисахариди, пектини. Ківі також багатий мінералами: калієм, магнієм, селеном, цинком, натрієм, кальцієм, залізом, фосфором, марганцем.



Однак він не рекомендується людям, схильним до алергії. А також тим, у кого є порушення або захворювання шлунково-кишкового тракту. Наприклад, гастрит у стадії загострення, виразки, діарея тощо.

Тут читайте про клітковину, корисну для організму, і про продукти, в яких вона міститься.

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