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Імбир: як зберігати вдома і чи можна його дітям

Сьогодні, 12:15

Свіжий імбир корисніший, а перед тим, як давати його дітям, консультуйтеся з лікарем

Імбир – один з найвідоміших суперфудів у світі. Ця східна пряність сповнена корисними мікроелементами і вітамінами. Імбир став незамінним помічником у боротьбі з вірусними захворюваннями, він прекрасно підтримує імунітет. А користь імбиру для організму давно доведена. А от як правильно, в яких дозах і з якими продуктами поєднувати, вводити імбир у раціон дитини і як правильно зберігати імбир удома – розповіла консультантка з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар.

Фото: Віра Паламар, дієтологиня, нутриціологиня

"Імбир – одна з найстаріших рослин, відомих людині. У нього сильний смак і запах, тому багато батьків не впевнені, чи потрібно його давати дітям. Що ж, імбир безпечний навіть для немовлят. Ви можете додати його в їжу вашого малюка, щоб отримати користь. Ідеальний час для того, щоби почати додавати імбир у їжу вашої дитини, – це після того, як вона перейшла на тверду їжу. Проте ви маєте проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати імбир у раціон вашої дитини", – каже Віра Паламар.

У яких випадках імбир рекомендується дітям

Фото: Instagram_gastrodeni

Засіб від болю в животі

При здутті, коліках, диспепсії змішати чверть чайної ложки імбирного соку з питною водою або додати в їжу.

Допомагає підвищити апетит

Просто запропонуйте дитині з'їсти невеликий шматочок свіжого імбиру перед їжею, це допоможе повернути апетит. Це важливо, насамперед якщо у вашої дитини знижений апетит і вага нижче норми.

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Ефективний засіб від нудоти і блювоти

Імбир допомагає впоратися з нудотою, спричиненою заколисуванням, морською хворобою або нудотою після операції. Просто дайте дитині з'їсти невеликий шматочок імбиру, коли вона відчує нудоту.

Для профілактики респіраторних вірусних інфекцій

Давати у вигляді чаїв. Одна столова ложка тертого імбиру на 250 г води.

А ще регулярне вживання імбиру допомагає відновити здоров'я шкіри, зменшити запалення.

Запобіжні заходи при призначенні імбиру маленьким дітям

  • Уникайте вживання занадто великої кількості імбиру, бо імбир гострий на смак.
  • Уникайте додавання меду в імбирний сік, тим паче коли ви даєте його немовлятам. Однак ви можете давати його малюкам старше одного року.
  • Хоча імбир допомагає уникнути алергію, але коли ви почнете додавати імбир в їжу дитини, зверніть увагу на ознаки алергії. Не можна повністю заперечувати алергію на імбир.

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Як правильно зберігати імбир

Фото: Siala, Рixabay.com

Якщо імбир свіжий

Звертайте увагу на корінь. Він має бути твердим, без пошкоджень. Коріння середньої товщини – найсвіжіші. Імбир зберігайте в холодильнику, не очищеним, у харчовому пакеті із затискачем або в паперовому пакеті. Так він може зберігатися більше 3 тижнів.

Якщо імбир мелений

Зберігати його треба в герметичній тарі, намагатися без зайвої потреби тару не відкривати. Так імбир збереже свої властивості до пів року.

Як заморозити імбир

Для цього вам знадобиться герметичний морозильний мішок або контейнер. Зберігатися таким чином імбир може до пів року. Але свої властивості заморожений імбир втрачає.

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