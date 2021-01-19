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Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

Сьогодні, 11:54

Більше овочевих супів і зелені, забудьте про копчене та алкоголь

Свята гідно минули, враження і спогади залишилися, як і реальне навантаження на наш організм. Йдеться про велику кількість хоч і смачної, але не завжди корисної їжі, про алкоголь і солодощі. Час починати "розвантажуватися" за допомогою детокс-супів і детокс-напоїв, а ще особливу увагу звернути на те, що допоможе відновленню печінки. Разом з дієтологом Альоною Черніковою склали меню корисних продуктів для печінки, також вкажемо, від яких продуктів треба відмовитися.

Фото: Альона Чернікова, дієтолог

"Після свят організм сам підказує нам, що пора відпочити від шкідливої їжі, переключитися на легшу та здоровішу їжу. Їсти треба 5 разів на день, а їжу готувати на парі, варити і подрібнювати. Якщо є така необхідність, то можна пропити вітаміни А, С, В1, В12, В9, РР, К. Звісно, після прийому у лікаря", – каже Альона Чернікова.

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Що допоможе нашій печінці

Фото: Pixabay

Молочні супи, кефір, кисле молоко

Молочні продукти ніби "вбирають" токсини (зокрема речовини, що потрапляють в організм із забрудненим повітрям) і виводять їх.

Супи на овочевому бульйоні з крупами, каші цільнозернові, хліб чорний

Для поліпшення засвоєння поживних речовин і механічного зменшення впливу на слизову.

Відварене нежирне м'ясо, відварна риба нежирних сортів

Забезпечує достатню кількість необхідного білка.

Не кислі ягоди, зелень

Якісна клітковина, допомагає роботі кишечника.

Сірі коренеплоди (морква, буряк)

Посилюють перистальтику кишечника.

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Що треба обмежити, щоб допомогти нашій печінці і не перевантажувати організм

Фото: Depositphotos

  • Сир до 200 г на день
  • Мед і цукор до 70 г на день
  • Рослинна олія до 20-30 г на день
  • Яйце 1 на день
  • Сіль до 10 г на день

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Що треба виключити зовсім, щоб допомогти печінки

Фото: Depositphotos

  • Алкоголь
  • Субпродукти птиці
  • Бобові
  • Гриби
  • Жирне м'ясо і рибу
  • Гостре, копчене
  • Консерви
  • Газовані напої
  • Шоколад
  • Кондитерські креми

А тут читайте про продукти, які не можна їсти на ніч.

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