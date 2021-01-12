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Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні

Сьогодні, 09:59

Ви переконаєтеся, що без буряка, моркви, часнику і ріпи наш організм обходитися не може

Під час нескінченних застіль не варто забувати, що наш організм потребує серйозного детоксу, тобто очищення від усього, що ми наїли під час новорічних свят. І чому б не звернути увагу на коренеплоди? Це тільки на перший погляд морква, буряк, ріпа, часник та інші – скромні овочі. Насправді, в них зберігається безліч корисного, без чого наш організм не може нормально функціонувати. Разом з нутриціологинею, консультанткою з питань дієтології та управління здоров'ям Вірою Паламар, поговоримо про це докладніше.

Фото: Віра Паламар, дієтологиня, нутриціологиня

"Коренеплоди – це не просто смачно, вони так само є частиною повноцінного харчування. Існує безліч поживних і смачних коренеплодів, кожен з яких має унікальну користь для здоров'я: від зниження окисного стресу до запобігання хронічним захворюванням. Для досягнення найкращих результатів комбінуйте різні види коренеплодів, кожен з яких багатий на поживні речовини, і це допоможе оптимізувати раціон і поліпшити здоров'я", – каже Віра Паламар.

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Найкорисніші та найдоступніші коренеплоди

Фото: Unsplash.com/Sharon Pittaway
Фото: Unsplash.com/Sharon Pittaway

Буряк
Один з найпоживніших коренеплодів. Містить велику кількість клітковини, фолієвої кислоти і марганцю. Також він багатий на корисні нітрати, які є рослинними сполуками, що допомагають розширювати кровоносні судини, тим самим потенційно знизити підвищений кров'яний тиск і поліпшити здоров'я серця.

Морква
У моркві міститься велика кількість вітамінів А і К, а також важливого антиоксиданту бета-каротину. Морква може сприяти зниженню рівня холестерину, а також бути хорошим засобом у профілактиці певних типів раку, зокрема раку грудей, простати і шлунка. Це прекрасний помічник у профілактиці втрати зору і підтримці здоров'я шкіри. Причому при термічній обробці рівень біодоступності бета-каротину підвищується.

Однак, якщо ви страждаєте на надмірну масу тіла, то контролюйте кількість приготовленої моркви, оскільки калорійність готового продукту підвищується в кілька разів! Радимо комбінувати в своєму раціоні свіжу та приготовлену моркву.

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Цибуля
Популярний коренеплід, що є основним інгредієнтом в багатьох кухнях, який містить велику кількість клітковини, вітаміну С і антиоксидантів. Вживання 100 грамів сирої цибулі на день значно знижує рівень цукру в крові у людей з діабетом. Так само відомо, що цибуля може володіти потужними протираковими властивостями, при цьому вчені пов'язують вище споживання цього коренеплоду з нижчим ризиком розвитку поширених типів раку.

Солодка картопля
Яскравий і смачний коренеплід, дуже поживний і корисний для здоров'я. Багатий на клітковину, вітамін С, марганецб, вітамін А і антиоксиданти, зокрема бета-каротин, хлорогенову кислоту й антоціани. Вживання солодкої картоплі людьми, які страждають на цукровий діабет, сприяє поліпшенню рівня цукру в крові. Завдяки вмісту вітаміну А цей коренеплід може покращувати імунітет, захищати від втрати зору і підтримувати здоров'я шкіри.

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Ріпа
Суперкоренеплід, у якого неймовірний перелік поживних речовин. Ріпа є прекрасним джерелом вітаміну С, клітковини, марганцю і калію. Додавання вітаміну С у ваш раціон може допомогти підвищити імунітет, зменшити симптоми респіраторних інфекцій.

Імбир
Рослина з Китаю, яка багата на антиоксиданти, в тому числі на унікальне поєднання – гінгерол. Імбир сприяє зменшенню болю і запалення, має імуностимулювальну дію, а також може бути ефективний при зменшенні нудоти і ранкового нездужання у вагітних.

Часник
Коренеплід, який містить велику кількість важливих поживних речовин, зокрема марганець, вітамін B6 і вітамін C. Крім того, він добре відомий своїми лікувальними властивостями, які приписуються сполуці – аліцину, що виділяється при подрібненні, жуванні або подрібненні зубчиків часнику. Аліцин може руйнувати бактерії та грибки. Його активність зберігається в крові та шлунковому соку.

Тут дізнаєтеся про ферментовані продукти, чому вони такі популярні і корисні для організму.

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