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Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить

Сегодня, 15:15

Спасти получится ветчину и корнеплоды, попрощаться придется с творогом и орехами

Существует множество лайфхаков, как правильно хранить продукты. Например, как продлить жизнь купленным бананам и как правильно хранить имбирь. А что, если на еде появилась плесень? Мы срезаем или убираем ложкой пораженный участок и используем эти продукты по назначению. Иногда это безопасно. Но зачастую, мы выбрасываем испорченные продукты в ведро. И зачастую поступаем опрометчиво. Все объясняется просто: существует ряд продуктов, которые можно есть, даже если на них появилась плесень.

Сначала несколько лайфхаков:

  • Еще в магазине или на рынке внимательно изучайте продукт. Кроме срока годности, обращайте внимание на внешний вид овощей, фруктов, корнеплодов. Они не должны быть мягкими, с повреждениями на поверхности
  • Купленные овощи должны быть сухими, другие продукты – запакованными. Так как влага способствует росту плесени.

Что можно есть, когда появилась плесень

Фото: instagram.com/marina_vinci_/

Некоторые виды твердых сыров – горгонзола, пармезан, стилтон. Плесень для этих сыров – нормально, с ее помощью они производятся. Когда вы обнаружили на сыре белую корочку, то ее можно обрезать на глубину 2 см. Важно, чтобы нож не соприкасался с плесенью.

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Салями, ветчина

Часто бывает так, что на ветчине и на твердой салями появляется белый налет, даже если они правильно хранятся в холодильнике. Это тоже производственный процесс. Салями и ветчину покрывают дрожжами, чтобы защитить мясо от бактерий. Рекомендуется вытереть плесень салфеткой или смыть водой и протереть на сухо – и есть.

Твердые продукты и овощи

Фото: freepik.com

Капуста, картофель, болгарский перец, морковь, репа, груши, яблоки – они стойки к быстрому повреждению плесенью. Когда вы видите, что на этих продуктах плесень появилась, смойте ее и обрежьте ножом. Конечно, если вы видите, что сильно повреждена середина того же яблока или перца, то лучше не рисковать и выбросить.

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Что нужно выбросить, когда появилась плесень

Фото: Pixabay

Творог, сливочный сыр, купленный в магазине нарезанный сыр, некоторые виды мягких сыров (камамбер, бри) – зачастую плесень, которая на них образовалась, не видна. К тому же эти продукты портятся очень быстро. Поэтому не стоит объяснять, что даже если вы увидели участок с плесенью в пачке творога, вы должны знать, что творог поражен ею весь.

Хлеб, выпечка (купленная и домашняя)

Эти продукты портятся достаточно быстро. Причина – пористая структура, поэтому плесень легко попадает внутрь. Если вы увидели пушистые пятна на хлебе и выпечке, их нужно выбросить. Если хлеб, то всю буханку, если ваша выпечка (к примеру, кексы) лежали вместе, к сожалению, они тоже должны быть в ведре.

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Варенье, джемы

Фото: Depositphotos

Как мы поступаем с плесенью на варенье обычно? Берем ложку и убираем ее. Теперь будете знать, что плесень, которая растет в вареньях и джемах, вырабатывает ядовитые митотоксины. Они быстро "захватывают" территорию, а убрать их невозможно.

Орехи

Миндаль, фисташки и другие орехи тоже могут плесневеть. Правда, в соленых и жареных орехах с меньшей вероятностью разовьются плесень. Но с другой стороны, в таких орехах много консервантов. Итак, в свежем арахисе, фисташках, грецком орехе, миндале и фундуке могут появится митотоксины. Не нужно покупать орехи впрок, они действительно быстро портятся.

По материалам Мashed.com.

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