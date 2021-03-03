Біскоті та кантучі: чому їх плутають і в чому все-таки різниця?

Біскоті – це, скоріше, засушений бісквіт, а кантучі випікають з горіхами (рецепти додаються)

Печиво біскоті і кантучі – найвідоміші в світі італійські десерти. Після тірамісу і пирога кростати, якими дуже пишаються в Італії. Усім відомо, що це печиво, за формою – витягнуте, заокруглене, завдовжки не більше 10 сантиметрів, за структурою – солодкі сухарі, будемо чесні. Але біскоті і кантучі полярно різні, вони придумані в різні періоди історії Італії, відрізняються за складом, а от їдять їх однаково. Розберемося з цієї випічкою і дізнаємося, як її можна приготувати в домашніх умовах.

Найдавніший сухар – солодкий біскоті

Чому найдавніший? Є версія, що "прабатьків" біскоті брали із собоюу тривалі походи давньоримські легіонери. Засушений солодкий хліб практично не псувався і надовго насичував. Власне, ці "сухарі" й поклали початок кантучі.

З чого випікають біскоті тепер?

З борошна, цукру і яєць. Склад, як і у бісквіта. Тільки випікають це печиво двічі. Вірніше, спочатку випікають з тіста рулет, потім цей рулет ріжеться на печива класичної видовженої форми й знову в духовку – там вони висушуються до стану сухаря.

Не найдавніший сухар, але з горіхами. Кантучі

Фото: instagram.com/savelyevaelena/

Про цей десерт заговорили в 19 столітті. Автор рецепта – Антоніо Маттей, кондитер з Тоскани. За основу був узятий біскоті, але в тісто Антоніо додав вершкове масло та мигдаль. Коли Маттей відкрив свою кондитерську, над нею височіла вивіска: Антоніо Маттей – виробник кантучі, біскоті та іншої випічки. Тому серед неіталійців і почалася плутанина. Тобто вони почали думати, що біскоті й кантучі – одне й те саме.

Як правильно їсти біскоті та кантучі?

Через свою текстуру (вкрай суху) гризти це печиво не дуже зручно. Тому італійці його не гризуть, а розмочують. Це може бути еспресо або келих мускатного вина. Це вино десертне, тому біскоті та кантучі, здебільшого, виступають і в ролі дижестиву.

Кантучі

Фото: instagram.com/chudo__cake/

Інгредієнти

Вершкове масло – 110 г

Яйця – 2 шт.

Цукор – 150 г

Борошно – 290 г

Розпушувач – 5 г

Горіхи, журавлина – 150 г



Спосіб приготування ⠀

Змішати яйця з цукром і маслом кімнатної температури, додати борошно з розпушувачем, замісити липке тісто. Швидко вмішати горіхи, журавлину і прибрати прямо в мисці в холодильник на 30 хвилин. Сформувати тоненькі джгути (зручніше вологими руками), викласти на пергамент на відстані (вони збільшаться в розмірі), поставити в холодильник на 30 хвилин. Духовку розігріти до 180 градусів, відправити печиво запікатися на 25 хвилин. Гарячими нарізати печиво і ще раз поставити запікатися до золотистої скоринки.

Біскоті

Фото: instagram.com/lisatutmanoglesby/

Інгредієнти

Пшеничне борошно – 400 г

Яйця – 3 шт.

Цукор – 100 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Сіль – дрібка

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем і сіллю, просіяти гіркою. Зробити невелике заглиблення. В окремій мисці збити цукор з яйцями в густу однорідну масу. Влити яєчну масу в поглиблення і замисити еластичне тісто. Воно злегка липнутиме до рук. Змочуючи руки водою, розділити тісто на три частини і розкачати батони завширшки приблизно 3 см. Викласти на деко з пергаментним папером на невеликій відстані одне від одного, поставити в духовку за 180 градусів на 20 хвилин. Дати батону охолонути і нарізати косими скибочками завтовшки близько 2 см. Викласти на деко і відправити в духовку за 180 градусів, ще на 10 хвилин.

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