Біскоті та кантучі: чому їх плутають і в чому все-таки різниця?
Біскоті – це, скоріше, засушений бісквіт, а кантучі випікають з горіхами (рецепти додаються)
Печиво біскоті і кантучі – найвідоміші в світі італійські десерти. Після тірамісу і пирога кростати, якими дуже пишаються в Італії. Усім відомо, що це печиво, за формою – витягнуте, заокруглене, завдовжки не більше 10 сантиметрів, за структурою – солодкі сухарі, будемо чесні. Але біскоті і кантучі полярно різні, вони придумані в різні періоди історії Італії, відрізняються за складом, а от їдять їх однаково. Розберемося з цієї випічкою і дізнаємося, як її можна приготувати в домашніх умовах.
Найдавніший сухар – солодкий біскоті
Чому найдавніший? Є версія, що "прабатьків" біскоті брали із собоюу тривалі походи давньоримські легіонери. Засушений солодкий хліб практично не псувався і надовго насичував. Власне, ці "сухарі" й поклали початок кантучі.
З чого випікають біскоті тепер?
З борошна, цукру і яєць. Склад, як і у бісквіта. Тільки випікають це печиво двічі. Вірніше, спочатку випікають з тіста рулет, потім цей рулет ріжеться на печива класичної видовженої форми й знову в духовку – там вони висушуються до стану сухаря.
Не найдавніший сухар, але з горіхами. Кантучі
Про цей десерт заговорили в 19 столітті. Автор рецепта – Антоніо Маттей, кондитер з Тоскани. За основу був узятий біскоті, але в тісто Антоніо додав вершкове масло та мигдаль. Коли Маттей відкрив свою кондитерську, над нею височіла вивіска: Антоніо Маттей – виробник кантучі, біскоті та іншої випічки. Тому серед неіталійців і почалася плутанина. Тобто вони почали думати, що біскоті й кантучі – одне й те саме.
Як правильно їсти біскоті та кантучі?
Через свою текстуру (вкрай суху) гризти це печиво не дуже зручно. Тому італійці його не гризуть, а розмочують. Це може бути еспресо або келих мускатного вина. Це вино десертне, тому біскоті та кантучі, здебільшого, виступають і в ролі дижестиву.
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Кантучі
Інгредієнти
- Вершкове масло – 110 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 150 г
- Борошно – 290 г
- Розпушувач – 5 г
- Горіхи, журавлина – 150 г
Спосіб приготування ⠀
- Змішати яйця з цукром і маслом кімнатної температури, додати борошно з розпушувачем, замісити липке тісто.
- Швидко вмішати горіхи, журавлину і прибрати прямо в мисці в холодильник на 30 хвилин.
- Сформувати тоненькі джгути (зручніше вологими руками), викласти на пергамент на відстані (вони збільшаться в розмірі), поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Духовку розігріти до 180 градусів, відправити печиво запікатися на 25 хвилин.
- Гарячими нарізати печиво і ще раз поставити запікатися до золотистої скоринки.
Біскоті
Інгредієнти
- Пшеничне борошно – 400 г
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 100 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сіль – дрібка
Спосіб приготування
- Змішати борошно з розпушувачем і сіллю, просіяти гіркою. Зробити невелике заглиблення.
- В окремій мисці збити цукор з яйцями в густу однорідну масу.
- Влити яєчну масу в поглиблення і замисити еластичне тісто. Воно злегка липнутиме до рук.
- Змочуючи руки водою, розділити тісто на три частини і розкачати батони завширшки приблизно 3 см.
- Викласти на деко з пергаментним папером на невеликій відстані одне від одного, поставити в духовку за 180 градусів на 20 хвилин.
- Дати батону охолонути і нарізати косими скибочками завтовшки близько 2 см.
- Викласти на деко і відправити в духовку за 180 градусів, ще на 10 хвилин.
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