Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

Перевіряйте термін придатності розпушувача і використовуйте правильну форму для випікання

Що може бути простіше, ніж спекти повітряно-ніжний бісквіт? Тим паче що з цим труднощів не повинно виникати: немає складної рецептури, як це буває з іншими всесвітньо відомими пирогами, немає хитромудрих пропорцій інгредієнтів, тісто легко піддається вимішуванню, а сам бісквіт випікається швидко. Але навіть у досвідчених господинь час від часу можуть виникати проблеми: бісквіт або не піднімається, або тріскається, або є занадто сухим. От 5 помилок, що призводять до несмачного бісквіта або коржа для торта.

Помилка №1. Ви часто відчиняєте дверцята духовки

Фото: instagram.com/elena.mrs

Те, що бісквіт не любить перепадів температури і потоків повітря під час свого випікання, добре відомо. Ще раз: навіть якщо ви можете спекти бісквіт із заплющеними очима, але все одно ризикуєте і навіть на кілька сантиметрів відчиняєте дверцята духовки, то бісквіт може "зреагувати". Відкривайте духовку тоді, як того вимагає рецептура приготування. Інакше ваш бісквіт не підніметься. Або підніметься, але "впаде" вже на столі.

Помилка №2. Неправильна кількість розпушувача

Іноді, в пориванні приготувати найповітряніший бісквіт, ми перегинаємо палицю і сипемо в тісто трохи більше розпушувача. У результаті бісквіт може тріснути і піднятися не рівномірно. Звертайте увагу і на термін придатності розпушувача.

Помилка №3. Ви дуже інтенсивно перемішуєте тісто

Намагайтеся не перемішувати тісто занадто сильно, просто легко збивайте до додавання останнього інгредієнта. При інтенсивному перемішуванні бісквіт може не піднятися, бути твердим і сухим.

Помилка №4. Мало розігріта духовка

Цієї помилки припускаються доволі часто. Дотримуйтесь температурних вимог, зазначених у рецепті. Дочекайтеся, коли духовка нагріється до потрібної температури і тільки тоді ставте бісквіт випікатися.

Помилка №5. Занадто велика форма

Якщо ваша форма для торта занадто велика, швидше за все, ваш торт не підніметься. Якщо ви покладете суміш у дуже маленьку форму для випічки, бісквіт може потріскатися. Заповнюйте форму для випічки на три чверті.

За матеріалами Еxpress.co.uk.

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