Фокача, чіабата і грісіні: розбираємося в італійському хлібі
Дізнаємося рецепти і про те, з чим їдять цей хліб
Італійський хліб. Сказати, що в цій країні до нього ставляться з повагою – не сказати нічого. Його видів там майже стільки ж, скільки і видів пасти. Хліб в Італії їдять завжди і не вибирають за користю, як часто буває у нас. Цікаво, що в кожному регіоні печуть виключно свій хліб. І їдять, відповідно, по-своєму. Нижче зібрані рецепти домашніх фокачі, чіабати і грісіні. Спробуйте і ви свіжоспечений італійський хліб.
Грісіні
П'ємонт. Північний Захід Італії. Саме тут народилися хрусткі хлібні палички – грісіні. Є навіть красива легенда: вперше грісіні були спечені в 19 столітті. Король Віктор Еммануїл ІІ попросив пекарів приготувати особливий хліб для його сина. Хлопчик страждав на харчові розлади. Кажуть, що недуга після грісіні зникла.
Як їдять грісіні в Італії?
Насамперед у якості закуски. Так само їх подають у багатьох кафе у нас. Іноді на грісіні намотують шинку, занурюючи в песто. Іноді, якщо хлібні палички не солоні – їх їдять разом з джемом або шоколадною пастою.
Інгредієнти
- 170 г борошна
- 120 мл кефіру
- 3 г сухих дріжджів
- 0,5 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 60 г твердого сиру
Спосіб приготування
- Змішати теплий кефір, дріжджі, цукор, сіль і прибрати в тепле місце на 15 хвилин.
- Просіяти борошно і додати до рідких компонентів. Вимішати і залишити на 40 хвилин у теплому місці.
- Натерти сир на дрібній тертці. Коли тісто підійде, додати сир.
- Готове тісто розділити на рівні частини, сформувати палички.
- Розігріти духовку до 200 градусів, випікати 15 хвилин.
Чіабата
Передмістя Венеції, північ Італії. Тут з'явився, ймовірно, найвідоміший італійський хліб. Відрізняється хрусткою скоринкою і величезними дірками в м'якушці. Цікаво, що "батьком" чіабати є Арнальдо Кавалларі. Колишній спортсмен, який потім став пекарем. Саме він, після знайомства з французьким кухарем – Раймондом Калвелем – дізнався, що в випічку потрібно додавати багато води, щоб хліб був повітряним. Так і народилася чіабата, в 70-і роки 20 століття.
Як їдять чіабату в Італії?
З усім. Із супами, овочевими салатами, сиром і вином.
Інгредієнти
- 370 мл води
- 450 г борошна
- 1,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 3 г сухих дріжджів
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сушеної цибулі
Добавки
- Насіння кунжуту, гарбуза, льону
- Нарізані оливки
- Смажена цибуля
Спосіб приготування
- У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор, борошно, сушену цибулю та та замісити тісто.
- Накрити форму з тістом харчовою плівкою і залишити на 12-15 годин.
- Вимішати тісто 2-3 хвилини.
- Всипати насіння, додати смажену цибулю, оливки. Вимішати тісто, сформувати чіабати.
- Викласти на пергамент, посипавши його борошном. Вразовуючи відстань, тісто підніматиметься.
- Накрити рушником, залишити в теплі на 1 годину.
- Розігріти духовку до 220 градусів, вниз поставити водяну баню, випікати 40 хвилин.
- Дати чіабаті охолонути під сухим рушником.
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Фокача з чері й травами
Лігурія, північний захід Італії. Саме в цьому регіоні фокачу люблять і вважають її своєю. Адже з'явилася вона саме на узбережжі Лігурійського моря. Кажуть, що готували її жебраки, ще за часів Римської імперії. Є ще одне ім'я фокачі – це "мама піци". І якщо спочатку цей хліб був їжею бідняків, то потім – улюбленим хлібом всіх прошарків. Видів цього хліба безліч: від фокачі з помідорами (так люблять на Сицилії) до тонких прісних коржів із сиром.
З чим їдять фокачу в Італії?
Фокача – це не просто хліб, це практично повноцінна страва. Якщо вона спечена у вигляді коржиків із сиром, то їдять її з помідорами і вином. Якщо присутні оливки, помідори, то – із супами. Солодку фокачу просто їдять.
Інгредієнти
- 330 г борошна
- 180 мл води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. морської солі
- 1 ч. л. цукру
- 2 ст. л. оливкової олії
- помідори чері
Спосіб приготування
- Замісити тісто, залишити підійти на 1 годину.
- Змастити форму оливковою олією і відправити в холодильник.
- Вранці тісто дістати з холодильника, дати йому постояти пів години.
- Розподілити по формі, змащеній оливковою олією.
- Зверху скропити оливковою олією. Розподілити чері, посипати травами і сіллю. Дати постояти 10 хвилин.
- Випікати за 250 градусів 30 хвилин.
Тут дізнаєтеся, як їдять хлібні тости в різних країнах.
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