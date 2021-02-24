Фокача, чіабата і грісіні: розбираємося в італійському хлібі

Дізнаємося рецепти і про те, з чим їдять цей хліб

Італійський хліб. Сказати, що в цій країні до нього ставляться з повагою – не сказати нічого. Його видів там майже стільки ж, скільки і видів пасти. Хліб в Італії їдять завжди і не вибирають за користю, як часто буває у нас. Цікаво, що в кожному регіоні печуть виключно свій хліб. І їдять, відповідно, по-своєму. Нижче зібрані рецепти домашніх фокачі, чіабати і грісіні. Спробуйте і ви свіжоспечений італійський хліб.

Грісіні

Фото: instagram.com/artmosferrra/

П'ємонт. Північний Захід Італії. Саме тут народилися хрусткі хлібні палички – грісіні. Є навіть красива легенда: вперше грісіні були спечені в 19 столітті. Король Віктор Еммануїл ІІ попросив пекарів приготувати особливий хліб для його сина. Хлопчик страждав на харчові розлади. Кажуть, що недуга після грісіні зникла.

Як їдять грісіні в Італії?

Насамперед у якості закуски. Так само їх подають у багатьох кафе у нас. Іноді на грісіні намотують шинку, занурюючи в песто. Іноді, якщо хлібні палички не солоні – їх їдять разом з джемом або шоколадною пастою.

Інгредієнти

170 г борошна

120 мл кефіру

3 г сухих дріжджів

0,5 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

60 г твердого сиру

Спосіб приготування

Змішати теплий кефір, дріжджі, цукор, сіль і прибрати в тепле місце на 15 хвилин. Просіяти борошно і додати до рідких компонентів. Вимішати і залишити на 40 хвилин у теплому місці. Натерти сир на дрібній тертці. Коли тісто підійде, додати сир. Готове тісто розділити на рівні частини, сформувати палички. Розігріти духовку до 200 градусів, випікати 15 хвилин.

Чіабата

Фото: instagram.com/olgabogatova/

Передмістя Венеції, північ Італії. Тут з'явився, ймовірно, найвідоміший італійський хліб. Відрізняється хрусткою скоринкою і величезними дірками в м'якушці. Цікаво, що "батьком" чіабати є Арнальдо Кавалларі. Колишній спортсмен, який потім став пекарем. Саме він, після знайомства з французьким кухарем – Раймондом Калвелем – дізнався, що в випічку потрібно додавати багато води, щоб хліб був повітряним. Так і народилася чіабата, в 70-і роки 20 століття.

Як їдять чіабату в Італії?

З усім. Із супами, овочевими салатами, сиром і вином.

Інгредієнти

370 мл води

450 г борошна

1,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

3 г сухих дріжджів

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сушеної цибулі

Добавки

Насіння кунжуту, гарбуза, льону

Нарізані оливки

Смажена цибуля

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор, борошно, сушену цибулю та та замісити тісто. Накрити форму з тістом харчовою плівкою і залишити на 12-15 годин. Вимішати тісто 2-3 хвилини. Всипати насіння, додати смажену цибулю, оливки. Вимішати тісто, сформувати чіабати. Викласти на пергамент, посипавши його борошном. Вразовуючи відстань, тісто підніматиметься. Накрити рушником, залишити в теплі на 1 годину. Розігріти духовку до 220 градусів, вниз поставити водяну баню, випікати 40 хвилин. Дати чіабаті охолонути під сухим рушником.

Фокача з чері й травами

Фото: instagram.com/migalana/

Лігурія, північний захід Італії. Саме в цьому регіоні фокачу люблять і вважають її своєю. Адже з'явилася вона саме на узбережжі Лігурійського моря. Кажуть, що готували її жебраки, ще за часів Римської імперії. Є ще одне ім'я фокачі – це "мама піци". І якщо спочатку цей хліб був їжею бідняків, то потім – улюбленим хлібом всіх прошарків. Видів цього хліба безліч: від фокачі з помідорами (так люблять на Сицилії) до тонких прісних коржів із сиром.

З чим їдять фокачу в Італії?

Фокача – це не просто хліб, це практично повноцінна страва. Якщо вона спечена у вигляді коржиків із сиром, то їдять її з помідорами і вином. Якщо присутні оливки, помідори, то – із супами. Солодку фокачу просто їдять.

Інгредієнти

330 г борошна

180 мл води

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. морської солі

1 ч. л. цукру

2 ст. л. оливкової олії

помідори чері

Спосіб приготування

Замісити тісто, залишити підійти на 1 годину. Змастити форму оливковою олією і відправити в холодильник. Вранці тісто дістати з холодильника, дати йому постояти пів години. Розподілити по формі, змащеній оливковою олією. Зверху скропити оливковою олією. Розподілити чері, посипати травами і сіллю. Дати постояти 10 хвилин. Випікати за 250 градусів 30 хвилин.

Тут дізнаєтеся, як їдять хлібні тости в різних країнах.

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