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Фокача, чіабата і грісіні: розбираємося в італійському хлібі

Сьогодні, 10:00

Дізнаємося рецепти і про те, з чим їдять цей хліб

Італійський хліб. Сказати, що в цій країні до нього ставляться з повагою – не сказати нічого. Його видів там майже стільки ж, скільки і видів пасти. Хліб в Італії їдять завжди і не вибирають за користю, як часто буває у нас. Цікаво, що в кожному регіоні печуть виключно свій хліб. І їдять, відповідно, по-своєму. Нижче зібрані рецепти домашніх фокачі, чіабати і грісіні. Спробуйте і ви свіжоспечений італійський хліб.

Грісіні

Фото: instagram.com/artmosferrra/

П'ємонт. Північний Захід Італії. Саме тут народилися хрусткі хлібні палички – грісіні. Є навіть красива легенда: вперше грісіні були спечені в 19 столітті. Король Віктор Еммануїл ІІ попросив пекарів приготувати особливий хліб для його сина. Хлопчик страждав на харчові розлади. Кажуть, що недуга після грісіні зникла.

Як їдять грісіні в Італії?

Насамперед у якості закуски. Так само їх подають у багатьох кафе у нас. Іноді на грісіні намотують шинку, занурюючи в песто. Іноді, якщо хлібні палички не солоні – їх їдять разом з джемом або шоколадною пастою.

Інгредієнти

  • 170 г борошна
  • 120 мл кефіру
  • 3 г сухих дріжджів
  • 0,5 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 60 г твердого сиру

Спосіб приготування

  1. Змішати теплий кефір, дріжджі, цукор, сіль і прибрати в тепле місце на 15 хвилин.
  2. Просіяти борошно і додати до рідких компонентів. Вимішати і залишити на 40 хвилин у теплому місці.
  3. Натерти сир на дрібній тертці. Коли тісто підійде, додати сир.
  4. Готове тісто розділити на рівні частини, сформувати палички.
  5. Розігріти духовку до 200 градусів, випікати 15 хвилин.

Чіабата

Фото: instagram.com/olgabogatova/

Передмістя Венеції, північ Італії. Тут з'явився, ймовірно, найвідоміший італійський хліб. Відрізняється хрусткою скоринкою і величезними дірками в м'якушці. Цікаво, що "батьком" чіабати є Арнальдо Кавалларі. Колишній спортсмен, який потім став пекарем. Саме він, після знайомства з французьким кухарем – Раймондом Калвелем – дізнався, що в випічку потрібно додавати багато води, щоб хліб був повітряним. Так і народилася чіабата, в 70-і роки 20 століття.

Як їдять чіабату в Італії?

З усім. Із супами, овочевими салатами, сиром і вином.

Інгредієнти

  • 370 мл води
  • 450 г борошна
  • 1,5 ч. л. солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 3 г сухих дріжджів
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. сушеної цибулі

Добавки

  • Насіння кунжуту, гарбуза, льону
  • Нарізані оливки
  • Смажена цибуля

Спосіб приготування

  1. У теплій воді розчинити дріжджі, додати сіль, цукор, борошно, сушену цибулю та та замісити тісто.
  2. Накрити форму з тістом харчовою плівкою і залишити на 12-15 годин.
  3. Вимішати тісто 2-3 хвилини.
  4. Всипати насіння, додати смажену цибулю, оливки. Вимішати тісто, сформувати чіабати.
  5. Викласти на пергамент, посипавши його борошном. Вразовуючи відстань, тісто підніматиметься.
  6. Накрити рушником, залишити в теплі на 1 годину.
  7. Розігріти духовку до 220 градусів, вниз поставити водяну баню, випікати 40 хвилин.
  8. Дати чіабаті охолонути під сухим рушником.

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Фокача з чері й травами

Фото: instagram.com/migalana/

Лігурія, північний захід Італії. Саме в цьому регіоні фокачу люблять і вважають її своєю. Адже з'явилася вона саме на узбережжі Лігурійського моря. Кажуть, що готували її жебраки, ще за часів Римської імперії. Є ще одне ім'я фокачі – це "мама піци". І якщо спочатку цей хліб був їжею бідняків, то потім – улюбленим хлібом всіх прошарків. Видів цього хліба безліч: від фокачі з помідорами (так люблять на Сицилії) до тонких прісних коржів із сиром.

З чим їдять фокачу в Італії?

Фокача – це не просто хліб, це практично повноцінна страва. Якщо вона спечена у вигляді коржиків із сиром, то їдять її з помідорами і вином. Якщо присутні оливки, помідори, то – із супами. Солодку фокачу просто їдять.

Інгредієнти

  • 330 г борошна
  • 180 мл води
  • 1 ч. л. сухих дріжджів
  • 1 ч. л. морської солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • помідори чері

Спосіб приготування

  1. Замісити тісто, залишити підійти на 1 годину.
  2. Змастити форму оливковою олією і відправити в холодильник.
  3. Вранці тісто дістати з холодильника, дати йому постояти пів години.
  4. Розподілити по формі, змащеній оливковою олією.
  5. Зверху скропити оливковою олією. Розподілити чері, посипати травами і сіллю. Дати постояти 10 хвилин.
  6. Випікати за 250 градусів 30 хвилин.

Тут дізнаєтеся, як їдять хлібні тости в різних країнах.

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