Соковита ромова баба – 3 рецепти з різних країн

За авторство тістечка сперечаються Італія, Франція та Польща

Поряд з іншими улюбленими десертами дитинства, ромова баба – це теплі спогади. Величезне важке тістечко, м'яке та вологе від сиропу, із цукровою верхівкою було класним перекусом. Ромова баба популярна і сьогодні. Попит на цей десерт є. Вперше це тістечко з'явилося в 17 столітті через поганий настрій польського короля. Трохи пізніше, вже у Франції, рецепт був вдосконалений. Ситуацію ускладнює ще й той факт, що виключно своєю ромову бабу вважають італійці. Дізнаємося, як готують ромову бабу в Польщі, Франції та Італії.

З важкої королівської руки

Станіслава Лещинського, короля Польщі. Діло було в 17 столітті. Одного разу королю піднесли святковий хліб кугельхопф, дуже популярний тоді здобний десерт родом з Австрії. Король був не в дусі – через ситуацію в країні – і жбурнув десерт з таці. Поруч стояла чи то пляшка рому, чи то мадейри. Вона перекинулася і залила кугельхопф. На подив короля і придворних, просочена ромом здоба отримала незвичайний смак. Пом'якшала і стала соковитою. Саме після цього десерт для короля почали просочувати мадейрою та додавати в тісто шавлію і родзинки.

Класичний рецепт польської ромової баби

Фото: instagram.com/innafreska/

Інгредієнти

650 г – борошно

200 мл – молоко кімнатної температури

50 г – свіжі дріжджі

150 г – цукор

120 г – вершкове масло розтоплене

10 шт. – жовтки

25 мл – ром

1/2 ч. л – сіль

Цедра 1-го апельсина

Для сиропу

200 мл – вода

60 г – цукор

цедра – 1/2 лимона

100 мл – ром

Спосіб приготування

Борошно змішати із сіллю. В окремому посуді збити жовтки з цукром. Жовтки помістити у велику миску, додати охолоджене пряжене масло, ром, цедру. Ще раз збити і додати борошно. У молоці розвести дріжджі і влити до борошна. Замісити еластичне, але трохи липке тісто. 6-8 хвилин в планетарному міксері на середніх оборотах, 10-12 хвилин вручну. Накрити тісто трохи вологим рушником і залишити на 1,5 години. Розігріти духовку до 180ᵒ С. Форми змастити олією. Тісто обминути і розкласти по формах, наповнюючи їх наполовину. Залишити на 1 годину підходити. Змастити верхівки молоком. Поставити в розігріту духовку. Випікати близько 15-20 хвилин. Для сиропу в невеликому сотейнику довести до кипіння воду з цукром і цедрою. Дати охолонути до кімнатної температури, видалити цедру і влити ром. Просочити отриманим сиропом поверхню ромових баб. Залишити на 30 хвилин і прикрасити глазур'ю.

Французький шик: ромова баба стала паризькою мадемуазель

До столиці Франції рецепт ромової баби був завезений спадкоємицею Станіслава Лещинського – його дочкою Марією. У Парижі вона стала витонченішою, тобто не круглої, а витягнутої форми, більше схожою на гриб. Легендарний кондитер Жан Антельм Брійя-Саварен вдосконалив рецепт. Десерт він наповнив збитими вершками, зверху став прикрашати абрикосовим конфітюром і ягодами. Відтоді ім'я ромової баби стало іншим – Baba Au Savarin – на честь кондитера.

Класичний рецепт французької ромової баби

Фото: instagram.com/madame_lopez/

Інгредієнти

Для крему

50 мл – молоко

1 шт. – стручок ванілі

100 г – цукор

4 шт. – жовток

50 г – борошно

3 ст. л – вино, ром або коньяк

Для сиропу

600 г – цукор

2 л – вода

20 мл – вино

Для тіста

500 г – борошно

8 шт. – яйця

10 г – сіль

45 г – цукор

25 г – дріжджі

125 г – вершкове масло

25 г – родзинки

Спосіб приготування

Для крему підігріти молоко зі стручком ванілі, розрізаним уздовж на 2 половини. Не доводити до кипіння, дістати ваніль. Змішати жовтки, борошно і цукор, потім додати гаряче молоко. Помішуючи довести до закипання. Додати алкоголь. Збити міксером. Для тіста змішати борошно, цукор, сіль. Повільно збити і додавати яйця по одному. Замісити тісто, додати дріжджі та розм'якшені шматочки вершкового масла. Після того, як тісто підніметься, додати родзинки. Форми для випікання рясно змастити вершковим маслом. Випікати 15 хв за 180 градусів. Готові охолоджені тістечка треба прибрати в холодильник на ніч. Для сиропу з'єднати воду і цукор, розтопити цукор на вогні. Коли сироп охолоне, додати алкоголь. Занурити тістечка в сироп, прикрасити кремом.

Камінь спотикання: чому італійці не згодні з поляками

Усе в історії ромової баби було б гладко, якби не гарячий норов неаполітанців. Справа в тому, що там стверджують: ромова баба "народилася" у них і невідомий італійський кухар привіз її рецепт до Польщі. Але є інша версія: в 1768 році сестра Марії-Антуанетти – Марія-Кароліна – стала дружиною короля Сицилії Фердинанда IV. Вона і привезла рецепт цього десерту. З 1836 року ромову бабу називають символом Неаполя, вона є в підручниках для кондитерів. На італійському півдні її просочують лімончело, занурюють у сироп, віджимають і їдять руками. Часто десерт зберігають у ємності із сиропом, таким чином подовжуючи "життя" бабі.

Класичний рецепт неаполітанської ромової баби

Фото: instagram.com/capucinoru/

Інгредієнти

борошно – 250 г

олія – 125 мл

яйця – 4 шт.

молоко – 50 мл

дріжджі свіжі – 20 г

цукор – 30 г

сіль – щіпка

ванілін – щіпка

ром – 100 мл

цукор коричневий – 300 г

Спосіб приготування

Підігріти молоко, додати чайну ложку цукру, трохи борошна, взятогої із загальної кількості, і дріжджі. Щойно дріжджі почнуть "працювати", змішати всі інгредієнти за допомогою міксера або вручну. Потрібна консистенція тесту – як для дріжджових млинців. Залишити тісто на 1 годину 30 хвилин. Знову перемішати, тісто помітно осяде. Форми змастити вершковим маслом і обсипати борошном. Заповнити наполовину і залишити на 30 хвилин в теплому місці. Випікати за температури 200 градусів. Через 5 хвилин знизити температуру до 160 градусів і випікати ще 25 хвилин. Для сиропу розчинити 300 г цукру в 100 мл води. Поставити на повільний вогонь. Сироп має покипіти 2 хвилини. Коли сироп трохи охолоне, додати ром. Вмочити тістечка в сиропі. І залишити просочитися.

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