Соковита ромова баба – 3 рецепти з різних країн
За авторство тістечка сперечаються Італія, Франція та Польща
Поряд з іншими улюбленими десертами дитинства, ромова баба – це теплі спогади. Величезне важке тістечко, м'яке та вологе від сиропу, із цукровою верхівкою було класним перекусом. Ромова баба популярна і сьогодні. Попит на цей десерт є. Вперше це тістечко з'явилося в 17 столітті через поганий настрій польського короля. Трохи пізніше, вже у Франції, рецепт був вдосконалений. Ситуацію ускладнює ще й той факт, що виключно своєю ромову бабу вважають італійці. Дізнаємося, як готують ромову бабу в Польщі, Франції та Італії.
Станіслава Лещинського, короля Польщі. Діло було в 17 столітті. Одного разу королю піднесли святковий хліб кугельхопф, дуже популярний тоді здобний десерт родом з Австрії. Король був не в дусі – через ситуацію в країні – і жбурнув десерт з таці. Поруч стояла чи то пляшка рому, чи то мадейри. Вона перекинулася і залила кугельхопф. На подив короля і придворних, просочена ромом здоба отримала незвичайний смак. Пом'якшала і стала соковитою. Саме після цього десерт для короля почали просочувати мадейрою та додавати в тісто шавлію і родзинки.
Класичний рецепт польської ромової баби
Інгредієнти
- 650 г – борошно
- 200 мл – молоко кімнатної температури
- 50 г – свіжі дріжджі
- 150 г – цукор
- 120 г – вершкове масло розтоплене
- 10 шт. – жовтки
- 25 мл – ром
- 1/2 ч. л – сіль
- Цедра 1-го апельсина
Для сиропу
- 200 мл – вода
- 60 г – цукор
- цедра – 1/2 лимона
- 100 мл – ром
Спосіб приготування
- Борошно змішати із сіллю. В окремому посуді збити жовтки з цукром.
- Жовтки помістити у велику миску, додати охолоджене пряжене масло, ром, цедру. Ще раз збити і додати борошно. У молоці розвести дріжджі і влити до борошна.
- Замісити еластичне, але трохи липке тісто. 6-8 хвилин в планетарному міксері на середніх оборотах, 10-12 хвилин вручну.
- Накрити тісто трохи вологим рушником і залишити на 1,5 години.
- Розігріти духовку до 180ᵒ С. Форми змастити олією. Тісто обминути і розкласти по формах, наповнюючи їх наполовину.
- Залишити на 1 годину підходити. Змастити верхівки молоком.
- Поставити в розігріту духовку. Випікати близько 15-20 хвилин.
- Для сиропу в невеликому сотейнику довести до кипіння воду з цукром і цедрою.
- Дати охолонути до кімнатної температури, видалити цедру і влити ром.
- Просочити отриманим сиропом поверхню ромових баб. Залишити на 30 хвилин і прикрасити глазур'ю.
До столиці Франції рецепт ромової баби був завезений спадкоємицею Станіслава Лещинського – його дочкою Марією. У Парижі вона стала витонченішою, тобто не круглої, а витягнутої форми, більше схожою на гриб. Легендарний кондитер Жан Антельм Брійя-Саварен вдосконалив рецепт. Десерт він наповнив збитими вершками, зверху став прикрашати абрикосовим конфітюром і ягодами. Відтоді ім'я ромової баби стало іншим – Baba Au Savarin – на честь кондитера.
Класичний рецепт французької ромової баби
Інгредієнти
Для крему
- 50 мл – молоко
- 1 шт. – стручок ванілі
- 100 г – цукор
- 4 шт. – жовток
- 50 г – борошно
- 3 ст. л – вино, ром або коньяк
Для сиропу
- 600 г – цукор
- 2 л – вода
- 20 мл – вино
Для тіста
- 500 г – борошно
- 8 шт. – яйця
- 10 г – сіль
- 45 г – цукор
- 25 г – дріжджі
- 125 г – вершкове масло
- 25 г – родзинки
Спосіб приготування
- Для крему підігріти молоко зі стручком ванілі, розрізаним уздовж на 2 половини. Не доводити до кипіння, дістати ваніль.
- Змішати жовтки, борошно і цукор, потім додати гаряче молоко. Помішуючи довести до закипання. Додати алкоголь. Збити міксером.
- Для тіста змішати борошно, цукор, сіль. Повільно збити і додавати яйця по одному.
- Замісити тісто, додати дріжджі та розм'якшені шматочки вершкового масла.
- Після того, як тісто підніметься, додати родзинки.
- Форми для випікання рясно змастити вершковим маслом.
- Випікати 15 хв за 180 градусів.
- Готові охолоджені тістечка треба прибрати в холодильник на ніч.
- Для сиропу з'єднати воду і цукор, розтопити цукор на вогні. Коли сироп охолоне, додати алкоголь.
- Занурити тістечка в сироп, прикрасити кремом.
Усе в історії ромової баби було б гладко, якби не гарячий норов неаполітанців. Справа в тому, що там стверджують: ромова баба "народилася" у них і невідомий італійський кухар привіз її рецепт до Польщі. Але є інша версія: в 1768 році сестра Марії-Антуанетти – Марія-Кароліна – стала дружиною короля Сицилії Фердинанда IV. Вона і привезла рецепт цього десерту. З 1836 року ромову бабу називають символом Неаполя, вона є в підручниках для кондитерів. На італійському півдні її просочують лімончело, занурюють у сироп, віджимають і їдять руками. Часто десерт зберігають у ємності із сиропом, таким чином подовжуючи "життя" бабі.
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Класичний рецепт неаполітанської ромової баби
Інгредієнти
- борошно – 250 г
- олія – 125 мл
- яйця – 4 шт.
- молоко – 50 мл
- дріжджі свіжі – 20 г
- цукор – 30 г
- сіль – щіпка
- ванілін – щіпка
- ром – 100 мл
- цукор коричневий – 300 г
Спосіб приготування
- Підігріти молоко, додати чайну ложку цукру, трохи борошна, взятогої із загальної кількості, і дріжджі.
- Щойно дріжджі почнуть "працювати", змішати всі інгредієнти за допомогою міксера або вручну. Потрібна консистенція тесту – як для дріжджових млинців.
- Залишити тісто на 1 годину 30 хвилин. Знову перемішати, тісто помітно осяде.
- Форми змастити вершковим маслом і обсипати борошном. Заповнити наполовину і залишити на 30 хвилин в теплому місці.
- Випікати за температури 200 градусів. Через 5 хвилин знизити температуру до 160 градусів і випікати ще 25 хвилин.
- Для сиропу розчинити 300 г цукру в 100 мл води. Поставити на повільний вогонь. Сироп має покипіти 2 хвилини. Коли сироп трохи охолоне, додати ром.
- Вмочити тістечка в сиропі. І залишити просочитися.
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