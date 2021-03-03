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Бискотти и кантуччи: почему их путают и в чем все-таки разница?

Сегодня, 09:00

Бискотти – это, скорее, засушенный бисквит, а кантуччи выпекают с орехами (рецепты прилагаются)

Печенье бискотти и кантуччи – самые известные в мире итальянские десерты. После тирамису и пирога кростаты, которыми очень гордятся в Италии. Всем известно, что это печенье, по форме – вытянутое, закругленное, не больше 10 сантиметров, по структуре – сладкие сухари, будем честны. Но бискотти и кантуччи полярно разные, они придуманы в разные периоды истории Италии, отличаются по составу, а вот едят их одинаково. Разберемся с этой выпечкой и узнаем, как ее можно приготовить в домашних условиях.

Самый древний сухарь – сладкий бискотти

Почему самый древний? Есть версия, что "прародителей" бискотти брали с собой в долгие походы древнеримские легионеры. Засушенный сладкий хлеб практически не портился и надолго насыщал. Собственно, эти "сухари" и положили начало кантуччи.

Из чего выпекают бискотти сейчас?

Из муки, сахара и яиц. Состав, как и у бисквита. Только выпекают это печенье дважды. Вернее, вначале выпекают из теста рулет, потом этот рулет режется на печенья классической продолговатой формы и снова в духовку – там они высушиваются до состояния сухаря.

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Не самый древний сухарь, но с орехами. Кантуччи

Фото: instagram.com/savelyevaelena/
Фото: instagram.com/savelyevaelena/

Об этом десерте заговорили в 19 веке. Автор рецепта – Антонио Маттей, кондитер из Тосканы. За основу был взят бискотти, но в тесто Антонио добавил сливочное масло и цельный миндаль. Когда Маттей открыл свою кондитерскую, над ней возвышалась вывеска: Антонио Маттей – производитель кантуччи, бискотти и другой выпечки. Поэтому среди неитальянцев и началась путаница. То есть они начали думать, что бискотти и кантуччи – одно и тоже.

Как правильно есть бискотти и кантуччи?

Из-за своей текстуры (крайне сухой) грызть это печенье не очень удобно. Поэтому итальянцы его не грызут, а размачивают. Это может быть эспрессо или бокал мускатного вина. Это вино десертное, поэтому бискотти и кантуччи, в основном, выступают и в роли дижестива.

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Кантуччи

Фото: instagram.com/chudo__cake/

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 110 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 290 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Орехи, клюква – 150 г


Способ приготовления⠀

  1. Смешать яйца с сахаром и маслом комнатной температуры, добавить муку с разрыхлителем, замесить достаточно липкое тесто.
  2. Быстро вмешать орехи, клюкву и убрать прямо в миске в холодильник на 30 минут.
  3. Сформировать тоненькие жгуты (удобнее влажными руками), выложить на пергамент на расстоянии (они увеличатся в размере), поставить в холодильник на 30 минут.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов, отправить противень с печеньем запекаться на 25 минут.
  5. Горячими нарезать печенье и еще раз поставить запекаться до золотистой корочки.

Бискотти

Фото: instagram.com/lisatutmanoglesby/

Ингредиенты

  • Пшеничная мука – 400 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

  1. Смешать муку с разрыхлителем и солью, просеять горкой. Сделать небольшое углубление.
  2. В отдельной миске взбить сахар с яйцами в густую однородную массу.
  3. Влить яичную массу в углубление и замесить эластичное тесто. Оно будет слегка липнуть к рукам.
  4. Смачивая руки водой, разделить тесто на три части и раскатать продолговатые батоны шириной примерно 3 см.
  5. Выложить на противень с пергаментной бумагой на небольшом расстоянии друг от друга, поставить в духовку при 180 градусах на 20 минут.
  6. Дать батонам остыть и нарезать косыми ломтиками толщиной около 2 см.
  7. Выложить на противень и отправить в духовку при 180 градусах, еще на 10 минут.

Здесь узнаете, как готовят и с чем едят в Италии фокаччу, гриссини и чиабатту.

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