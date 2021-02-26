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Як приготувати справжні італійські ньокі. Інструкція

Сьогодні, 14:48

Найкраще вони смакують з класичними соусами Італії

Ньйокі італійські – це, як наші галушки, тільки дуже маленькі. Ні, ні, ніхто не збирається стверджувати, що наші рідні галушки чимось поступаються італійським ньйокі. Справа в тому, що страв подібної рецептури в світі багато. І в Італії це називається – ньйокі. Вони готуються з картоплі й борошна, варяться і обсмажуються на сковороді (за бажанням). Подаються з традиційними італійськими соусами і сирами. До речі, італійську рикоту теж можна приготувати вдома, а не бігти по неї до магазину. Отже, урізноманітнювати домашнє меню і приготуємо ньйокі.

Кілька фактів про ньйокі

  • Були винайдені італійськими селянами
  • Готуються з вареної картоплі (картопля в рецептурі переважає над борошном)
  • Чудово гармонують з твердими сирами (пармезан, пекоріно)
  • Потрібна спеціальна дошка з прорізами, за допомогою якої формують ньйокі (якщо такої немає, то на смак страви це не вплине)

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З чим люблять їсти ньйокі в Італії

У кожному регіоні країни є свої смаки. Але найпопулярнішими соусами до ньйоків є томатний і песто. Ньйокі добре поєднуються з м'ясним рагу і рагу з морепродуктами, грибами. Доволі часто страву супроводжує вершковий соус. Причому готують його не на вершках, а на маслі. Для вершкового соусу знадобляться не вершки, а вершкове масло. Його розтоплюють разом з пряними травами, найчастіше, з розмарином.

Ньйокі з томатним соусом

Фото: instagram.com/odoardi.food/
Фото: instagram.com/odoardi.food/

Інгредієнти

  • Картопля – 400 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 150 г

Для соусу

  • Часник – 2 зубчики
  • Шпинат – 100 г свіжого шпинату або 200 г замороженого
  • Помідори чері – 150 г
  • Оливки – 20 шт. (без кісточки)
  • Оливкова олія
  • Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Помити картоплю і відварити в мундирі.
  2. Подрібнити почищену картоплю в блендері, додати сіль.
  3. Додати в пюре яйце і борошно. Гарненько перемішати. Має вийти тісто не дуже густе і не рідке. Розділити тісто на 4 частини і кожну скачати в ковбаску діаметром 1-2 см на присипаній борошном дошці або столі. Нарізати ножем ньйокі.
  4. Зварити ньйокі в окропі, доки не спливуть, відкинути на друшляк.
  5. Для соусу обсмажити на оливковій олії нарізані томати чері, шпинат, оливки, подрібнений часник.
  6. Додати ополоник води, де варилися ньйокі. Посолити і поперчити.
  7. Додати в сковороду з готовим соусом ньйокі та тушкувати 1 хвилину.

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