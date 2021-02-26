Як приготувати справжні італійські ньокі. Інструкція

Найкраще вони смакують з класичними соусами Італії

Ньйокі італійські – це, як наші галушки, тільки дуже маленькі. Ні, ні, ніхто не збирається стверджувати, що наші рідні галушки чимось поступаються італійським ньйокі. Справа в тому, що страв подібної рецептури в світі багато. І в Італії це називається – ньйокі. Вони готуються з картоплі й борошна, варяться і обсмажуються на сковороді (за бажанням). Подаються з традиційними італійськими соусами і сирами. До речі, італійську рикоту теж можна приготувати вдома, а не бігти по неї до магазину. Отже, урізноманітнювати домашнє меню і приготуємо ньйокі.

Кілька фактів про ньйокі

Були винайдені італійськими селянами

Готуються з вареної картоплі (картопля в рецептурі переважає над борошном)

Чудово гармонують з твердими сирами (пармезан, пекоріно)

Потрібна спеціальна дошка з прорізами, за допомогою якої формують ньйокі (якщо такої немає, то на смак страви це не вплине)

З чим люблять їсти ньйокі в Італії

У кожному регіоні країни є свої смаки. Але найпопулярнішими соусами до ньйоків є томатний і песто. Ньйокі добре поєднуються з м'ясним рагу і рагу з морепродуктами, грибами. Доволі часто страву супроводжує вершковий соус. Причому готують його не на вершках, а на маслі. Для вершкового соусу знадобляться не вершки, а вершкове масло. Його розтоплюють разом з пряними травами, найчастіше, з розмарином.

Ньйокі з томатним соусом

Фото: instagram.com/odoardi.food/

Інгредієнти

Картопля – 400 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 150 г

Для соусу

Часник – 2 зубчики

Шпинат – 100 г свіжого шпинату або 200 г замороженого

Помідори чері – 150 г

Оливки – 20 шт. (без кісточки)

Оливкова олія

Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

Помити картоплю і відварити в мундирі. Подрібнити почищену картоплю в блендері, додати сіль. Додати в пюре яйце і борошно. Гарненько перемішати. Має вийти тісто не дуже густе і не рідке. Розділити тісто на 4 частини і кожну скачати в ковбаску діаметром 1-2 см на присипаній борошном дошці або столі. Нарізати ножем ньйокі. Зварити ньйокі в окропі, доки не спливуть, відкинути на друшляк. Для соусу обсмажити на оливковій олії нарізані томати чері, шпинат, оливки, подрібнений часник. Додати ополоник води, де варилися ньйокі. Посолити і поперчити. Додати в сковороду з готовим соусом ньйокі та тушкувати 1 хвилину.

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