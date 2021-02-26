Як приготувати справжні італійські ньокі. Інструкція
Найкраще вони смакують з класичними соусами Італії
Ньйокі італійські – це, як наші галушки, тільки дуже маленькі. Ні, ні, ніхто не збирається стверджувати, що наші рідні галушки чимось поступаються італійським ньйокі. Справа в тому, що страв подібної рецептури в світі багато. І в Італії це називається – ньйокі. Вони готуються з картоплі й борошна, варяться і обсмажуються на сковороді (за бажанням). Подаються з традиційними італійськими соусами і сирами. До речі, італійську рикоту теж можна приготувати вдома, а не бігти по неї до магазину. Отже, урізноманітнювати домашнє меню і приготуємо ньйокі.
Кілька фактів про ньйокі
- Були винайдені італійськими селянами
- Готуються з вареної картоплі (картопля в рецептурі переважає над борошном)
- Чудово гармонують з твердими сирами (пармезан, пекоріно)
- Потрібна спеціальна дошка з прорізами, за допомогою якої формують ньйокі (якщо такої немає, то на смак страви це не вплине)
З чим люблять їсти ньйокі в Італії
У кожному регіоні країни є свої смаки. Але найпопулярнішими соусами до ньйоків є томатний і песто. Ньйокі добре поєднуються з м'ясним рагу і рагу з морепродуктами, грибами. Доволі часто страву супроводжує вершковий соус. Причому готують його не на вершках, а на маслі. Для вершкового соусу знадобляться не вершки, а вершкове масло. Його розтоплюють разом з пряними травами, найчастіше, з розмарином.
Ньйокі з томатним соусом
Інгредієнти
- Картопля – 400 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 150 г
Для соусу
- Часник – 2 зубчики
- Шпинат – 100 г свіжого шпинату або 200 г замороженого
- Помідори чері – 150 г
- Оливки – 20 шт. (без кісточки)
- Оливкова олія
- Сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Помити картоплю і відварити в мундирі.
- Подрібнити почищену картоплю в блендері, додати сіль.
- Додати в пюре яйце і борошно. Гарненько перемішати. Має вийти тісто не дуже густе і не рідке. Розділити тісто на 4 частини і кожну скачати в ковбаску діаметром 1-2 см на присипаній борошном дошці або столі. Нарізати ножем ньйокі.
- Зварити ньйокі в окропі, доки не спливуть, відкинути на друшляк.
- Для соусу обсмажити на оливковій олії нарізані томати чері, шпинат, оливки, подрібнений часник.
- Додати ополоник води, де варилися ньйокі. Посолити і поперчити.
- Додати в сковороду з готовим соусом ньйокі та тушкувати 1 хвилину.
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