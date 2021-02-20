Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів
Тірамісу, шоколадний "Капрезе" та лимонна кростата – приготуйте і насолоджуйтеся
Імовірно, неможливо знайти людину, яка б не любила італійську кухню. Навіть нехай це буде якась одна страва, наприклад, лазанья із соусом бешамель. Італійці розуміються на їжі, люблять поїсти і так склалося історично, що все, що вони готують і пропонують у кав'ярнях, – беззастережно смачно. А коли йдеться про десерти цієї країни, то перше, що спадає на думку, – це тірамісу. Так, його рецепт теж є в добірці. Але на одному тірамісу список смачного не закінчується. Приготуйте ще лимонну кростату або шоколадний "Капрезе".
Лимонна кростата
Один з найвідоміших італійських пирогів. Основа – щільне пісочне тісто, начинка – від фруктових джемів до рикоти і риби. Особливість кростати – це фігурна решітка з тіста зверху. Подається виключно холодним, це важливо.
Інгредієнти
- Масло вершкове – 130 г
- Борошно пшеничне – 300 г
- Розпушувач тіста – 1 ч. л.
- Ванілін – на кінчику ножа
- Цукрова пудра – 80 г
- Яйце – 1 шт.
- Жовток – 1 шт.
- Джем – 300 г
Спосіб приготування
- Холодне вершкове масло нарізати невеликими кубиками.
- Борошно просіяти разом з розпушувачем, ваніліном і цукровою пудрою.
- Перетерти масло із сухою сумішшю між долонями до утворення дрібної крихти. У крихту додати яйце і жовток. Замісити тісто.
- Тісто загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник хвилин на 30.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Охолоджене тісто розділити на дві частини (2/3 і 1/3).
- Форму для випічки – дно і боки – змастити вершковим маслом і обсипати борошном.
- Більшу частину тіста розкачати в пласт завтовшки 0,5-0,7 мм.
- Викласти в форму, розрівняти, сформувати дно і борти, надлишки тіста видалити.
- Меншу частину тіста так само розкачати в пласт і вирізати смужки. Смужки викласти поверх джему у вигляді решітки. Зрізати залишки тіста з бортів.
- Форму з кростатою поставити в розігріту духовку на середній рівень і випікати 25-30 хвилин.
- Перед подачею дати кростаті повністю охолонути. Посипати цукровою пудрою.
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"Капрезе"
Деякі вважають, що торт "Капрезе" – це молодший брат австрійського "Захера". Мовляв, віденські дівчата часто відпочивали на Капрі, нудьгували за улюбленими ласощами, а місцеві кондитери не знали його рецептури. Хіба що бачили на картинках. Тоді було вирішено придумати новий рецепт. Замість звичайного борошна італійці взяли миндальне, шоколад і кілька інших інгредієнтів – так і вийшов "Капрезе". Особливість: завтовшки корж не має бути більше 4 см, важливо стежити, щоб торт не перестояв у духовці. Інакше буде твердим.
Інгредієнти
- Чорний шоколад – 40 г
- Мигдальне борошно – 150 г
- Вершкове масло – 100 г
- Яйця – 3 шт. ⠀
- Цукор – 110 г
- Цукрова пудра для прикраси ⠀
⠀ Спосіб приготування: ⠀
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- Розтопити вершкове масло і темний шоколад на водяній бані. ⠀
- Охолодити і додати мигдалеве борошно.
- Відокремити жовтки від білків. Додавати жовтки за раз у суміш. ⠀
- Збити яєчні білки в густу піну і додати, злегка помішуючи, рухами від низу до верху в суміш. ⠀
- Змастити маслом форму і присипати какао. ⠀
- Вилити суміш у форму і випікати при 180 градусах 30-35 хвилин. ⠀
Тірамісу
Рецепт тірамісу був народжений у 60-х роках в ресторані Alle Beccherie міста Тревізо. Автор – Роберто Лінгуанотто об'єднав рецепти баварських солодощів (він тривалий час працював у Баварії) з італійською традицією давати дітям жовток, збитий з цукром, для підтримки здоров'я.
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Сир маскарпоне – 250 г
- Савоярді – 30 шт.
- Міцна кава – 200 мл
- Цукрова пудра – 75 г
- Кавовий лікер – 4 ст. л.
- Какао-порошок – 80 г
⠀ Спосіб приготування
- Зварити міцну каву, остудити. Викласти маскарпоне в широку миску й інтенсивно збити до стану густої сметани.
- Відокремити білки від жовтків. В одній мисці збити жовтки з цукровою пудрою до білого кольору. Отриману суміш поступово додати в маскарпоне, збиваючи все разом вінчиком.
- Окремо збити білки в скляній мисці до густої піни. Акуратно по одній ложці додати в суміш жовтків з маскарпоне, перемішати.
- У каву додати 4 ложки лікеру, перемішати. Перелити в миску або тарілку із широкими краями (не високу), щоб зручно було вмочати печиво.
- Обережно вмочити печиво в суміш лікеру з кавою повністю.
- Просочене печиво викласти на дно форми, зверху викласти майже третину отриманого крему.
- Занурити другу порцію печива в кавову суміш і щільно викласти на крем. Зверху – другу частину крему з маскарпоне.
- Те саме робимо з третім шаром. Зверху залити просочене печиво кремом, що залишився. Постукати по боках форми, щоб крем рівномірно розподілився між печивом.
- Прибрати в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч. Перед подачею просіяти какао на готовий десерт.
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