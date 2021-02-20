Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

Тірамісу, шоколадний "Капрезе" та лимонна кростата – приготуйте і насолоджуйтеся

Імовірно, неможливо знайти людину, яка б не любила італійську кухню. Навіть нехай це буде якась одна страва, наприклад, лазанья із соусом бешамель. Італійці розуміються на їжі, люблять поїсти і так склалося історично, що все, що вони готують і пропонують у кав'ярнях, – беззастережно смачно. А коли йдеться про десерти цієї країни, то перше, що спадає на думку, – це тірамісу. Так, його рецепт теж є в добірці. Але на одному тірамісу список смачного не закінчується. Приготуйте ще лимонну кростату або шоколадний "Капрезе".

Лимонна кростата

Фото: instagram.com/honeycake_natalia/

Один з найвідоміших італійських пирогів. Основа – щільне пісочне тісто, начинка – від фруктових джемів до рикоти і риби. Особливість кростати – це фігурна решітка з тіста зверху. Подається виключно холодним, це важливо.

Інгредієнти

Масло вершкове – 130 г

Борошно пшеничне – 300 г

Розпушувач тіста – 1 ч. л.

Ванілін – на кінчику ножа

Цукрова пудра – 80 г

Яйце – 1 шт.

Жовток – 1 шт.

Джем – 300 г

Спосіб приготування

Холодне вершкове масло нарізати невеликими кубиками. Борошно просіяти разом з розпушувачем, ваніліном і цукровою пудрою. Перетерти масло із сухою сумішшю між долонями до утворення дрібної крихти. У крихту додати яйце і жовток. Замісити тісто. Тісто загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник хвилин на 30. Розігріти духовку до 180 градусів. Охолоджене тісто розділити на дві частини (2/3 і 1/3). Форму для випічки – дно і боки – змастити вершковим маслом і обсипати борошном. Більшу частину тіста розкачати в пласт завтовшки 0,5-0,7 мм. Викласти в форму, розрівняти, сформувати дно і борти, надлишки тіста видалити. Меншу частину тіста так само розкачати в пласт і вирізати смужки. Смужки викласти поверх джему у вигляді решітки. Зрізати залишки тіста з бортів. Форму з кростатою поставити в розігріту духовку на середній рівень і випікати 25-30 хвилин. Перед подачею дати кростаті повністю охолонути. Посипати цукровою пудрою.

Читайте також: 3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

"Капрезе"

Фото: instagram.com/prodotti_tipici_italiani/



Деякі вважають, що торт "Капрезе" – це молодший брат австрійського "Захера". Мовляв, віденські дівчата часто відпочивали на Капрі, нудьгували за улюбленими ласощами, а місцеві кондитери не знали його рецептури. Хіба що бачили на картинках. Тоді було вирішено придумати новий рецепт. Замість звичайного борошна італійці взяли миндальне, шоколад і кілька інших інгредієнтів – так і вийшов "Капрезе". Особливість: завтовшки корж не має бути більше 4 см, важливо стежити, щоб торт не перестояв у духовці. Інакше буде твердим.

Інгредієнти

Чорний шоколад – 40 г

Мигдальне борошно – 150 г

Вершкове масло – 100 г

Яйця – 3 шт. ⠀

Цукор – 110 г

Цукрова пудра для прикраси ⠀

⠀ Спосіб приготування: ⠀

⠀

Розтопити вершкове масло і темний шоколад на водяній бані. ⠀ Охолодити і додати мигдалеве борошно. Відокремити жовтки від білків. Додавати жовтки за раз у суміш. ⠀ Збити яєчні білки в густу піну і додати, злегка помішуючи, рухами від низу до верху в суміш. ⠀ Змастити маслом форму і присипати какао. ⠀ Вилити суміш у форму і випікати при 180 градусах 30-35 хвилин. ⠀

Тірамісу

Фото: instagram.com/kati_env/

Рецепт тірамісу був народжений у 60-х роках в ресторані Alle Beccherie міста Тревізо. Автор – Роберто Лінгуанотто об'єднав рецепти баварських солодощів (він тривалий час працював у Баварії) з італійською традицією давати дітям жовток, збитий з цукром, для підтримки здоров'я.

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Сир маскарпоне – 250 г

Савоярді – 30 шт.

Міцна кава – 200 мл

Цукрова пудра – 75 г

Кавовий лікер – 4 ст. л.

Какао-порошок – 80 г

⠀ Спосіб приготування

Зварити міцну каву, остудити. Викласти маскарпоне в широку миску й інтенсивно збити до стану густої сметани. Відокремити білки від жовтків. В одній мисці збити жовтки з цукровою пудрою до білого кольору. Отриману суміш поступово додати в маскарпоне, збиваючи все разом вінчиком. Окремо збити білки в скляній мисці до густої піни. Акуратно по одній ложці додати в суміш жовтків з маскарпоне, перемішати. У каву додати 4 ложки лікеру, перемішати. Перелити в миску або тарілку із широкими краями (не високу), щоб зручно було вмочати печиво. Обережно вмочити печиво в суміш лікеру з кавою повністю. Просочене печиво викласти на дно форми, зверху викласти майже третину отриманого крему. Занурити другу порцію печива в кавову суміш і щільно викласти на крем. Зверху – другу частину крему з маскарпоне. Те саме робимо з третім шаром. Зверху залити просочене печиво кремом, що залишився. Постукати по боках форми, щоб крем рівномірно розподілився між печивом. Прибрати в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч. Перед подачею просіяти какао на готовий десерт.

Тут знайдете 3 рецепти з різних країн соковитої ромової баби.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися