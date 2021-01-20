Аперитив і дижестив: що це таке, коли і з чим їх подають

Разом з експертом з етикету дізнаємося всі тонкощі

Існує безліч винаходів, прекрасних винаходів, у яких немає автора. Або є і декілька. Так сталося з аперитивом і дижестивом. Щодо аперитиву, то існує одна з версій: першим його став практикувати Гіппократ. Мовляв, він першим почав подавати біле вино, ароматизоване травами, тим, у кого були проблеми з апетитом. Через багато століть з появою вермутів і лікерів в Італії, аперитиви вкоренилися там. А от дижестиви були популярні ще в Стародавньому Римі. Тоді їх пили після бурхливих застіль, щоб закріпити ефект. Ну і в Середньовіччя у Франції після обідів і вечерь подавали напій на основі вина, цукру і прянощів. Про всі тонкощі подачі аперитивів і дижестивов нам розповіла експерт ділового та світського етикету Юлія Юдіна.

Фото: Юлія Юдіна, експерт світського і ділового етикету

"Аперитив і дижестив – що це за напої? Незалежно від того, готуєте ви багатоскладову вечерю, або невигадливі посиденьки з друзями, аперитив і дижестив допоможуть краще відчути смак їжі та отримати від неї максимум задоволення. Визначімося з призначенням цих напоїв".

Аперитив

Фото: instagram.com/restaurant_farrini/



Аперитив – освіжальний напій перед їжею. Його завдання – збудити апетит, розслабитися, приємно провести час в очікуванні вечері. Аперитив відкриває вечір і якщо хочете, зав'язує ту саму легку невимушену бесіду.

Виділяють три групи аперитивів:

одинарні – напій одного виду, наприклад, шампанське, вермут

змішані – коктейлі

комбіновані – кілька різних напоїв з першої і/або другої групи



Класичний аперитив повинен бути:

несолодким

бажано з гірчинкою

не дуже міцним

холодним і освіжальним

легким і свіжим, з чистим смаком



Поширеним класичним аперитивом є – "Кампарі" та "Апероль" з гірким цитрусово-трав'яним смаком. Джин і коктейлі на його основі з додаванням лимонного соку. Вермут – вино, настояне на травах і спеціях. Шампанське, просеко, біле сухе вино, сухий херес, пиво, сидр.

Дижестив

Фото: instagram.com/spontaneouswinenotes/

Якщо аператив відкриває застілля, то дижестив – його завершує. Дижестив призначений для того, щоб очистити смакові рецептори і допомогти організму перетравити їжу. Крім цього, подача дижестиву – прекрасний спосіб продовжити вечір і поспілкуватися.

Як подають дижестив

Класичний дижестив подають з мінімальним супроводом – деякими видами фруктів, або ягід, сигарою, кавою. Дижестив має бути смачним, міцним і ароматним, міцніше за основний напій вечері, мати насичений смак. Цей смак має розслабляти.

Як правило в якості дижестива подаються:

коньяк

арманьяк

кальвадос

віскі

солодкий херес

портвейн

мадера

бехеровка

лимонні, кавові, вишневі й апельсинові лікери

лікерні коктейлі

Вибираючи дижестив, керуйтеся не тільки своїм смаком, а й уподобаннями ваших гостей. Знайдіть свої аперитиви і дижестиви. Нехай ваші вечері та зустрічі стануть смачнішими, пізнавальнішими, а музика спілкування залишає тривалий приємний післясмак!

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