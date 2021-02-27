Солодкий уїк-енд по-французьки: готуємо пиріг саварен, мигдальні калісони і шоколадний мус
Спробуйте вишукані та неймовірно смачні десерти
Франція – батьківщина багатьох десертів, які сьогодні стали класикою, їх готують по всьому світу. Ні з чим незрівняна риса французької випічки – це вишуканість, витончене поєднання смаків. Ми вже познайомили вас з головними десертами Італії, настав час навчитися приготувати соковитий пиріг саварен, мигдальні мінітістечка калісони і шоколадний мус. Рецепти цих ласощів знайдете нижче.
Шоколадний мус
У кафе Парижа цей мус подають у невеликих керамічних тарілках, прикрашають десерт ягоди, збиті вершки або горіхи.
Інгредієнти
- Гіркий шоколад – 100 г
- Яйця – 3 шт.
- Вершкове масло – 30 г
- Вершки 33% – 125 г
- Цукор – 50 г
- Желатин – 4 г
- Розчинна кава – 2 ч. л.
- Кориця – 1 ч. л.
- Мелений кардамон – 1/4 ч. л.
- Окріп – 50 мл
Спосіб приготування ⠀
- Попередньо замочити желатин, згідно з інструкцією.
- Каву, корицю, кардамон залити окропом і залишити до охолодження.
- Гіркий шоколад і вершкове масло розтопити в мікрохвильовці.
- Яйця розділити на білки і жовтки. Збити білки до піків.
- До жовтків додати половину цукру і збити до світлої пишної маси.
- Додати розтоплений шоколад і проціджену каву, перемішати до однорідності. Вмішати в шоколадну масу білки.
- Охолоджені вершки збити з цукром, що залишився, і вмішати в основну масу.
- Розпустити желатин, влити в мус і ретельно, але акуратно, перемішати.
- Розлити мус по склянках. Прибрати в холодильник, накривши зверху плівкою, на 2 години.
Саварен з ягодами і заварним кремом
Саварен був винайдений французькими кондитерами-майстрами братами Жюльєн на початку 19 століття. Це особливе здобне тісто для солодких пирогів, випікається з різноманітними фруктами і ягодами. Дуже часто саварен прикрашають ще й заварним кремом.
Інгредієнти
- Борошно – 125 г
- Вершкове масло – 40 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 40 г
- Сухі дріжджі – 7 г
- Молоко – 2 ст. л.
- Цедра половини лимона
- Дрібка солі
Для начинки
- Жовток – 3 шт.
- Цукор – 60 г
- Борошно – 20 г
- Молоко – 250 мл
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Вершки 33% – 200 мл
- Коньяк – 1 ст. л.
- Полуниця за смаком – 200 г
Спосіб приготування
- Змішати просіяне борошно з розведеними в молоці дріжджами, розм'якшеним маслом, цукром, сіллю, коньяком і лимонною цедрою.
- По одному вмішати в тісто яйця і поставити в тепле місце. Форму змастити маслом і присипати борошном. Коли тісто збільшиться вдвічі, перекласти у форму і залишити, доки тісто не підніметься до країв.
- Жовтки перетерти з цукром, додати просіяне борошно і ванільний цукор, перемішати.
- Молоко довести до кипіння і тонкою цівкою влити до яєчної суміші, добре промешівая.
- Отриману суміш довести до кипіння і потім варити на повільному вогні хвилин 7-8, постійно помішуючи.
- Зняти з вогню, остудити. Полуницю з цукром пробити в блендері. Вершки збити, 150 г вмішати в остиглий крем, 50 г залишити для прикраси. Перемішати з полуницею.
- У остиглого кексу акуратно зрізати верхню частину, вийняти тісто, залишаючи стінки завтовшки в 1 см.
- Крем перемішати з шматочками кексу, викласти крем, накрити кришкою.
- Прикрасити торт вершками, ягодами. Прибрати на 3 години в холодильник.
Калісони
Солодкі поцілунки – саме так можна перекласти назву цього дивовижного прованського десерту. Особливість цих мінітістечок – не тільки чудовий смак мигдалю, а й форма, що нагадує жіночі очі. У всякому разі, так вважають французи.
Інгредієнти
- Цукати (апельсин, диня) – 150 г
- Мигдальне борошно – 150 г
- Абрикосове варення – 2 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Цедра апельсина
- Рисовмй кулінарний папір – для основи
Для глазурі
- Цукрова пудра – 1/2 склянки
- Яєчний білок (великий) – 1 шт.
- Мигдальний сироп – 2 ст. л.
Спосіб приготування ⠀
- Перемолоти цукати в блендері до однорідної маси, додати мигдалеве борошно та цукрову пудру, абрикосове варення, мед, цедру апельсина.
- Викласти отриману масу на рисовий папір (або вафельний корж) рівним шаром.
- Зверху покрити попередньо збитою глазур'ю. Відправити на 15 хвилин в духовку, розігріту до 150 градусів (з відкритими дверцятами).
- Нарізати в форму човників або квадратами. Дати охолонути.
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