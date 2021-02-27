Солодкий уїк-енд по-французьки: готуємо пиріг саварен, мигдальні калісони і шоколадний мус

Спробуйте вишукані та неймовірно смачні десерти

Франція – батьківщина багатьох десертів, які сьогодні стали класикою, їх готують по всьому світу. Ні з чим незрівняна риса французької випічки – це вишуканість, витончене поєднання смаків. Ми вже познайомили вас з головними десертами Італії, настав час навчитися приготувати соковитий пиріг саварен, мигдальні мінітістечка калісони і шоколадний мус. Рецепти цих ласощів знайдете нижче.

Шоколадний мус

Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

У кафе Парижа цей мус подають у невеликих керамічних тарілках, прикрашають десерт ягоди, збиті вершки або горіхи.

Інгредієнти

Гіркий шоколад – 100 г

Яйця – 3 шт.

Вершкове масло – 30 г

Вершки 33% – 125 г

Цукор – 50 г

Желатин – 4 г

Розчинна кава – 2 ч. л.

Кориця – 1 ч. л.

Мелений кардамон – 1/4 ч. л.

Окріп – 50 мл

Спосіб приготування ⠀

Попередньо замочити желатин, згідно з інструкцією. Каву, корицю, кардамон залити окропом і залишити до охолодження. Гіркий шоколад і вершкове масло розтопити в мікрохвильовці. Яйця розділити на білки і жовтки. Збити білки до піків. До жовтків додати половину цукру і збити до світлої пишної маси. Додати розтоплений шоколад і проціджену каву, перемішати до однорідності. Вмішати в шоколадну масу білки. Охолоджені вершки збити з цукром, що залишився, і вмішати в основну масу. Розпустити желатин, влити в мус і ретельно, але акуратно, перемішати. Розлити мус по склянках. Прибрати в холодильник, накривши зверху плівкою, на 2 години.

Саварен з ягодами і заварним кремом

Фото: instagram.com/brazil_yana/

Саварен був винайдений французькими кондитерами-майстрами братами Жюльєн на початку 19 століття. Це особливе здобне тісто для солодких пирогів, випікається з різноманітними фруктами і ягодами. Дуже часто саварен прикрашають ще й заварним кремом.

Інгредієнти

Борошно – 125 г

Вершкове масло – 40 г

Яйця – 2 шт.

Цукор – 40 г

Сухі дріжджі – 7 г

Молоко – 2 ст. л.

Цедра половини лимона

Дрібка солі

Для начинки

Жовток – 3 шт.

Цукор – 60 г

Борошно – 20 г

Молоко – 250 мл

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Вершки 33% – 200 мл

Коньяк – 1 ст. л.

Полуниця за смаком – 200 г



Спосіб приготування

Змішати просіяне борошно з розведеними в молоці дріжджами, розм'якшеним маслом, цукром, сіллю, коньяком і лимонною цедрою. По одному вмішати в тісто яйця і поставити в тепле місце. Форму змастити маслом і присипати борошном. Коли тісто збільшиться вдвічі, перекласти у форму і залишити, доки тісто не підніметься до країв. Жовтки перетерти з цукром, додати просіяне борошно і ванільний цукор, перемішати. Молоко довести до кипіння і тонкою цівкою влити до яєчної суміші, добре промешівая. Отриману суміш довести до кипіння і потім варити на повільному вогні хвилин 7-8, постійно помішуючи. Зняти з вогню, остудити. Полуницю з цукром пробити в блендері. Вершки збити, 150 г вмішати в остиглий крем, 50 г залишити для прикраси. Перемішати з полуницею. У остиглого кексу акуратно зрізати верхню частину, вийняти тісто, залишаючи стінки завтовшки в 1 см. Крем перемішати з шматочками кексу, викласти крем, накрити кришкою. Прикрасити торт вершками, ягодами. Прибрати на 3 години в холодильник.

Калісони

Фото: instagram.com/writer_gastronomie/

Солодкі поцілунки – саме так можна перекласти назву цього дивовижного прованського десерту. Особливість цих мінітістечок – не тільки чудовий смак мигдалю, а й форма, що нагадує жіночі очі. У всякому разі, так вважають французи.

Інгредієнти

Цукати (апельсин, диня) – 150 г

Мигдальне борошно – 150 г

Абрикосове варення – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Цедра апельсина

Рисовмй кулінарний папір – для основи

Для глазурі

Цукрова пудра – 1/2 склянки

Яєчний білок (великий) – 1 шт.

Мигдальний сироп – 2 ст. л.

Спосіб приготування ⠀

Перемолоти цукати в блендері до однорідної маси, додати мигдалеве борошно та цукрову пудру, абрикосове варення, мед, цедру апельсина. Викласти отриману масу на рисовий папір (або вафельний корж) рівним шаром. Зверху покрити попередньо збитою глазур'ю. Відправити на 15 хвилин в духовку, розігріту до 150 градусів (з відкритими дверцятами). Нарізати в форму човників або квадратами. Дати охолонути.

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