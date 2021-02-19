3 жирних, але смачних салатів з радянського минулого – встояти неможливо
І це не олів'є із "шубою" і "Мімозою"
Звісно, покоління кінця 80-х початку 90-х може думати, що кілька десятків років тому, крім олів'є, оселедця під "шубою", "Столичного" й овочевих, ніяких інших салатів не існувало. Мовляв, скромно все тоді було. На широку ногу святкували хіба що Новий рік. А дарма. Не треба думати, що тоді готували по-простому, по-домашньому. Були в ті часи і досить гідні салати в плані інгредієнтів і їхніх поєднань в одній тарілці. Салат "Пасажирський" – той, що їли у вагоні-ресторані, салат "Мінський" – гордість кухні Білорусі та "Ненажера" – салат-виручалка, коли гості на порозі.
Салат "Пасажирський"
Із самої назви зрозуміло, що цей салат був головним у вагонах-ресторанах. Для багатьох з'їсти тарілку "Пасажирського" – це було особливим ритуалом. Ясна річ, готували його і поза потяга, тобто вдома. І, як годиться, здебільшого на свята.
Інгредієнти (1 порція)
- Печінка яловича – 250 г.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Огірок солоний – 1 шт.
- Майонез для заправки
Спосіб приготування
- Печінка промити, прожилки видалити, обсмажити, остудити, нарізати соломкою.
- Цибулю нарізати півкільцями, пасерувати. Огірок нарізати соломкою.
- Усе змішати, заправити майонезом.
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Салат "Мінський"
Цей салат не простий, він вписаний в кулінарні книги Білорусі в середині 80-х. Про те, що "Мінський" справді відображає всю палітру смаків цієї країни, кажуть його складові. Картопля, гриби, квашена капуста – це те, що білоруси активно вирощують-збирають, це те, що є в багатьох стравах їхньої кухні.
Інгредієнти
- Гриби – 300 г
- Відварна картопля – 5 шт.
- Солоні огірки – 2 шт.
- Квашена капуста – 200 г
- Сіль, сметана – за смаком
- Зелена цибуля
- Олія
Спосіб приготування
- Будь-які гриби відварити або обсмажити на олії. Нарізати досить великими шматочками.
- Відварну картоплю також подрібнити кубиками, Огірки натерти на тертці.
- Цибулю нарізати кільцями.
- З'єднати в салатнику картоплю, цибулю, гриби, огірки та квашену капусту.
- Салат посолити за смаком і заправити сметаною.
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Салат "Ненажера"
"Ненажера" – тому що ситно. Трохи скромно, так. Але м'ясо в ньому є, овочі теж присутні – майже збалансоване страва. Є версія, що цей салат був придуманий як альтернатива олів'є і "Мімозі". На свята його не готували, а от до несподіваного приходу гостей – цілком.
Інгредієнти
- Свинина відварна – 500 г
- Морква – 2 шт.
- Огірки солоні – 3 середніх
- Цибуля – 1 шт.
- Майонез
Спосіб приготування
- Усе нарізати соломкою.
- Моркву і цибулю обсмажити окремо на сковороді.
- Змішати, заправить майонезом.
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