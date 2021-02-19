3 жирних, але смачних салатів з радянського минулого – встояти неможливо

І це не олів'є із "шубою" і "Мімозою"

Звісно, покоління кінця 80-х початку 90-х може думати, що кілька десятків років тому, крім олів'є, оселедця під "шубою", "Столичного" й овочевих, ніяких інших салатів не існувало. Мовляв, скромно все тоді було. На широку ногу святкували хіба що Новий рік. А дарма. Не треба думати, що тоді готували по-простому, по-домашньому. Були в ті часи і досить гідні салати в плані інгредієнтів і їхніх поєднань в одній тарілці. Салат "Пасажирський" – той, що їли у вагоні-ресторані, салат "Мінський" – гордість кухні Білорусі та "Ненажера" – салат-виручалка, коли гості на порозі.

Салат "Пасажирський"

Із самої назви зрозуміло, що цей салат був головним у вагонах-ресторанах. Для багатьох з'їсти тарілку "Пасажирського" – це було особливим ритуалом. Ясна річ, готували його і поза потяга, тобто вдома. І, як годиться, здебільшого на свята.

Фото: instagram.com/tanya_gotovit/

Інгредієнти (1 порція)

Печінка яловича – 250 г.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Огірок солоний – 1 шт.

Майонез для заправки

Спосіб приготування

Печінка промити, прожилки видалити, обсмажити, остудити, нарізати соломкою. Цибулю нарізати півкільцями, пасерувати. Огірок нарізати соломкою. Усе змішати, заправити майонезом.

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Салат "Мінський"

Цей салат не простий, він вписаний в кулінарні книги Білорусі в середині 80-х. Про те, що "Мінський" справді відображає всю палітру смаків цієї країни, кажуть його складові. Картопля, гриби, квашена капуста – це те, що білоруси активно вирощують-збирають, це те, що є в багатьох стравах їхньої кухні.

Інгредієнти

Гриби – 300 г

Відварна картопля – 5 шт.

Солоні огірки – 2 шт.

Квашена капуста – 200 г

Сіль, сметана – за смаком

Зелена цибуля

Олія

Спосіб приготування

Будь-які гриби відварити або обсмажити на олії. Нарізати досить великими шматочками. Відварну картоплю також подрібнити кубиками, Огірки натерти на тертці. Цибулю нарізати кільцями. З'єднати в салатнику картоплю, цибулю, гриби, огірки та квашену капусту. Салат посолити за смаком і заправити сметаною.

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Салат "Ненажера"

Фото: instagram.com/nashi_zhizni_/

"Ненажера" – тому що ситно. Трохи скромно, так. Але м'ясо в ньому є, овочі теж присутні – майже збалансоване страва. Є версія, що цей салат був придуманий як альтернатива олів'є і "Мімозі". На свята його не готували, а от до несподіваного приходу гостей – цілком.

Інгредієнти

Свинина відварна – 500 г

Морква – 2 шт.

Огірки солоні – 3 середніх

Цибуля – 1 шт.

Майонез

Спосіб приготування

Усе нарізати соломкою. Моркву і цибулю обсмажити окремо на сковороді. Змішати, заправить майонезом.

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